Izvor: ATLAS GRUPA

Okrivljeni Duško Knežević danas je u Višem sudu u Podorici na ročištu za kontrolu optužnice izjavio da ne može da mu se sudi za pranje para i utaju poreza jer po tom osnovu nije izručen iz Velike Britanije u Crnu Goru.

On je odbio je da da saglasnost podgoričkom Višem sudu u postupku kontrole optužnice za predmet "E-komerc", pišu Vijesti.

“To je postupak po optužnc za 'E-komerc' u kojem je potrebna saglasnost Duška Kneževića da bi se dalje vodio postupak s obzirom da on povodom toga predmeta nije izručen Crnoj Gori. On nije dao tu saglasnost, što je i u SDT ranije rekao, a danas to i ponovio. Tako da su razdvojeni postupci u odnosu na njega i ostale okrivljene, da bi se vodio postupak protiv ostalih okrivljenih. Trenutno je situacija takva da se protiv njega postupak ne može voditi”, izjavio je novinarima nakon odloženog ročišta advokat Marko Ivanović.

Sud je na današnjem ročištu za kontrolu pomenute optužnice pitao okrivljenog Kneževića da li je saglasan da se vodi pomenuti sudski postupak protiv njega, s obzirom da nije izručen po tom osnovu Crnoj Gori. Knežević je to kategorično odbio, pišu Vijesti.

"E-komerc" se odnosi na optužbe za pranje novca i utaja poreza. Osim Kneževića , u tom postupku su optuženi i sedam njegovih saradnika.