Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od podgoričkog Višeg suda da od osuđenog vođe kavačke ćelije balkanskog narko kartela Radoja Zvicera trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina.

Zahtjevom se traži da sud od osuđenog Zvicera trajno oduzme nepokretnosti – stambene zgrade, stanove, poslovne prostore, garaže, voćnjake, dvorišta, bazene i drugo, ukupne površine od najmanje 54.567 m2 u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu i pokretne stvari – skupocjene blindirane automobile, pišu Vijesti.

U saopštenju SDT-a navodi se da je traženo trajno oduzimanje pet stanova, površine 85, 82, 52 i dva po 72 m2, od kojih su dva dupleksa u Podgorici, u formalnom vlasništvu privrednog društva „Master Inženjering“, a stvarnom Radoja Zvicera.

"Višespratnu stambenu zgradu sa dupleks petosobnim stanom od 355 m2 i dva nestambena prostora sa pet soba i podrumima, dvorište i voćnjak, ukupne površine 2.217 u mjestu Kavač, opština Kotor, u formalnom vlasništvu T.Z., supruge osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu. Višespratnu stambenu zgradu sa pet stambenih, 10 nestambenih i četiri poslovna prostora, ukupne površine 1.238 m2, u mjestu Dub, opština Kotor, u stvarnom vlasništvu osuđenog. Stambenu zgradu sa više stambenih prostora, bazen, dvorište i druge nepokretnosti, ukupne površine 1.408 m2, u mjestu Sutvara, opština Kotor, u formalnom vlasništvu P.D., a stvarnom vlasništvu osuđenog", piše u saopštenju.

SDT je pobrojao da su od suda tražili i trajno oduzimanje stana sa potkrovljem, sa dvije garaže, ukupne površine 201 m2, u mjestu Kavač, stana od 140 kvadrata sa garažom, ali i još jednog od 37 m2 u Dobroti, u formalnom vlasništvu privrednog društva „T“, a stvarnom osuđenog Zvicera.

Osim toga, SDT je tražilo i trajno oduzimanje šume ukupne površine 18.411 kvadrata u Kavaču ali i stambenu zgradu koja se sastoji iz nestambenog i stambenog prostora, dvorište i četiri voćnjaka, ukupne površine 1.912 m2 u to mjestu, koji su svojina odbjeglog vođe kavačkog klana, prenose Vijesti.

"Dvije stambene zgrade i 10 garaža, dvorište i šumu, ukupne površine 1.602 m2, u mjestu Kavač, opština Kotor, u formalnom vlasništvu više lica, između ostalih supruge i tasta osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu. Šume i livade, ukupne površine 3.004 m2, u mjestu Dobrota, opština Kotor, u formalnom vlasništvu P.D., a stvarnom vlasništvu osuđenog. Šume i građevinsku parcelu, ukupne površine 3.000 m2, u mjestu Dobrota, formalnom vlasništvu advokata D.D., a stvarnom vlasništvu osuđenog. Šumu i nepokretnosti, ukupne površine 1.641 m2, u mjestu Kavač, opština Kotor, u formalnom vlasništvu D.J., a stvarnom vlasništvu osuđenog kao i zemljište površine 1.092 m2, u mjestu Kavač, opština Kotor, u svojini osuđenog", navodi SDT.

Tužilaštvo je u saopštenju pobrojalo i da traže oduzimanje dvorišta od 188 m2 u Škaljarima, koje je susvojina Tamare Zvicer kao i nepokretnosti u Herceg Novom.

Tražili su trajno oduzimanje i nepokretnosti u mjestu Bogišići, opština Tivat, ukupne površine 18.113 m2, u formalnom vlasništvu Vladislava Jabučanina, a stvarnom vlasništvu osuđenog Zvicera.ž

SDT je zahtijevalo i oduzimanje dva specijalna putnička vozila „Mercedes G500“, u formalnom vlasništvu D.M., a stvarnom vlasništvu osuđenog.

"Zahtjev za trajno oduzimanje sadrži i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću", piše u saopštenju, javljaju Vijesti.