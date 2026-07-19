U mjestu Utjeha došlo je do čeonog sudara, a policija je potvrdila da je saobraćaj na toj dionici trenutno u prekidu.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu Bar–Ulcinj, u mjestu Utjeha.

Prema informacijama sa lica mjesta, riječ je o čeonom sudaru dva vozila.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je saobraćaj na ovoj dionici trenutno obustavljen.

Ekipe nadležnih službi nalaze se na terenu, a više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.