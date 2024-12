Ministar pravde, Bojan Božović, donio je rešenje kojim se dozvoljava izručenje okrivljenog Kvon Do Hyeong-a Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: YouTube/screenshot/PUJO.RS/Coinage

Vrhovni sud Crne Gore je prethodno donio presudu kojom se utvrđuje da su ispunjeni uslovi propisani zakonom za izručenje Do Kvona po molbi za izručenje nadležnih organa Republike Koreje i molbi za izručenje nadležnih organa SAD-a, prenose Vijesti.

"Imajući u vidu presudu Vrhovnog suda, Ministarstvo pravde je razmotrilo sve činjenice i okolnosti i cijenilo kriterijume kao što su težina krivičnih djela, mjesto izvršenja, redosljed podnošenja zahtjeva, državljanstvo traženog lica, mogućnost daljeg izručenja drugoj državi, kao i druge okolnosti. Imajući u vidu navedeno, zaključeno je da većina kriterijuma predviđenih zakonom ide u prilog zahtjevu za izručenje nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država, te je ministar pravde donio rješenje kojim se dozvoljava izručenje Kvon Do Hyeong-a Sjedinjenim Američkim Državama, a istovremeno odbija izručenje Republici Koreji", navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Američke i južnokorejske vlasti istraživale su Do Kvona zbog njegove uloge u jednoj od najvećih katastrofa u istoriji kripto valuta. U maju 2022. godine, potonula je vrijednost dvije kripto valute koje je stvorio, TerraUSD i Luna, što je, prema pisanju američkih medija, izbrisalo 40 milijardi dolara sa tržišta kripto valuta i pokrenula lančanu reakciju koja je gurnula druge digitalne kripto kompanije u bankrot. Investitori širom svijeta izgubili su svoje ušteđevine. Istragom je zaključeno da je Do Kvon lagao investitore i sumnjalo se da krije bogatstvo.

Do Kvon i njegov poslovni partner Han Čeng Džun uhapšeni su 23. marta prošle godine na aerodromu u Podgorici kada su prilikom pasoške kontrole, na letu za Dubai, upotrijebili falsifikovane pasoše, pišu Vijesti.

Do Kvon je u Crnoj Gori osuđen na četiri mjeseca zatvora – dok su SAD i Južna Koreja počele da insistiraju na njegovom izručenju. Nakon puštanja iz zatvora u Spužu 23. marta, policajci su Do Kvona sproveli kod inspektora za strance, a potom, nakon petosatnog saslušanja, odveli u Prihvatilište za strance. U tom objektu on će boraviti do donošenja rješenja o izručenju.