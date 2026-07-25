Policija pronašla dio ukradenih predmeta i heroin, a provjerama utvrđeno da je osumnjičeni višestruki izvršilac krivičnih djela kojeg potražuju i kosovski organi

Izvor: Uprava Policije CG

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj uhapsili su državljanina Kosova G.R. (47), koji se sumnjiči za više krivičnih djela krađe počinjenih na području tog grada.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, hapšenje je uslijedilo po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje imovinskog kriminaliteta tokom ljetnje turističke sezone.

Policija je locirala G.R., za kojim je bila raspisana lokalna potjernica, a pretresom stambenog objekta koji je koristio pronađen je dio otuđenih predmeta za koje se sumnja da potiču iz ranije počinjenih krivičnih djela na području Ulcinja.

Izvor: Uprava policije

Među pronađenim stvarima nalazili su se predmeti koji su, kako se sumnja, otuđeni od građana, kao i jedno pakovanje opojne droge heroin.

Prema sumnjama policije, G.R. je na području Velike i Male plaže počinio tri krađe, prilikom kojih je od više osoba otuđio novac, mobilne telefone, ključeve od vozila, bicikla, skupa alkoholna pića, cigarete i druge predmete.

Provjerama putem međunarodne policijske saradnje utvrđeno je da je osumnjičeni na Kosovu evidentiran kao višestruki izvršilac krivičnih djela, kao i da ga potražuju tamošnji organi za sprovođenje zakona.

G.R. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio tri krivična djela krađe, dok će protiv njega biti podnijet i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.