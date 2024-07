Policijski inspektori su prikupili obavještenja od očevidaca, a iz Uprave policije da su o događaju obavijestili dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

Odjeljenje za forenzičko-sudsku psihijatriju bolnice u Dobroti ponovo je bilo poprište obračuna - pritvoreni Radoš Lješković napao je prije dvije noći i povrijedio zatvorenika Milana Sjekloću, dok se ovaj tuširao.

To je od sredine juna četvrti incident čiji akter je Nikšićanin, za kojeg direktor Specijalne bolnice za psihijatriju, dr Aleksandar Mačić tvrdi da mu nije ni mjesto u toj zdravstvenoj ustanovi, jer se “radi o spretnom kriminalcu, simulantu...”.

Sjekloća je napadnut 29. juna uveče, oko 21.30 sati, nakon čega su mu zdravstveni radnici bolnice ukazali prvu pomoć, ali je on, tvrde izvori “Vijesti”, tražio da ga odvedu na pregled u risansku bolnicu, kako bi mu konstatovali povrede.

Nepunih pola sata kasnije policija je stigla u prostorije Odjeljenja psihijatrijske bolnice, na kom su pacijenti smješteni odlukom sudova.

Policijski inspektori su prikupili obavještenja od očevidaca, a iz Uprave policije za “Vijesti” su kazali da su o događaju obavijestili dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Policijski službenici su u odnosu na ovaj događaj izašli na lice mjesta, te došli do saznanja da je lice R. Lj. zadalo udarce u predjelu glave licu M. S. M. S. je odveden na ukazivanje ljekarske pomoći, a s događajem je upoznat tužilac u ODT u Kotoru, po čijem će nalogu biti izuzeti snimci s video-nadzora. Takođe, tužilac je naložio pribavljanje medicinske dokumentacije oštećenog, te će se naknadno izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji djela”, pojasnili su iz te bezbjednosne institucije.

Sagovornik iz SBP Dobrota kazao je “Vijestima” da su incidenti učestali zbog neadekvatnog obezbjeđenja na Odjeljenju za forenzičko-sudsku psihijatriju i da ih uvijek izazivaju dvojica zatvorenika - Lješković i Boško Filipović.

“Umjesto osam zaposlenih u službi obezbjeđenja, rade samo dvojica. Pitanje je trenutka kada će incident eskalirati do razmjera koje neće biti moguće kontrolisati”, kazao je sagovornik.

Direktor SBP Dobrota od 17. juna ne odgovara na pitanja “Vijesti” o obezbjeđenju sudskog odjeljenja - koliko službenika radi u jednoj smjeni i koja je firma zadužena za bezbjednost u tom dijelu psihijatrijske ustanove.

Izvor iz bolnice kazao je da Mačić, kako bi zaštitio načelnika sudskog odjeljenja, probleme “rješava” guranjem pod tepih.

“Umjesto da izoluju one koji konstantno prave problem, a to su dvojica zatvorenika, oni dozvoljavaju da ta dvojica prave tabore i ohrabruju i druge da učestvuju u incidentima. Način na koji rješavaju problem zaštite drugih od, recimo Lješkovića, jeste da one koje on napadne premjeste na drugo odjeljenje, na primjer na Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti”, kazao je isti sagovornik.

Istakao je da su isti pacijenti koji su prije dvije noći napravili problem, prije dvije sedmice vrijeđali i dežurnu doktorku i tehničare.

Mačić ni na pitanja o tome nije odgovorio od 17. juna, a iz te ustanove oćutali su i pitanja da li Lješkoviću privilegije obezbjeđuje načelnik sudskog odjeljenja...

Lješković, višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela, sredinom juna napravio je najmanje dva slična incidenta u bolnici u Dobroti, tokom kojih je napao i povrijedio pritvorenika Mitra Vučinića.

Prvi put to je učinio 14. juna, a to pokazuje i snimak nadzornih kamera u koje su “Vijesti” imale uvid.

Na snimku se vidi da Vučinić i Lješković koračaju hodnikom u susret jedan drugom. Vučinić razgovara telefonom i ide suprotnom stranom od one kojom korača Lješković. U momentu kada se susreću, Lješković zamahuje rukom i udara Vučinića koji pokušava da se odbrani, ali i dalje dobija udarce. Nakon nekoliko sekundi Lješković je oborio sugrađanina na pod i nastavio da ga udara.

Kamere su zabilježile i da iz ostalih soba istrčava više pritvorenika, ali u početku samo dio njih pokušava da razdvoji dvojicu Nikšićana. Nakon nekoliko sekundi u taj prostor utrčava obezbjeđenje i najvjerovatnije medicinski tehničar, koji ih takođe razdvajaju, a potom im se pridružuju još dvojica pritvorenika. Ostalih nekoliko mirno je posmatralo tuču.

Nakon nepun minut uspjeli su da savladaju Lješkovića i od njega otrgnu Vučinića.

Dva dana kasnije ponovo je pokušavao da napadne Vučinića, ali nije uspio da ga se domogne.

Te noći, tvrde sagovornici “Vijesti” iz te zdravstvene ustanove, Lješković i Boško Filipović pravili su haos na Odjeljenju za forenzičko-sudsku psihijatriju, gdje su obojica smješteni odlukama suda. Navodno, oni su te noći pravili nered, lomili inventar, vrijeđali dežurnog ljekara i tehničare, prijetili im.

Jutro nakon toga, Lješković je uspio da napadne Vučinića...

BJEKSTVO

Lješković je 25. aprila bonsekom presjekao rešetke na prozoru i pobjegao s Odjeljenja za forenzičko-sudsku psihijatriju. Uhapšen je u rodnom Nikšiću nakon četrdesetodnevnog bjekstva.

Iako je direktor psihijatrijske ustanove u kojoj je Nikšićanin smješten poručivao da Lješkoviću nije mjesto u toj bolnici, on je nakon hapšenja vraćen na Odjeljenje za forenzičko-sudsku psihijatriju.

To što je krajem aprila treći put pobjegao sa sudskog odjeljenja, najvjerovatnije nije dovoljno da bi odgovarao zbog krivičnog djela bjekstvo lica lišenog slobode.

To proizilazi iz odgovora dostavljenih ranije “Vijestima” iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, odakle su pojasnili da je dežurni tužilac obaviješten o “predmetnom događaju od strane OPS UP OB Kotor”, da je policiji dao uputstva da preduzmu određene radnje:

“Radi utvrđivanja okolnosti predmetnog događaja, a radi ocjene da li se u radnjama nekog lica stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Radi zaštite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na sadržinu preduzetih radnji u pretkrivičnom postupku i dokaza prikupljenih izviđajem, nijesmo u mogućnosti da Vam odgovorimo do kojih smo saznanja došli, koje su radnje preduzete, te o sadržini prikupljenih dokaza.

Ukazujemo da je za postojanje krivičnog djela bjekstvo lica lišenog slobode iz člana 393 Krivičnog zakonika Crne Gore potrebno da je do bjekstva lica lišenog slobode na osnovu zakona došlo upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetnjom da će se neposredno napasti na život ili tijelo nekog lica”, odgovorila je “Vijestima” portparolka tog tužilaštva, državna tužiteljka Tijana Čelanović.

Zbog bjekstva Lješkovića policija je više puta saslušavala načelnika Odjeljenja za forenzičko-sudsku psihijatriju, doktora Jova Đedovića, kazali su “Vijestima” ranije iz Uprave policije.