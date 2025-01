Aleksandar Mrkić je tih dana insistirao da Vasović pogura tužioca, izvjesnog Raša, da izda nalog za hapšenje, a istovremeno je tog policajca savjetovao kako da "napumpa“ vijest i takvu je plasira u medijima.

Izvor: Uprava policije/Printscreen kurir

U avgustu 2020. godine, Aleksandar-Aco Mrkić dogovarao je sa šefom kriminalističke policije u Baru Ilijom Vasovićem hapšenje supruge njegovog petostrukog kuma Milivoja-Šuja Pipovića, Svetlane Pipović, i njenog brata, Sava Vujoševića, pišu Vijesti.

Aleksandar Mrkić je tih dana insistirao da Vasović pogura tužioca, izvjesnog Raša, da izda nalog za hapšenje, a istovremeno je tog policajca savjetovao kako da "napumpa“ vijest i takvu je plasira u medijima.

Ovo proizlazi iz transkripata razgovora sa Skaj aplikacije koji su vodili optuženi Mrkić i Vasović, a koju je Europol dostavio crnogorskim istražnim organima.

Svetlana Pipović i njen brat Vujošević, tadašnji predsjednik barskog odbora Demosa i kandidat na listi Demokrata, uhapšeni su, nakon prepiske Mrkića i Vasovića, 24. avgusta 2020. po nalogu državnog tužioca u Baru.

Tada je iz policije saopšteno da su uhapšeni zbog oružja i municije, koji su, u podrumu jedne zgrade u Baru, pronađeni skoro mjesec i po ranije.

Da je odbjegli Mrkić preko, sada pritvorenog, policajca Vasovića, navodno, naredio hapšenje njegove supruge Svetlane i šuraka Vujoševića, tvrdio je, 17. decembra prošle godine, Milivoje Pipović, svjedočeći u Višem sudu u Podgorici u postupku protiv petostrukog kuma, optuženog za šverc cigareta, kako prenose Vijesti.

"U saznanju sam da je Mrkić namjestio da budu uhapšeni zbog oružja. Vasović je podmetnuo DNK moje supruge na jedan komad tog oružja. Isto je to htio da uradi i sa DNK mog šuraka, ali nije uspio“, rekao je tada Pipović.

Pipović je, svjedočeći na suđenju Mrkićevoj kriminalnoj organizaciji, ispričao da “misli da se Mrkić ustremio na njegovu porodicu jer je sa suprugom Svetlanom išao na litije”.

On je tada tvrdio i da je Mrkić aludirao na njegovog šuraka Vujoševića, koji je bio član Borda direktora Luke Bar, kada je prijetio da će “neko platiti glavom” zbog “pada” kamiona sa cigaretama.

Da je Mrkić namjestio postupak protiv njegove supruge, Pipović je rekao i na saslušanju u SDT-u 25. decembra 2023. godine, mjesec prije nego je podignuta optužnica protiv Aleksandra Mrkića, a kojom je obuhvaćen i bivši šef policije Veselin Veljović.

"Osim što mi je petostruki kum, učili smo zajedno i u srednjoj školi, a kasnije i na fakultetu. Sa Mrkićem sam bio u dobrim odnosima sve do druge polovine 2020. Prve nesuglasice počele su u toku 2018. godine, a odnosile su se na proslavu rođendana mog sina. Mada mislim da ovo nije bio jedini povod, već je ovu situaciju iskoristio kako bi počele razmjerice. Od tog trenutka Mrkić se ostremio na moju porodicu i mislim da se postupak pred Osnovnim sudom u Baru protiv moje supruge zbog nedozvoljenog držanja oružja vodi isključivo jer je Aleksandar Mrkić to namjestio“, kazao je Pipović krajem decembra 2023. na saslušanju kod tužioca Jovana Vukotića, pišu Vijesti.

I tada je Pipović, kao i na svjedočenju u Višem sudu u Podgorici, svog kuma Mrkića okarakterisao kao “jako osvetoljubivog, moćnog i opasnog čovjeka“.

"Šta je sa dnk za Savu. Hoće li ga sprndati, šta misliš. Ili nekoga?? Kad će dnk... Odmah krećeš sa novinama... Ubaci malo i seku u novinske članke. Kao izveštaj. Da piše da ima i ona dnk. I da oboje idu na sud“, napisao je, 18. avgusta 2020. godine, sada optuženi švercer cigareta, Aleksandar Mrkić, policajcu Vasoviću.

Podignuta je optužnica protiv tog policajca zbog zloupotrebe službenog položaja i članstva u Mrkićevoj kriminalnoj grupi.

Mrkić je 20. avgusta 2020. godine, četiri dana prije hapšenja kumove supruge i šuraka, u više navrata Vasovića pitao "kada će biti dnk“, kako prenose Vijesti.

"Odmah u napad. A šta ako ne bude u petak. I poklapa li se sa sekom i bracom. A brat nije jak. Šta to znači 10 na tri. Sad ganjaj odma Raša, vikend ide. Danas neka ti kuca naredbu. Kakva je sad procedura. Raša poguraj. Reci i Seka i on na 72 sata da bi on prihvatio na sebe i povratnik tri puta direktno u Ziks. Vidi.. zapni što god je moguće, da ga zatvoriš“, piše Mrkić Vasoviću 20. avgusta 2020. godine.

Zatim mu obećava "litar soka“ ako, kako je napisao, "Seku zatvoriš na 72 sata“.

"Da sačekam da vidim šta kaže tužilac pa da mu poručim da bježi. Oću li. Kad ćeš imati taj nalog u rukama. Sutra je subota. Ada. Otiđi pa ga uzmi sad. Sad vidi preliminarno. Subota je preksutra. I jedan članak za ujutro nađeno oružje, istražitelji čekaju rezultate. Ne pominješ poslanika nego NN. Da udare u novine misleći da su klanovi“, piše Mrkić Vasoviću.

Insistira da Vasović "odmah sad da za ujutro“ da je "nađena velika količina oružja“.

"Namenjena??? Ali na putu da se nađe dnk.. kao ono pitanje za koga je bila namenjena.. pa istražitelji vjeruju da su na dobrom putu“, piše Vasović policajcu.

Posle dva minuta nastavlja:

"Malo to digni na nivo. U par serija. Ako imaš dobar link. Neka ubace onaj slogan od Bečića za Mir i stabilnost. Članak ispod članka. Bečić i Lekić za mir. A dolje oružje. Pa tako BUUUM. Kad bude poslanici Demokrata za stabilnost i mir naoružani pancir municijom velike razorne moći“.

U nastavku Mrkić Vasoviću predlaže da rezimiraju, pišu Vijesti.

"I jeste oružje za policiju i za svakoga ko krene na crkvu. Ima ga još siguran budi“, piše Mrkić Vasoviću i navodi da ih "vjerovatno ima još koji su slični Savu“.

Nakon 40 minuta Mrkić ponovo pita Vasovića šta je bilo sa naredbom.

"Je li za Sava napisana naredba i za sestru Jugovića. Bit će usko za izbore. Luda kuća hahhaa. Oće. Bit će lom. Imam ja u glavi drugu šemu. Da vidim kako jebo sam im kevu. Odoh da ronim. Vidi ovo za Sava poguraj što pre. Da se medijski isprati“, poruka je koju je Mrkić Vasoviću poslao 21. avgusta 2020. godine oko podneva.

Toga dana, u 19.15 časova, Mrkić pita Vasovića kad će privoditi "Sava i Seku“.

"Hahhaha. Guraj njega neka opali. Neka on dlavu uzme. Ajde. Da je zadao udarac Bečiću... Vidi. I seku obavezno privođenje službenim autom. U ponedeljak ujutro pa dok dođe da se preskoči noć kod tužioca. Jer ako rano dovezeš onda isti dan tužilac, a ako zakasniš onda ostaje za sutra. Dako prihvati Sava za sebe. Oće li prvo novinari ili privođenje.. kako to ide nezvanično?“, pita Mrkić policajca Vasovića.

Dva dana kasnije, 23. avgusta, Mrkić mu šalje:

"Baš sam ljut. Stavili na mjere direktora fabrike u Mk. Ljube se sa mnom, a slušaju mi ljude koji vode posao u potpunosti legalan i misle da ću ja dovijeka biti spojenih peta u stavu mirno. Drug nema moći ni znanja da im se odupre.. ja ne znam šta je sa njim. Samo ga interesuje kad ću za Srbiju umjesto da pravi ambijent ođe on se plaši da ću da odem pa kako da ostanem, đe da ostanem. Ovo je ko davitelj protiv davitelja hahhaha“.

Posle sat vremena od tih poruka, odbjegli švercer ponovo policajca Vasovića pita za kumovog šuraka.

"Vidi onog Sava u medije dako se malo useru da ima oružja i da će im biti uzvraćeno.. Ne znam što čeka Mago sa tim. Treba već pažnja da im se odvlači. Zovi ga neka krene. Kad čuju obični ljudi da ima pušaka kurac će na ulice. Da se zavuku u rat. Šta će im to. To odmah pumpajte.. naoružani do zuba.. hapšenje itd.. da se malo čitaoci presaberu.. da ne ulete u građanski rat. Krst slika, oružje slika. Veruj mi. Taj članak može dosta usijanih glava da oladi. A imaš čisto. Sve crno na bijelo. A slogan Mir u Mne. To im je slogan. Da tako. Mir traži rat. Tako je bolje. Pancirna municija.. pa policajac pored.. pa snajper pa tako nešto“, piše Mrkić 23. avgusta 2020, prenose Vijesti.

Jedan dan nakon tih poruka, Pipovićeva i Vujošević su uhapšeni.

Fotografija oružja i municije koju je Uprava policije poslala medijima u avgustu 2020.

"Barska policija je, preduzimajući aktivnosti na utvrđivanju činjenica u odnosu na oružje i veću količinu municije koja je pronađena sredinom jula u podrumskom dijelu jedne stambene zgrade, identifikovala i lišila slobode lica koja se dovode u vezu sa pronađenim predmetima”, saopšteno je tada iz Uprave policije.

Oni su naveli da su u podrumu pronašli "automatsku pušku kalibra 7,62 mm, puškomitraljez i veću količinu municije".

Iz tadašnjeg Demosa su odmah reagovali zbog hapšenja njihovog kolege Vujoševića pet dana pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

Oni su tvrdili da je riječ o izbornoj podmetačini sa politikantskim ciljevima.

Za razliku od Vujoševića, koji nije zadržan nakon saslušanja u barskom tužilaštvu, protiv Svetlane Pipović je uslijedio krivični postupak i ona je oglašena krivom zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom, koju je SDT podiglo u januaru, a Viši sud u Podgorici potvrdio u maju prošle godine, Mrkić je označen kao organizator kriminalne grupe koja je švercovala cigarete iz Slobodne zone Luke Bar i prala novac.

Za članstvo u toj kriminalnoj organizaciji, osim nekadašnjeg direktora policije Veselina Valjovića, optuženi su i Mrkićev brat Nikola Mrkić, Predrag Veljić, Željko i Dušica Bulatović, Arsenije Kalezić, Mujo Nikočević, Stefan i Nikola Bubanja, Borislav Lečić, Nemanja Anđelković, Goran Gluščević, Nikola Bačilović i Sadig Elnagar.

Mrkić je u bjekstvu, kao i Stefan Bubanja, Lečić, Anđelković, Gluščević, Bačilović i Elnagar. Svi ostali optuženi, osim Arsenija Kalezića, brane se sa slobode, kako prenose Vijesti.