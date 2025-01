Libertas je sredinom septembra prošle godine poslao pitanja mitropolitu Joanikiju i popu Nikčeviću sa zahtjevom da kažu da li je istina to što je pisao sada odbjegli šef kriminalne grupe Mrkić policajcu Vasoviću

Izvor: Uprava policije/Printscreen kurir

Starješina Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj u Herceg Novom protojerej - stavrofor Radomir-Rašo Nikčević i Aleksandar-Aco Mrkić, ako je suditi prema transkriptima razgovora sa Skaj aplikacije koju je Europol dao crnogorskim istražnim organima, sredinom septembra 2020. godine spasili su od hapšenja tadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, piše Libertas.

Veljovića su, navodno, namjeravali da hapse mitropolit Joanikije i kontroverzni biznismen Miodrag-Daka Davidović.

Pop Nikčević je Mrkićev kum, barem ga tako u prepiskama sa šefom kriminalističke policije u Centru bezbjednosti Bar Ilijom Vasovićem, Mrkić oslovljava.

Mrkića je Specijalno državno tužilaštvo prošle godine optužilo da je šef kriminalne organizacije koja je švercovala cigarete, a policajca Vasovića da je bio njen član.

Vasović je još u istražnom zatvoru, Mrkić je u bjekstu, a Davidović do sada nije pozivan u tužilaštvo ni kao osumnjičeni, ni u svojstvu građanina.

Veselin Veljović je uhapšen 24. jula 2023. godine zbog sumnje da je pripadnik kriminalnog klana Aleksandra Mrkića i da je zloupotrijebio službeni položaj. On se brani sa slobode.

U prepiskama Mrkića i policajca Vasovića, u koje je Libertas imao uvid, Mrkić ga 14. septembar 2020. godine obavještava:

"Idem kod Dake da ga molim za Veska (Veljovića op.a). Ovako ću mu reći – molio bih te da ga zaštitiš da bih mogao i njega da zamolim da on tebe zaštiti. Rekao mi je Rašo da oće da ga uhapse on i Joanikije. Pa smo ja i Rašo odlučili da odemo do ajvana zajedno…“

Dvije sedmice ranije, 31. avgusta, dan nakon parlamentarnih izbora, Mrkić obavještava policajca Vasovića sljedeće:

"Idem ja sutra kod popova. Idem sutra u HN kod kuma popa Radomira da mu kažem da Luku otvori za posao, a za Srbiju idem potom. Ma šta god da je da kažem da mi pripaze par ljudi i da me imaju u vidu za posao. Boli me ku.. za ove gadove, ko ih jebe, nema tu šta da se mulja on je izgubio i treba da ode. Svaki sledeći put će manje dobiti. Polako ću ja sa kumom. Videćemo. Lagano ću ja to …“.

Mrkić piše Vasoviću 18. septembra: "Zva Daka. Sutra da se vidimo. NK".

Dva dana kasnije, 20. septembra u 13.37 časova obavještava policajca Vasovića o sastanku sa Davidovićem:

"Danas je Daka izbacio tri čoveka iz ofisa da bi mene primio a nismo se videli 15 godina. Eto koliko me poštuje a njih niko ne poštuje“.

Pola sata kasnije piše mu: "Rekao sam Vladanu (Jokoviću op.a.) da je zec i da treba da ide da kupi šargarepu. Kad ga nogiraju da ima da glocka. Dogovorio sam ja ovo za Veska (Veljović op.a). Nema tu dileme. Daka je ministar, on je direktor“.

Libertas je sredinom septembra prošle godine poslao pitanja mitropolitu Joanikiju i popu Nikčeviću sa zahtjevom da kažu da li je istina to što je pisao sada odbjegli šef kriminalne grupe Mrkić policajcu Vasoviću. U tom zahtjevu Libertas je tražio objašnjenje da, ukoliko je istina da su Davidović i on htjeli da uhapse tadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, kažu kako su i sa kojim ovlašćenjima to namjeravali da urade.

Libertas je pitao mitropolita Joanikija kakva je uloga crkve u političkim namještenjima i razrješenjima, dozvolama i zabranama kriminalnih aktivnosti kao što je šverc cigareta, da li ima podstreka iz crkve da Miodrag-Daka Davidović kadrira, da određuje ko će se baviti kriminalnim radnjama…

Pitanje za mitropolita Joanikija bilo je i da li on zna da ih kriminalci u svojim razgovorima na Skaj aplikaciji označavaju kao glavnu kariku za odobrenje nelegalnih aktivnosti.

Pitanje je bilo i da li je tačno da je, sada optuženi šef kriminalne grupe Mrkić, išao sa njim i popom Nikčevićem u Ameriku da "obilazi manastire“ i, ako jeste, u kom svojstvu i od čijeg novca.

Mitropolt Joanikije je u septembru prošle godine kratko odgovorio Libertasu sljedeće:

"Radnje koje mi Vašim pitanjima pripisujete nemaju nikakve veze sa mnom. Ako ne vjerujete, nastavite dalje istraživanje“.

Pop Nikčević nije tada odgovorio na pitanja, ali se odmah nakon toga pojavio na suđenju protiv Mrkićeve kriminalne grupe u Višem sudu u Podgorici i pratio ročište iz publike.

Libertas je, uvidom u optužnicu protiv Mrkića i njegove kriminalne grupe, došao do saznanja da je moguće da je pop Nikćević koristio kriptovani telefon.

U optužnici piše sljedeće:

"Naime, iz komunikacije između korisnika pinova 92673B i C16GLL proizilazi da je lice koje je na kriptovanoj aplikaciji "SKY ECC” koristilo pin 92673B dana 13.09.2020.godine korisniku pin C16GLL poslalo poruku sljedeće sadržine “Ja sam sa Radomirom sinoc crkvrnim vozilom dosao u Srbiju“, "to je bilo komedijanje putem“, "nit čuje nit vidi a oce da daju penzije i plate hahhaha”, dok iz komunikacije između korisnika pinova 92673B i AF8E4C proizilazi da je lice koje je na kriptovanoj aplikaciji "SKY ECC” koristilo pin 92673B dana 24.09.2020.godine korisniku pin AF8E4C poslalo poruku sljedeće sadržine “Da me danas samo prevezes preko granice” i “Dalje nastavljam sa Snezanpm”.

Iz dopisa Uprave policije Sektora za borbu protiv kriminala – Specijalnog policijskog odjeljenja 51/8 broj 077/24-36-39 od 18.1.2024.godine, proizilazi da je okrivljeni Mrkić Aleksandar kao putnik u vozilu, dana 12.09.2020. godine izašao iz Crne Gore na graničnom prelazu Ranče, a da je vozilom u kojem se nalazio upravljalo lice Radomir Nikčević. Osim toga, dana 24.09.2020. godine u 12:48:49 okrivljeni Mrkić Aleksandar je evidentiran na izlazu iz Crne Gore na graničnom prelazu Dobrakovo, a supruga okrivljenog Mrkić Aleksandra - Snežana Mrkić u 12:47:47 časova na istom graničnom prelazu".

U optužnici nema podataka da li je tužilaštvo provjeravalo Nikčevića i da li je utvrđivalo razlog zbog kojeg je Mrkić "crkvenim vozilom“ prelazio granicu i da li su na graničnom prelazu kontrolisali "crkveno vozilo" ivozača popa Nikčevića i optuženog kriminalca Aleksandra Mrkića koji je, sudeći prema transkriptima sa Skaj aplikacije i na osnovu optužnice koja je podnijeta protiv njega, posjedovao oružje i velike količine novca u kešu.

Libertas je danas pozvao popa Nikčevića oko 13 sati. On je u kratkom razgovoru kazao da sa prijateljima slavi pravoslavnu Novu godinu i da je na ručku i obećao da će se kasnije javiti "ako bude slobodan“.

Na ponovljene pozive nije odgovarao. Kasnije, nakon što je Libertas pokušao da ponovo stupi u kontakt sa njim, njegov mobilni telefon je bio isključen.



Desetak minuta nakon što je Libertas objavio ovaj tekst javio se Radomir Nikčević.

On je kazao da “apsolutno nije tačno to što je Mrkić rekao”.

"Nijesam ga prevozio preko granice. Nijesam kadrirao jer nijesam ni bio u poziciji da kadriram. Bavio sam se svojim zdravljem i liječenjem. Nikakve veze nemam sa tim. Sa porodicom Mrkić nemam ni poslovne, ni druge veze, osim rodbinske i kumovske. Pet godina sam po bolnicama”, kazao je Nikčević.

On tvrdi da pitanja koja su upućena njemu sredinom septembra prošle godine na mejl Mitropolije nije dobio.

“Nije istina da je Mrkić sa mnom i mitropolitom Joanikijem obilazio manastire po Americi”, tvrdi Nikčević.