Državljanin Crne Gore uhapšen je u nedjelju na aerodromu u Sidneju nakon što su službenici tamošnje policije dobili informaciju o navodnoj prijetnji bombom u avionu Turkiš erlajnsa na letu iz Sidneja ka Kuala Lumpuru u Maleziji.

Izvor: Profimedia

Prema pisanju tamošnjih medija, policija tvrdi da je, dok se avion nalazio na pisti i pripremao se za polijetanje, član kabinskog osoblja ispitao muškarca starog 44 godine o komadu električne opreme koji je držao u ruci. Muškarac je, kako se navodi, izjavio da kod sebe ima bombu, pišu Vijesti.

Nakon što je obaviješten o incidentu, kapetan aviona vratio je letjelicu na izlaz kako bi putnik bio uklonjen.

Kapetan je policiji opisao sumnjivi predmet, navodeći da je djelovao kao bežični punjač za telefon, javljaju Vijesti.

Policija je, iz predostrožnosti, zatražila od kabinskog osoblja da premjesti putnike koji su sjedjeli u blizini muškarca.

Policija je ušla u avion, uhapsila muškarca i izvela ga iz letjelice, pišu Vijesti.

Državljanin Crne Gore optužen je za ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, suprotno propisu 9.01(1) Pravilnika o bezbjednosti vazdušnog transporta.

Za ovo krivično djelo predviđena je maksimalna kazna od 10.500 dolara.

Nakon što je obaviješten o incidentu, kapetan aviona vratio je letjelicu na izlaz kako bi putnik bio uklonjen.

Kapetan je policiji opisao sumnjivi predmet, navodeći da je djelovao kao bežični punjač za telefon.

Policija je, iz predostrožnosti, zatražila od kabinskog osoblja da premjesti putnike koji su sjedjeli u blizini muškarca.

Policija je ušla u avion, uhapsila muškarca i izvela ga iz letjelice.

Državljanin Crne Gore optužen je za ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, suprotno propisu 9.01(1) Pravilnika o bezbjednosti vazdušnog transporta.

Za ovo krivično djelo predviđena je maksimalna kazna od 10.500 dolara.