Policija je uhapsila A.O. (37) iz Bijelog Polja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, izvršenu na štetu tri osobe.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako navode iz Uprave policije, A.O. je operativno interesantna osoba.

"Sumnja se da je imenovani od oštećenog lica - oca bivše supruge, uz prijetnje po život i tijelo, zahtijevao da mu preda novčani iznos od 20.000 eura, te da je prema njemu primijenio fizičku silu, dok je takođe bivšoj supruzi i njenoj majci upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo", navodi se u saopštenju UP.

Dodaje se da će A.O. uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom državnom tužilaštvu u zakonom predviđenom roku.