Presudu je izrekao sudija Zoran Radović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici osudio je Stefana Đukića na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 10 mjeseci zatvora zbog podstrekavanja na napad na sudiju Biljanu Uskoković, teške tjelesne povrede putem podstrekavanja i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, dok je njega i ostale optužene oslobodio optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje ubistava bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, bivšeg funkcionera policije Zorana Lazovića kao i njegovog sina Petra, suspendovanog tužioca Saše Čađenovića i policajca Ivana Đokića, pišu Vijesti.

Presudu je izrekao sudija Zoran Radović.

Đukić je za napad na službeno lice osuđen na četiri godine zatvora, za tešku tjelesnu povredu putem podstrekavanja na četiri godine, a za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga na sedam godina zatvora, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od 14 godina i 10 mjeseci.

Emil Tuzović osuđen je na osam godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Albin Salić osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, krađe oružja i nedozvoljenog držanja oružja. Sud je utvrdio da je kod njega pronađena mina i “topovski udar”, kao i da je, dok je bio vojnik, ukrao eksploziv i smjestio ga u vojni kamion.

Branko Pejanović osuđen je na četiri godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Dušan Dudić osuđen je na pet godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Nino Korać i Bojan Lopičić osuđeni su na po dvije godine i devet mjeseci zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

Obrazlažući presudu, sud je naveo da nije zauzeo stav da su SKY komunikacije pravno nevaljan dokaz, ali da iz izvedenih dokaza nije utvrđeno postojanje kriminalne organizacije niti da je dokazano vrbovanje i prihvatanje kriminalnog plana.

Sud je ocijenio da činjenica da se većina optuženih odranije poznaje nije dovoljna za zaključak da su djelovali kao kriminalna organizacija, navodeći da se radi o desetinama hiljada haotičnih poruka iz kojih nije utvrđena hijerarhija niti strah od Stefana Đukića i Emila Tuzovića, koji su optužnicom bili označeni kao organizatori.

Sudija je naveo i da za pojedine optužene ni sudu nije bilo jasno kako su se našli u optužnici.

Kada je riječ o napadu na sudiju Biljanu Uskoković, sud je zaključio da se taj dio razlikuje od optužbi koje su se odnosile na Milivoja Katnića, Zorana i Petra Lazovića i Sašu Čađenovića, jer je u slučaju Uskoković postojala realna prijetnja. Kako je obrazloženo, njoj je tokom trajanja postupka bilo dodijeljeno policijsko obezbjeđenje, dok je u ostalim slučajevima sve ostalo na nivou “ako” i “da li”.

Stefan Đukić i Emil Tuzović trenutno se nalaze u istražnom zatvoru u Ukrajini zbog postupka koji se protiv njih vodi zbog sumnje za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, pišu Vijesti.