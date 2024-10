Biznismen i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević kazao je da nije radio ništa nezakonito i da nije davao naloge za tako nešto, u nastavku suđenja u predmetu "Global Karbon" danas u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: ATLAS GRUPA

On je rekao da su tzv. "karbon" krediti potpuno regularan bankarski posao i još jednom ponovio da je žrtva progona progona režima Mila Đukanovića, od kada je otvorio afere "Koverta" i "Ničija kuća", prenose Vijesti.

Knežević je pojasnio da su svi krediti bili pokriveni kolateralom 100 odsto, te da su zbog toga u bankarskom poslovanju tretirani kao neutralni.

"Ovakvi krediti nemaju ocjenu rizični. Nisam imao ni formalnu ni neformalnu komunikaciju sa optuženima. Nisam radio na šalteru i nisam donosio odluke. Svi zaposleni u 'Atlas grupi' koji su radili, nisu dovedeni iz Škaljara, Kavčana ili Zagoriča. To su bili stručni ljudi. Svi krediti koji su pomenuti u optužnici su bili 'neutralni', jer se radilo o kreditima čije je vraćanje obezbijeđeno kolateralom. Prema bankarskoj klasifikaciji nisu bili rizični. Kao primjer navodim da je 'Atlas grupa' odobrila kredit Univerzitetu Mediteran od dva i po miliona eura i data je nekretnina Atlas grupe, kao garancija. To je bio potpuno regularan bankarski posao. Tako su ga tretirali oni koji su kontrolisali poslovanje 'Atlas banke', prenose Vijesti.

Pretpostavljam da je Upravni odbor formirao 'Global Karbon' doo Podgorica”, ukazao je optuženi biznismen.

On je kazao da je žrtva političkog progona i da su ga na taj način tretirali nadležni Velike Britanije i Interpola.

"Ponavljam i tvrdim da je ovaj postupak protiv mene politički motivisan i da s tim u vezi SDT i ovaj sud treba da se zapitaju da li su dio toga ili ne. Cilj progona je moj sukob sa Milom Đukanovićem i to što sam pokrenuo više pitanja u vezi sa njim... Ja sam u vezi tih nezakonitih radnji režima Mila Đukanovića podnio oko 14 krivičnih prijava protiv različitih lica bliskih DPS-u. Niko me nije zvao da svjedočim. Nudio sam i putem video linka. Niti je na osnovu jedne od tih prijava pokrenut bilo kakav postupak. Sa druge strane u postupcima protiv mene su na osnovu falsifikovanih dokaza potvrđene optužnice", požalio se Knežević.

Potom se osvrnuo na predmet optužnice. Da je pokrao neke pare, kazao je on, danas se ne bi mučio i pozajmljivao, prenose Vijesti.

"Ja sam bio glavni vlasnik, ne bih uništavao svoju imovinu. Atlas banku sam bio doveo do savršenstva, zajedno sa kineskom firmom. Mogli smo da imamo obrt milijardu eura na dnevnom nivou. Nakon što je posao krenuo, nakon deset dana, počele su kontrole. Mogao sam da na nezakonite načine izvučem novac iz privrednih lica. To nisam učinio. A dokaz za to je trenutna moja finansijska situacija, ne mogu da izdržavam porodicu", tvrdio je biznismen.

Radi podjećanja, Knežević je optužen da je zajedno sa Predragom Dašićem, Zoranom Nikolićem, Brankicom Bašović i Biljanom Bašović, u periodu od 2008. do 2017. godine, pričinio štetu kompaniji "Global Karbon", a pravnimlicima "Fin Invest", "Atlas Grupa", RTV "Atlas", "RT Mimoza", "Atlas Sistem" i "Mega Gulf Investments Holdings Limited" pribavio protivpravnu krist u iznosu od 1. 942.000, 00 eura.

Okrivljeni Duško Knežević i Đorđe Đurić, koji je postao svjedok saradnik u ovom predmetu, kako piše u optužnici, umišljajno su podstrekli Biljanu Bašović, izvršni direktor privrednog društva "Global Karbon", čiji je osnivač Invest banka Montenegro AD Podgorica, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Tako je u decembru 2008., Duško Knežević dono odluku da se 1.000.000, 00 eura koja se nalaze na računu "Global Karbon" kod IBM banke potiču od osnivačkog uloga uplaćenog od osnivača IBM banke, prenesu na račun nerezidentnog pravnog lica "Mega Gulf Investemnts Holdings Limited", kod Atlas banke u Moskvi u svrhu zatvaranja kredita koje to pravno lice ima kod Atlas banke u Moskvi, a čiji je rok otplate istekao. Kao osnov za navedeni transfer novca služiti ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti. Ugovoreno je da će "Mega Gulf" u ime i za račun "Global Karbon" navodno kupiti karbon kredite, koji ugovor je služio kao osnov za realizaciju navdene novčane transakcije. Nalog je za prenos ispunila Brankica Bašović, i ovjerila potpisom, te izvršila prenos novčanih sredstava u iznosu od milion eura sa računa "Global Kartbon" na račun "Mega Gulf".

U optužnici se navode i krediti koje je odborio Knežević, kada je, radi realizacije kriminalnog plana, donio odluku da IBM banka odobri kredit „Global Karbon“ u iznosu od 500.000 eura, te da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „Global Karbon“ u iznosu od 500.000 eura, a koji će se bez odluke osnivača IBM banke, dati iz osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila uplatila IBM banka pravnom licu „Global Karbon“.