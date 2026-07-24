Porodica stradalog Radovana Markovića i njihov pravni zastupnik, advokat Srđan Lješković, tvrde da policija i tužilaštvo prikrivaju činjenicu da se u trenutku događaja u vozilu, pored ubijenog i optuženih, nalazila i četvrta osoba

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na prethodnom glavnom pretresu saslušani su balistički i medicinski vještak, a prema riječima advokata Srđana Lješkovića, njihovi nalazi ukazuju na mogućnost da je, osim optuženih, u događaju učestvovala još jedna osoba koja je ispalila hitac kojim je Radovan Marković ranjen u ruku, prenosi Dan.

Porodica stradalog Radovana Markovića i njihov pravni zastupnik, advokat Srđan Lješković, tvrde da policija i tužilaštvo prikrivaju činjenicu da se u trenutku događaja u vozilu, pored ubijenog i optuženih, nalazila i četvrta osoba. Zbog tih tvrdnji, Viši sud u Podgorici dostavio je spise predmeta nadležnom tužilaštvu radi provjere da li postoje elementi nekog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Za ubistvo Markovića optuženi su Haris Kočan i Vanja Burda. Prema optužnici, njih trojica nalazili su se u automobilu "mini kuper" s namjerom da izvrše krivično djelo. Tužilaštvo navodi da se puška koju je držao Kočan, sjedeći na zadnjem sjedištu, zaglavila, te da je prilikom pokušaja da je oslobodi došlo do slučajnog opaljenja. Tom prilikom projektil je pogodio Markovića, koji je bio za upravljačem vozila. Burdi se stavlja na teret da je nakon događaja zapalio automobil kako bi prikrio tragove, piše Dan.

Međutim, porodica ubijenog ostaje pri tvrdnji da se u vozilu nalazila još jedna osoba. Na prethodnom pretresu saslušani su balistički i medicinski vještaci, a advokat Lješković istakao je da njihovi nalazi potvrđuju mogućnost da je i četvrta osoba ispalila hitac kojim je Marković pogođen u ruku. Nakon iznošenja tih navoda, predsjednik vijeća Dragan Babović dostavio je spise Specijalnom državnom tužilaštvu. Pošto je SDT ocijenio da nema osnova za postupanje iz svoje nadležnosti, predmet je proslijeđen Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, gdje se i dalje nalazi.

"Ovim putem Vas obavještavam da je ovaj sud Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore dostavio zapisnik o glavnom pretresu, a koje tužilaštvo je dopisom od 8. 7. 2026. godine, obavijestilo ovaj sud da je utvrđeno da nema osnova za preduzmanje krivičnog gonjenja protiv bilo kojeg lica zbog bilo kojeg krivičnog djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, koja je propisana u članu 3 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, kao i da je dopis suda, zajedno s pratećim zapisnikom, dostavljen Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, kako bi, kao stvarno i mjesno nadležno tužilaštvo, cijenilo da li eventualno postoji krivično djelo iz njihove nadležnosti " saopšteno je "Danu" iz Višeg suda u Podgorici.

Porodica Marković i njihov punomoćnik smatraju spornim i to što je pet projektila završilo u vratima automobila. Tvrde da vještaci nijesu dali objašnjenje kako je do toga moglo doći ukoliko je pucano isključivo sa zadnjeg sjedišta vozila.

Na glavnom pretresu održanom 1. jula iskaz je dao balistički vještak Radoš Malidžan. On je naveo da nalazi potvrđuju iskaze okrivljenih prema kojima je do opaljenja došlo u unutrašnjosti vozila "mini moris", pri čemu se izvršilac nalazio na zadnjoj klupi, a oštećeni na mjestu vozača. Ipak, dodao je da ne može isključiti mogućnost da je pucnjava mogla biti izvršena i van vozila.

Kako je pojasnio, tokom vještačenja analizirano je 18 čaura koje su bile izložene dejstvu požara, kao i tri projektila. Prema njegovim riječima, čaure i projektili pripadali su municiji kalibra 7,62x39 mm, odgovarajućoj za automatsku pušku M70, prenosi Dan.

"Od raspoloživih čaura na samo jednoj je nađeno mehaničko dejstvo udara udarne igle, na inicijalnoj kapisli čaure" kazao je Malidžan.

Pred sudom je potom svjedočio i vještak medicinske struke dr Nemanja Radojević, koji je objasnio da se na osnovu veličine ulaznih rana na tijelu ne može utvrditi kalibar ispaljenog projektila.

" Marković je pogođen s najmanje dva projektila, a ne mogu isključiti mogućnost i da su povrede na njegovoj desnoj šaci posljedica dejstva trećeg projektila" kazao je Radojević između ostalog.