Novim rješenjem Vrhovnog suda pritvor im je produžen do 21. oktobra 2026. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor za još tri mjeseca okrivljenima Lazar Klakor, Predrag Đuričković i Mališa Bubonja, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva od 15. jula 2026. godine. Po novom rješenju, pritvor može trajati do 21. oktobra 2026. godine.

Kako novode iz Vrhovnog suda Klakor se osnovano sumnjiči za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, kao i za teška ubistva Slobodana Šaranovića i Ilije Krstića, dok se Đuričković i Bubonja osnovano sumnjiče da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teška ubistva Marka Sjekloće i Željka Bulatovića.

“Prema naredbi o sprovođenju istrage i spisima predmeta, sva trojica se sumnjiče da su bili pripadnici kriminalne organizacije koja je djelovala u Crnoj Gori, Španiji i drugim evropskim državama s ciljem izvršavanja ubistava i teških ubistava, sticanja nezakonite dobiti i jačanja kriminalnog uticaja. Navodi se da su članovi organizacije imali unaprijed podijeljene uloge, koje su obuhvatale planiranje i izvršenje ubistava, nabavljanje sredstava za izvršenje krivičnih djela, namamljivanje žrtava, uklanjanje tragova i skrivanje posmrtnih ostataka”, navode iz Vrhovnog suda.

Vrhovni sud je pritvor svoj trojici produžio zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog posebno teške prirode krivičnih djela i načina njihovog izvršenja. Pored toga, Đuričkoviću je pritvor produžen i zbog procjene da postoji realna opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Okrivljenima je pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 22. aprila 2026. godine, a potom produžen odlukom krivičnog vijeća tog suda 20. maja 2026. godine. Novim rješenjem Vrhovnog suda pritvor im je produžen do 21. oktobra 2026. godine.