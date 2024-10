Na samom početku ročišta glavnog pretresa, na pitanje predsjednika vijeća Igora Đuričkovića, kakvog je imovnog stanja, Knežević je odgovorio: “Sada sam nikakvog imovnog stanja”.

U Višem sudu u Podgorici danas je počelo suđenje okrivljenom Dušku Kneževiću u predmetu "Global Karbon", pišu Vijesti.

Na samom početku ročišta glavnog pretresa, na pitanje predsjednika vijeća Igora Đuričkovića, kakvog je imovnog stanja, Knežević je odgovorio: “Sada sam nikakvog imovnog stanja”.

Nakon što je specijalna državna tužiteljka Marija Raspopović pročitala optužnicu, Knežević je dao odbranu.

U prvom dijelu se osvrnuo na političke prilike koji su vladali tokom 2017, kada je hapšenjem vozača u “Atlas banci”, kako tvrdi, nagoviješten pritisak, da bi se, kako kaže, "progon" nastavio od januara 2019. godine, nakon što je on otvorio aferu “Koverta”.

“Ko je potpisao optužnicu”, pitao je Knežević, nakon čega je od sudije Đuričkovića dobio prvo, od nekoliko upozorenja.

“Ne možete ništa tužioca da pitate. Imate kod sebe optužnicu”, odgovorio mu je sudija.

Knežević je zatim izjavio:

“Znači ne mogu ništa da pitam. Nisam ja jazavac pred sudom. Nisam razumio optužnicu. Izjašnjavam se da nijesam kriv. Pitajte tužiteljku je l' njoj jasno. Ovo što je navedeno u optužnici u vezi 'karbon' kredita, to su redovne transakcije koje oni predstavljaju kao kriminalne. Inicijalna kapisla za moj progon je bilo otvaranje afere koverta u januaru 2019. godine. Vi, sudija, ignorišete moju političku borbu”, pišu Vijesti.

“Mi smo dužni da se krećemo u granicama optužnice”, upozorio ga je sudija Đuričković.

“Znam kako je Đorđe Đurđić postao svjedok saradnik. Optužbe protiv mene su neosnovane. To je po nalogu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Sve optužbe protiv mene su izmišljene. To je bila smišljena igra. Svake godine je eksterni revizor 'IBM' banke vršio reviziju i ništa sporno nije našao, nije bilo nezakonitih radnji. U oktobru 2017. godine vodio sam razgovor u kancelariji kod Katnića, kada je tražio od mene da kažem da su 200.000 dolara, moji vozači, na šalteru banke konvertovali u eure, za potrebe Demokratskog fronta. Rekao je da će sve kontrole protiv mene biti obustavljene. A ako ne prihvatim, znaš šta slijedi, tako mi je rekao Katnić. Zaprijetio je da će mi blokirati svu imovinu, ovdje i u inostranstvu, te da on kao glavni specijalni tužilac ima tu mogućnost. Odbio sam. Uslijedile su brutalne stvari, kontrole, pritisak i hapšenje šest vozača, da bi na kraju tužilaštvo odustalo od njihovog gonjenja. Sve je to bilo po naredbi Milivoja Katnića, a po nalogu Mila Đukanovića i Radoja Žugića, guvernera Centralne banke Crne Gore. Poslije toga su pokrenuti neosnovani krivični postupci kao i ovaj. Pravi progon i tortura su počeli od januara 2019. godine. Kao još jedan dokaz da se radi o montiranom i smišljenom progonu, govori podatak da je meni uveden stečaj u 'IBM' banku zbog manjka od 50.000 eura, što je jako nezamislivo mali iznos. To je ta neselektivnost u postupanju guvernera Žugića, koji nije tako nije postupao kada su u pitanju ostale banke u Crnoj Gori, kao što je bila neadekvatnost kapitala odnosno minus 'Prve banke'. Mafija je duboko ušla i u sudstvo i u tužilaštvo”, izjavi je u svojoj odbrani Duško Knežević.

“Ako imate jasna saznanja, znate koji vam je put”, upozorio ga je sudija Đuričković.

Knežević je odgovarao na pitanja svojih branilaca, advokata Dušana Radosavljevića i Dražena Medojevića, kao i na pitanja suda.

“Što se tiče transakcija u vezi karbon kredita, to su korporativne transakcije između povezanih lica. Da se radilo o regularnim korporativnim transakcijama, eksterni revizor IBM banke je svake godine provjeravao poslovanje, uključujući i ove transakcije. I nije našao ništa sporno, niti je u revizorskom izvještaju ukazivalo da treba stopirati transakciju. U optužnici piše da sam donosio odluke, ali ne postoji ni jedna odluka da sam je ja potpisao. Svaka banka, pa i IBM ima jasno propisane procedure odobravanja kredita i one su izložene kontroli nadležnih organa Centralnoj banci Crne Gore”, rekao je u odbrani Knežević.

Na pitanje sudije Đuričkovića, rekao je da su karbon krediti legalan posao.

U optužnici protiv Duška Kneževića se, između ostalog, navodi da su Knežević, Predrag Dašić, Zoran Nikolić, Brankica Bašović i Biljana Bašović, pričinili štetu pravnom licu “Global Karbon” DOO Podgorica, a pravnim licima “Fin Invest”, “Atlas Grupa”, RTV “Atlas”, “RT Mimoza”, “Atlas Sistem” i “Mega Gulf Investments Holdings Limited” pribavili korist protiv pravnu u iznosu od 1.942.000, 00 eura. Iz poslovne dokumentacije i finansijske dokumentacije, specijalni tužilac navodi da proizilazi da je Knežević tokom 2008. organizovao kriminalnu grupu, te da to proizilazi iz iskaza odbrane okrivljenih, kao i iz iskaza svjedoka saradnika Đorđa Đurđića, piše u obrazloženju optužnice.

Tokom 2008. godine, okrivljeni Duško Knežević je na teritoriji Crne Gore organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala do kraja 2017., čiji su pripadnici postali ostali optuženi, kao i Đorđe Đurđić – svjedok saradnik u ovom predmetu. Okrivljeni su, piše u optužnici, umišljajno podstrekli Biljanu Bašović, izvršni direktor privrednog društva „Global Karbon“, čiji je osnivač Invest banka Montenegro AD Podgorica, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Tako je u decembru 2008., Duško Knežević dono odluku da se 1.000.000, 00 eura koja se nalaze na računu „Global Karbon“ kod IBM banke potiču od osnivačkog uloga uplaćenog od osnivača IBM banke, prenesu na račun nerezidentnog pravnog lica „Mega Gulf Investemnts Holdings Limited“, kod Atlas banke u Moskvi u svrhu zatvaranja kredita koje to pravno lice ima kod Atlas banke u Moskvi, a čiji je rok otplate istekao. Kao osnov za navedeni transfer novca služiti ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti. Ugovoreno je da će „Mega Gulf“ u ime i za račun „Global Karbon“ navodno kupiti karbon kredite, koji ugovor je služio kao osnov za realizaciju navdene novčane transakcije. Nalog je za prenos ispunila Brankica Bašović, i ovjerila potpisom, te izvršila prenos novčanih sredstava u iznosu od milion eura sa računa „Global Kartbon“ na račun „Mega Gulf“.

U optužnici se navode i krediti koje je odborio Knežević, kada je, radi realizacije kriminalnog plana, donio odluku da IBM banka odobri kredit „Global Karbon“ u iznosu od 500.000 eura, te da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „Global Karbon“ u iznosu od 500.000 eura, a koji će se bez odluke osnivača IBM banke, dati iz osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila uplatila IBM banka pravnom licu „Global Karbon“.

Okrivljeni Duško Knežević je izgovorio uvredu pominjući bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, nakon čega je sudija opomenuo optuženog.

“Morate prema svakome dostojanstveno da se ponašate. Ne smijete nikoga da vrijeđate. Kada ga sretnete vi mu to recite”, rekao je sudija Igor Đuričković.

“Samo ga vi branite. Biće još vetinga i lustracija”, kazao je Knežević.

“Sudije su predložile da to krene od nas i da se stavi tačka na tu priču”, uzvratio mu je sudija.

“Kriminalna hobotnica upravlja Crnom Gorom”

Knežević je dodao da iza Milivoja Katnića stoji "mafijaška kriminalna hobotnica", koja i dalje upravlja Crnom Gorom, iza koje, kako tvrdi, stoji bivši predsjednik države Milo Đukanović i njegov brat Aco.

Sudija ga je ponovo opomenuo da ne pominje bilo koju osobu u negativnom kontekstu a koja nije u sudnici i dovodi sa kriminalnom organizacijom.

“Sa svojim saznanjima treba da se obratite državnim organima”, kazao je sudija Đuričković.

“Milo Đukanović je izabran za mafijaškog bosa”, kazao je Knežević.

“Nemojte, Kneževiću”, ponovo je uslijedilo upozorenje od sudije.