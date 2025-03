Pred sudom se, po optužnici SDT-a, zbog dvostrukog ubistva nalazi osmočlana kriminalna organizacija Marka Zekića odgovorna za likvidaciju Podgoričana Nemanje Prelevića (28) i Danila Pekovića (20) na Veruši.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mićović je istakao da zbog kolapsa suda i prenatrpanosti kompleksnim predmetima trpe i advokati koji, kako je rekao, nemaju mogućnost da se kloniraju i budu prisutni istovremeno na nekoliko suđenja.

Iako je za taj dan obezbijedio zamjenu, ističe da nije mogao da utiče na stav svog branjenika Vasilija Đukića da ne prihvati drugog advokata. Mićović tvrdi da je godinama ukazivao da će se doći u ovakvu situaciju zbog ogromnog broja potvrđenih optužnica i zakazanih suđenja gdje se, kako ističe, sudije grabe za termine i niko se ne pita šta je sa ostalim procesima i obavezama advokata.

"Sve i da se sudi 24 sata dnevno 365 dana u godini teško da Viši sud može izaći iz situacije u kojoj se našao. Tražim više razumijevanja prema advokatima koji se ne mogu klonirati i biti istovremeno na 10 pozicija u sudu i izvan njega. Preduzimanjem određenih procesnih radnji sa minimumom tolerancije moglo bi se nešto i postići – kazao je Mićović.

Naveo je da će ponovo uraditi isto ukoliko se ponovi situacija od 3. marta kada je kažnjen zbog nedolaska na suđenje jer je kao predsjednik Advokatske komore odlučio da prisustvuje sastanku u Vladi radi rješavanja ključnih pitanja za crnogorsku advokaturu, prenosi DAN.

"Nisam imao dilemu gdje da odem jer sam kao i svaki savjestan branilac svoj nedolazak nadomjestio na način propisan zakonom. U spisima predmeta postoje dva zamjenička punomoćja – objasnio je Mićović.

On je naveo da je tog dana prije zakazanog suđenja u predmetu Veruša bio na dva suđenja u Osnovnom sudu kao i da je poslije sastanka u Vladi vidio poruku od sudije Vesne Kovačević. Iako je došao do Višeg suda da prisustvuje drugim zakazanim ročištima, niko ga, tvrdi on, nije obavjestio da se suđenje u predmetu Veruša odložilo za 13 časova.

"Niko me nije obavijestio za to odlaganje ali i da jeste ne bih došao jer sam već unaprijed imao zakazane termine u Advokatskoj komori u vezi disciplinskih postupaka – kazao je Mićović.

Suđenje ponovo odloženo

Nakon što je sud odbio ponovni predlog odbrane za izuzeće sudije Vesne Kovačević, ročište je odloženo jer je okrivljeni Mirčeta Mihailović otkazao punomoćje svom braniocu advokatu Milanu Kovačeviću. Naredni glavni pretres je zakazan za 12. mart, prenosi DAN.

Pred sudom se, po optužnici SDT-a, zbog dvostrukog ubistva nalazi osmočlana kriminalna organizacija Marka Zekića odgovorna za likvidaciju Podgoričana Nemanje Prelevića (28) i Danila Pekovića (20) na Veruši.

Pored Zekića, na optužnici su Miomir Đukić, Dragan Biletić, Vasilije Đukić, Mirčeta Mihailović, Nenad Miličić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Dragan Tarić.

Sudija Kovačević je ukazala advokatu Mićoviću da je trebalo da je pozove kad je vidio njen propušten poziv i da bi sigurno saznao da je suđenje odloženo za nekoliko sati.

Ona je ukazala da je suđenje u ovom predmetu već jednom odlagano zbog stava optuženog Đukića da ne prihvata advokate po zamjeničkom punomoćju.

"Morate i Vi imati razumijevanja za nas – kazala je Kovačević.

Na zahtjev Mićovića, optuženi Vasilije Đukić je kazao pred sudom da ostaje pri ranijem dogovoru, odnosno da pristaje da ga pred sudom brane zamjene advokata Mićovića, prenosi DAN.