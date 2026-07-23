Kako je saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), rješenjem Kris br. 47/26 od 21. jula 2026. godine usvojen je predlog SDT-a za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici odredio je privremenu mjeru obezbjeđenja na četiri nepokretnosti ukupne površine 879 kvadratnih metara u okviru postupka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću protiv Lazara Klakora i drugih, protiv kojih Specijalno državno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su izvršili više teških krivičnih djela.

Kako je saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), rješenjem Kris br. 47/26 od 21. jula 2026. godine usvojen je predlog SDT-a za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

"U postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću protiv okrivljenog Lazara Klakora i drugih, protiv kojih Specijalno državno tužilaštvo vodi istragu za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, Viši sud u Podgorici usvojio je predlog Specijalnog državnog tužilaštva i odredio privremenu mjeru obezbjeđenja – zabranu raspolaganja nepokretnostima uz zabilježbu zabrane u odgovarajućim registrima", navodi se u saopštenju suda.

Privremena mjera odnosi se na četiri nepokretnosti ukupne površine 879 kvadratnih metara – dva stana u Baru, jedan stan u Tivtu i šumu u Ulcinju.

Iz SDT-a pojašnjavaju da žalba na doneseno rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

"Žalba protiv navedenog rješenja suda ne zadržava izvršenje rješenja", zaključuje se u saopštenju.

SDT je krajem aprila ove godine pokrenulo istragu protiv ove grupe, za koju su, kako navode, prikupljeni dokazi da je učestvovala u pripremanju i izvršenju najmanje šest ubistava.

Tada su uhapšene tri osobe u Baru i Tivtu – Lazar Klakor, Mališa Bubanja i Predrag Peđa Đuričković, za koje se sumnja da su učestvovali u ubistvima.

Istragom su obuhvaćeni i Stefan Đukić Mandić, Tripo Ivović, Stefan Mićić, Vuk Lakićević i Stefan Janković.

SDT ih tereti da su 2017. godine postali članovi organizovane kriminalne grupe koju su formirali pokojni Alan Kožar i Mile Radulović Kapetan.

Terete ih za ubistva Slobodana Šaranovića, Siniše Vlahovića, Davora Prelevića, Ilije Krstića, Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.