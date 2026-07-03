U završnoj riječi suspendovani policajac odbacio optužbe za zlostavljanje i poručio da očekuje presudu zasnovanu isključivo na dokazima. Presuda je zakazana za 8. jul

Izvor: printscreen beraneonline.me

Suspendovani policajac Petar Lazović izjavio je pred Osnovnim sudom u Podgorici da su Jovan Mrvaljević i Milo Jovanović, prema njegovim tvrdnjama, pojedine medije doveli u zabludu kako bi skrenuli pažnju sa kriminalnih aktivnosti koje su planirali, prenosi portal Pobjeda.

Kako prenosi portal Pobjeda, Lazović je to rekao u završnoj riječi na suđenju koje se vodi protiv njega i suspendovanog policajca Jugoslava Raičevića, optuženih da su krajem decembra 2020. godine mučili i zlostavljali Mrvaljevića i Jovanovića.

Obraćajući se sudiji Osnovnog suda Iliji Raduloviću, Lazović je kazao da vjeruje u njegov profesionalizam i integritet, izrazivši očekivanje da će odluka biti donijeta isključivo na osnovu zakona i izvedenih dokaza, a ne pod uticajem, kako je naveo, medijskih i političkih pritisaka. Portal Pobjeda prenosi da je izricanje presude zakazano za 8. jul.

Osvrnuo se i na prijedlog punomoćnice Jovana Mrvaljevića, advokatice Tatjane Mrvaljević, da se njemu i Raičeviću izrekne kazna društveno korisnog rada, odnosno čišćenja ulica. Lazović je poručio da takvu kaznu ne smatra poniženjem i da bi mogao pomoći gradskom komunalnom preduzeću.

Govoreći o oštećenima, Lazović je ustvrdio da su postupak pokrenuli kako bi opravdali sopstvene postupke, navodeći da se tokom procesa nijesu pojavljivali pred sudom. Dodao je da mu je, uprkos svemu, drago što nijesu dolazili jer, kako tvrdi, zbog svojih aktivnosti žive u stalnoj opasnosti. Takođe je kazao da im, bez obzira na štetu koju mu je, prema njegovim riječima, nanijela ova optužnica, želi dug život sa porodicama, prenosi portal Pobjeda.

Lazović je podsjetio da su Mrvaljević i Jovanović uhapšeni svega petnaest dana nakon navodne torture zbog sumnje da su planirali likvidaciju na terminalu Aerodroma Tivat, ocijenivši da bi takav događaj predstavljao teroristički čin. Naglasio je da je njegov cilj da se utvrdi istina i da nije počinio nijedno krivično djelo.

U završnoj riječi govorio je i o advokatici Pavličić, ističući da je kao profesionalca poštuje, ali da je tokom boravka u Istražnom zatvoru dobijao poruke članova njene porodice koji su, kako tvrdi, izražavali nelagodu zbog komentara upućenih njemu i njegovim kolegama.

Kako prenosi portal Pobjeda, optuženi Jugoslav Raičević izjavio je da je optužnica puna nelogičnosti i da nikada ranije nije postupao prema Jovanu Mrvaljeviću, niti ga je prije toga poznavao. Odbacio je tvrdnje da su on ili njegove kolege ikoga zlostavljali ili mučili.

Raičević smatra da su navodi Mila Jovanovića opovrgnuti iskazima svjedoka, nalazima vještaka i video-snimcima, dodajući ironično da bi, ukoliko su optužbe tačne, odgovornost trebalo da snose i tužilac, ljekari i svjedoci zbog navodnog lažnog svjedočenja.

Prema optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Petar Lazović i Jugoslav Raičević terete se da su 30. i 31. decembra 2020. godine u Podgorici mučili Mrvaljevića i Jovanovića. Njih dvojica su uhapšeni krajem decembra iste godine nakon što je policija u njihovom vozilu pronašla vatreno oružje sa municijom, fantomke, kriptovane telefone i zaštitne rukavice.

U januaru 2021. godine prijavili su da su ih policijski službenici navodno tukli, zlostavljali, ucjenjivali i prijetili njima i njihovim porodicama, tvrdeći da su od njih tražili da lažno svjedoče o navodnim vezama sa pokojnim vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem i planiranju ubistva pripadnika suprotstavljene kriminalne grupe. Sve detalje sa današnjeg ročišta prenosi portal Pobjeda.

Podsjećanja radi, slučaj navodne policijske torture ponovo je dospio u fokus javnosti nakon objava portala Libertas u martu 2023. godine, dok su Petar Lazović, Neško Jaredić i Ivan Đoković ranije pravosnažno oslobođeni optužbi za zlostavljanje Sava Lipovine sa Cetinja.