Objavljena je Skaj prepiska u kojoj je otkriveno da je 15 škaljaraca ubijeno nakon što su upali u zamku plasiranu preko kriptovanog telefona Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Makar 15 osoba iz škaljarskog klana ubijeno je nakon što su upali u zamku plasiranu preko kriptovanog telefona Mila Radulovića zvanog Kapetan, koga su oteli kavčani na čelu sa Beograđanima Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem.

U komunikaciji sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem, to konstatuje osoba što je na Skaju pisala pod nadimkom Montana Malvada. On, međutim, tvrdi da je Radulović to činio svojevoljno, ali se iz drugih čatova, sa te sada dekriptovane aplikacije, vidi da je Kapetan bio zarobljen, primoran da sa svog telefona navlači saradnike iz klana, pa da je na kraju mučen i brutalno ubijen, pišu Vijesti.

U nekoliko dopisivanja koja su prethodila ovom od 16. decembra 2020. godine, nekadašnji službenik Uprave policije i čovjek koji sebe zove Božo, razgovaraju o likvidacijama škaljaraca, ali sada u svijetlu novih informacija o Kapatanovoj umiješanosti u te zločine.

"Jesi vidio kako džukac kojeg sam nap**io i izbrisao Barane radi njega je iznamještao sve žive, nisu Risto i Savo", navodi on.

Prethodno je u kriminalnim krugovima kružila priča da su se Risto Mijanović i Savo Lopičić zapravo prodali, zbog čega je počeo masakr škaljaraca…

"Mile Radulović, kum Vukotića i Mićka Vujovića… Na vezi sa kavčima i opeglali su 15 ljudi, oteli i ubili Igora i sve", objašnjava Montana.

Milović pod nadimkom Oficir piše da zna o kome se radi, ali se čudi dešavanjima: "Je l’ moguće to… General čuveni… Upadao je u TV sa Lukom Đurovićem… Davno".

Sagovornik potvrđuje da je to ta osoba, govoreći da ima njegove kontakte jer su mu "klonirali kriptu".

"Gledao snimak… Sve kavči, Nevolja i svi", piše Montaña Malvada.

"Znači on ih namještao… Aooo", pita Oficir, a ovaj odgovara da je dugo škaljarcima pričao da iz Bara ide prijetnja:

"Namešta vas neko blizak, a svi oni, poludio Božo… Pa sad kažu, sve si bio u pravu, još im ja dam imena svih kavača i kodove i nađu sve".

Tadašnji policajac ga pita za trenutnu Kapetanovu lokaciju, a sagovornik odgovara da je pobjegao.

"Sinoć su objavili nešto na jutjubu: Mile izdajnik. Brate, preko Rista je namjestio Joka. Pa, onda napravio da je Risto izdajnik, pa Rista omeli. Sve u dogovoru brate, neki dan su oteli Milana Ljepoju u BG, druga mi Pink pantera, poslao poruku: oće General (Kapetan) da ga časti blindu, ali da ne priča nikom živom… Tako se otkrilo i počelo da sumnja", navodi Božo.

Zatim, Milović pita: "pa je li nestao taj Ljepoja", a ovaj odgovara da jeste.

Zvicer naredio ubistvo Ljepoje

Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je šef kavačkog klana Radoje Zvicer naredio je da se ubije Ljepoja, nakon čega je šestoricu sprskih državljana koji su učestvovali u tom zločinu nagradio sa po 35.000 eura.

Ljepoja je navodno bio član grupe kradljivaca, takozvanih “Pink pantera”, a Zvicer je naredio njegovu likvidaciju, kako piše u dokumentima, jer ga je smatrao pripadnikom suprotstavljene kriminalne organizacije i jednim od učesnika u pokušaju njegovog ubistva u Kijevu, u Ukrajini.

"Pa jel nestao taj"?

"Jeste, oteli ga neki dan… U Bg general ga poslao", odgovara Montana

On potom objašnjava da se sa Kapetanom "dobro posvađao" još dok je Igor bio živ: "Svašta sam mu rekao, što mi je palo na pamet. I kasnije Ristu i zato su sarađivali. Kad osjetim nekoga da je go**o".

Dedović je bio visokopozicionirani član škaljaraca, a ubijen je sredinom januara 2020. u Atini. Stradao je zajedno sa prijateljem i saradnikom Stevanom Stamatovićem.

Ubistvo u Španiji

"Kasapnicu je napravio", konstatuje Milović i govori da ne može vjerovati.

"Jeste, 15-16 ljudi… I Miloša u Marbelju… Miloš strašan momak bio".

Početkom juna 2020. godine, u španskoj Marbelji ubijen je Miloš Peruničić (41) porijeklom iz Bara. Dok je šetao, kako su tada pisali španski mediji, prišao mu je muškarac obučen u plave pantalone i sa hirurškom maskom i ispalio nekoliko hitaca u njega.

"Prilično mirno stajao je i pucao", ispričao je očevidac za portal sevilla.abc.es.

Nezvanični izvori iz policije tada su kazali da je žrtva bila bliska kriminalnoj grupi Alana Kožara. Oficir potom dodaje da je Peruničić bio "mašina za pare" i da im je vodio poslove.

Tokom komunikacije opet se vraćaju na Kapetana, a Božo tada govori da mu je svojevremeno dao ručni raketni bacač.

"Jbg, ja mu dao osu i par bebica za nju… On doveo bio jednog skoro da Jovicu gađa iz nje… Saznalo se sve".

Zarobili ga kavčani, on prijetio svom vođi

Vijesti su još u aprilu prošle godine objavile da je Mile Radulović, nakon što je pao u zarobljeništvo kavčana, prijetio Jovanu Vukotiću da će ga "gađati zoljom".

Kapetan tada piše vođi kavačkog klana da on nije izdao Kožara i da to nikada ne bi uradio:

"Ja Adža u životu svom, kako god ga gledali, izdao ne bi!!! Nikada!!!! Ti dobro znaš, ti si mu pokrao kocke (kokain), cio Bar to zna!!! Ja se špijunima i lopovima ne obraćam!!! A truješ dobro, a to si ti, sprdnja Serdare!!! Sve ti živo i mrtvo je**m!!!! Tebe ću lično da gađam zoljom, smradu jedan!!! Tebe je Adžo htio da ubije", piše mu on tada.

Milović se tada opet čudi dešavanjima, pa pita saradnika da li je Kapetan otet ili je to činio svojevoljno.

"Jesu li ga oteli, pa namještao", pita on.

"Ne, ne, već svojevoljno", odgovara.

"Čudi me i Mićka da nije namjestio”, kaže Oficir.

"A nije, Mićko se pazi, a kumovi su, zamisli”, odgovara Božo.

Milović potom predviđa da je Mile Radulović završio misiju i da će ga kavčani ubiti, sada kad su ga iskoristili.

"Ovi će ga tresnut sad… Ako već nisu… Završio je misiju", govori odbjegli policajac.

"Nisu još, ali brzo će", zaključuje njegov sagovornik.

Otvorili kriptu, kad tamo Velja, Rale, Vujota…

Božo prepričava Miloviću kako su škaljarci ustanovili da ih je izdao Kapetan.

"Sad ima problem sa obje strane… Ugasili mu mi kriptu aktivnu i vratili u drugi tel, kad na vezi svi kavči… Velja, Rale, Vujota, svi”, navodi on tokom dopisivanja.

Tadašnji policajac konstatuje da je Kapetan imao važnu ulogu u škaljarskom klanu.

"Pitao se on dosta kod njih, zato je mogao da namjesti toliko ljudi".

Sagovornik tvrdi da je saglasan sa tim i pojašnjava da je redom namještao sve za koje su mislili da imaju veze sa pokušajem ubistva Zvicera u Ukrajini.

"Onda je svakoga ispitivao, šta, kako i sve te što su imali veze su otimali… Ove iz BG… Damira i Alena ubili i tako… Ali, kad imaš izdajnika, tako to ide", poručuje Montaña Malvada.

Oficir pita i kako je moguće da škaljarci nisu navukli Kapetana, kad su osjetili da ih je izdao.

"Kako ga nisu navukli da ga pokupe negdje… Kako je osjetio da je ofiran", pita nekadašnji policajac.

Montana Malvada objašnjava da Jovan Vukotić do samog kraja nije vjerovao da je on taj koji im radi o glavi.

"Da mu nisamo klonirali tel, ne bi ni vjerovali… Sve nije on, dok nije neki dan pisao Jov da dođe da se nađu u štek, kao neki u bar… Tu je posumnjao", tvrdi policajčev sagovornik na Skaju.

