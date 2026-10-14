Policija u Pljevljima podnijela je krivičnu prijavu protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Z.P. i D.P. sumnjiče se da su se međusobno fizički sukobili, pri čemu su koristili podesno sredstvo i zadavali jedan drugom udarce rukama, nanoseći tjelesne povrede.

Treće lice, P.P., osumnjičeno je da je fizički napalo članicu šire porodice koja se umiješala u sukob između Z.P. i D.P. Prema navodima policije, P.P. je oštećenu udario šakom u predjelu lica i tom prilikom joj nanio tjelesnu povredu.

Po nalogu državnog tužioca, protiv sva tri lica podnijeta je krivična prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

U cilju sprečavanja daljeg nasilja i mogućih težih posljedica, policijski službenici su, postupajući po naredbi suda, izvršili pretrese kuća i pomoćnih objekata koje osumnjičeni koriste, na tri lokacije. Tom prilikom od D.P. je oduzet pištolj marke „Zastava“, model M57.

Iz Uprave policije apelovali su na građane da svaki oblik nasilja, a posebno nasilje u porodici, bez odlaganja prijave nadležnim organima. Istovremeno su podsjetili na kampanju „Poštuj život, vrati oružje“, pozivajući građane da dobrovoljno predaju oružje kako bi se smanjio rizik od njegove zloupotrebe.

Iz policije su ukazali i na odredbe novog Zakona o oružju i municiji, koji predviđa strože mjere u slučajevima nasilja u porodici, uključujući hitno oduzimanje oružja i municije kada postoji sumnja da je ugrožena bezbjednost članova porodice.

Najavljeno je da će policijski službenici nastaviti aktivnosti na pronalaženju i oduzimanju oružja u ilegalnom posjedu, kao i na preventivnom oduzimanju oružja iz legalnog posjeda u slučajevima kada postoji rizik od njegove zloupotrebe.