Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kolašinu je, nakon saslušanja osumnjičenih R.R. i J.I. iz tog grada, donijelo rješenje o zadržavanju zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osumnjičeni su, kako je saopšteno iz ODT-a, u noći između utorka i srijede, oko 3.05 sati, prijetili da će napasti policijskog službenika Odjeljenja bezbjednosti Kolašin B.S., koji je obavljao poslove javne bezbjednosti.

"To je učinjeno na način što mu je osumnjičeni R.R. uputio prijetnje: 'Slomiću ti glavu, srešćemo se, život ću ti zagorčati, platićeš mi, ubiću te', koje je ponovio i u zgradi Odjeljenja bezbjednosti Kolašin, dok je osumnjičeni J.I. oštećenom prijetio riječima: 'Platićeš mi, srešćemo se, vidjećeš ti s kim imaš posla'", piše u saopštenju ODT-a.