Povodom demantija Osnovnog suda u Podgorici iz današnjeg teksta objavljenog u medijima pod nazivom „Nisu tražili pretres kod Danila Mandića noću, a to su mogli da urade i bez naredbe“, iz UP su saopštili demant

Saopštenje prenosimo u cjelosti:



V.d. direktora Uprave policije ostaje u potpunosti pri današnjim činjenicama iznijetim na Odboru za bezbjednost i odbranu, da su se policijski službenici pisanom inicijativnom obratili osnovnom državnom tužiocu u Podgorici, dana 19.4.2025. godine u 18:55h, broj inicijative 39/5-215/25-12388/1, u kojoj je bilo naglašeno da se pribavi i izda naredba za pretres stana i drugih prostorija od strane Osnovnog suda u Podgorici, za dva lica - D.M. i A.B, sa naznakom da se pretres može izvršiti i noću iz razloga hitnosti, a na osnovu člana 80 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku, što je u konkretnom slučaju bilo ispunjeno.

Napominjem, kako bi se obezbijedili pravno valjani dokazi, shodno članu 80 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku, pretresanje se vrši danju, u periodu od 06.00 do 21.00 čas, s tim da se pretresanje takođe može vršiti i noću ako je započeto danju prije 21 čas, a nije dovršeno, ili ako je zbog opasnosti od odlaganja izričito naredio sud, gdje je u ovom slučaju u naredbi izostala naznaka da se pretresanje otpočne i izvrši noću nakon 21 sat, iako je navedeno traženo inicijativom Uprave policije.

Takođe, pored pisane inicijative, policijski službenik M.B. koji je imao usmenu komunikaciju sa postupajućom državnom tužiteljkom u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i postupajućim sudijom Osnovnog suda u Podgorici, je izričito zahtijevao i usmenim putem od sudije, da izda naredbu da se pretresanje otpočne noću jer radnja pretresanja u konkretnom slučaju nije mogla biti otpočeta ili završena u zakonom predviđenom roku do 21 čas, a još jednom ponavljamo da su to zahtijevali razlozi hitnosti u cilju pronalaska predmeta i tragova koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Nema mjesta konstataciji Osnovnog suda u Podgorici i upućivanju policijskih službenika na primjenu člana 83 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, koji je ukazao na primjenu odredbi navedenog člana, a koja se odnosi na neposredno hvatanje izvršioca nakon izvršenog krivičnog djela iz razloga što je ovaj pravni osnov neprimjenjiv u konkretnom slučaju.

Ovo iz razloga što je od momenta izvršenja krivičnog djela prijavljenog u 3.39 časova, pa do momenta saznanja identiteta lica za koje se sumnja da je izvršilo krivično djelo, proteklo preko 15 sati što ne opravdava pravni osnov, legalnost i legitimitet neposrednog hvatanja i u konkretnom slučaju bi se dovela u pitanje zakonitost postupanja službenika Uprave policije.

Takođe, napominjemo da je predmetnom inicijativom tražen pretres stana i drugih prostorija u cilju pronalaska predmeta, sredstva izvršenja ili tragova koji potiču ili su nastali izvršenjem krivičnog djela.

Istovremeno, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti Uprava policije apeluje na sinergijsko, jedinstveno djelovanje svih organa uključenih u sprovođenje preventivnih, proaktivnih i reaktivnih aktivnosti u slučajevima koji se odnose na otkrivanje krivičnih djela i obezbjeđenje dokaza i samim tim na zajednički doprinos efikasnoj borbi protiv kriminala.