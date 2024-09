Sudija je ukazao da ove okolnosti treba provjeriti kako u odnosu na Nikolića, tako i vezano za ostale optužene, pa je zbog toga današnje ročište odloženo.

U Višem sudu u Podgorici danas je odložen početak suđenja okrivljenom Dušku Kneževiću u predmetu "Karbon".

Sudija Igor Đuričković je kazao da je optuženi Zoran Nikolić dostavio dopis sudu u kojim zahtijeva da se obustavi sudski postupak u odnosu na njega, jer smatra da je došlo do apsolutne zastare krivičnog gonjenja.

Sudija je ukazao da ove okolnosti treba provjeriti kako u odnosu na Nikolića, tako i vezano za ostale optužene, pa je zbog toga današnje ročište odloženo.

U dopisu se između ostalog navodi:

"Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici je protiv mene i još 4 lica podiglo optužnicu Kt-S.br. 189/18 od 05.07.2019. godine, kojom mi se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl. 276 st.1 tač.3 i 4 u vezi čl 24 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo sam navodno izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st 1 tač. 3c iste optužnice. U predmetnoj optužnici pod st 1 tač. 3c, na strani 10, stavlja mi se na teret da sam navedeno krivično djelo učinio u septembru mjesecu 2011. godine i da je pravnom licu „RTV Atlas" DOO Podgorica pribavljena imovinska korist u iznosu od 40.000,00 eura, na štetu pravnog lica „Global Carbon" DOO Podgorica", piše u Nikolićevom zahtjevu. Dodaje da je za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi propisano, zakonom koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela koje se njemu stavlja na teret, da je zapriječena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina, jer je imovinską korist koja je navodno pribavljena ne prelazi iznos od 40.000,00 eura.

"Vezano za izvršenje krivičnog djela, prema članu 7 stav 1 istog zakona, propisano je da je krivično djelo učinjeno u vrijeme kada je izvršilac radio ili bio dužar da radi, bez obzira kada je posljedica djela nastupila, dok se prema članu 124 stav 1 tačka istog Zakona, krivično gonjenje ne može preduzeti kada protekne pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreči kazna zatvora preko tri godine, tj. nastupa zastarjelost krivičnog gonjenja", navodi se u podnesku sudu.

Dodaje da kako je prema optužnici navedeno krivično djelo navodno učinio u septembru 2011. godine, a za koje krivično djelo je zapriječena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina, to se krivično gonjenje za isto krivično djelo nije moglo preduzeti kada je proteklo pet godina od izvršenja istog krivičnog djela. Nikolić smatra da je zastarjelost krivičnog gonjenja nastupila u septembru mjesecu 2016. godine, nakon koje godine su preduzete radnje krivičnog gonjenja, a optužnica podignuta 05.07.2019. godine.

"Tako je, krivično gonjenje za krivično djelo koje sam navodno učinio u septembru 2011. godine, preduzeto nakon proteka roka od pet godina, i nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, radi čega tražim da se u odnosu na mene obustavi krivični postupak zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja", naveo je optuženi Nikolić.

"Za krivično djelo koje mi se stavlja na teret iz 2011. godine i to krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrakavanja iz člana 276 stav 1 tačke 3 i 4 u vezi člana 24 Krivičnog zakonika Crne Gore koje je navodno izvršeno na organizovan način, radnjama opisanim pod stavom 1 tačka 3 c iste optužnice, ne mogu se primijeniti odredbe izmijenjenog Krivičnog zakonika Crne Gore iz 2013. godine, vezano za nezastarijevanje krivičnog gonjenja, već Krivični zakonik Crne Gore (Sl. list RCG"; br. 70/2003, 13/2004 i 47/2006 i Sl. list CG br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011), koji je važio u vrijeme navodnog izvršenja krivičnog djela 2011. godine, a koji nije predvidao nezastarijeva aje krivičnog gonjenja za krivično djelo koje mi se stavlja na teret i koji je blaži za mene. Konačno, članom 125 stav 6 Krivičnog zakonika („Sl. list RCG"; br. 70/2003, 13/2004 i 47/2006 i Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011), koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela koje sam navodno učinio 2011. god.ng, propisano je da zastarijevanje krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vrijeme koje se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja. Kako za krivično djelo koje mi se stavlja na teret, krivično gonjenje ne može da se preduzme kada protekne 5 godina od izvršenja krivičnog djela, to zastarijevanje krivičnog gonjenja u svakom slučaju nastupa kada protekne 10 godina od izvršenja krivičnog djela. Kako mi se stavlja na teret da sam krivično djelo učinio u septembru 2011. gocine, to je (pored relativne ZASTARJELOSTI krivičnog gonjenja koja je nastala u septembru 2016. godine), APSOLUTNA ZASTARJELOST krivičnog gonjenja, nastala u septembru 2021. godine. U optužnici se navodi i da sam navedeno krivično djelo učinio na organizovan način iako se nigdje u optužnici ne navodi član 401a, koji propisuje stvaranje kriminalne organizacije. Tek je izmjenama Krivičnog zakonika iz 2013 godine, koji se ne može U odnosu na mene primijeniti retroaktivno, propisano da za krivična djela iz člana 401 a ne zastarijeva krivično gonjenje", piše u dopisu zahtjeva optuženi Nikolić.

Specijalni državni tužilac Lidija Vukčević podigla je optužnicu protiv Duška Kneževića, u kojoj se između ostalog navodi, da su Knežević, Predrag Dašić, Zoran Nikolić, Brankica Bašović i Biljana Bašović, pričinili štetu pravnom licu “Global Karbon” DOO Podgorica, a pravnim licima “Fin Invest”, “Atlas Grupa”, RTV “Atlas”, “RT Mimoza”, “Atlas Sistem” i “Mega Gulf Investments Holdings Limited” pribavili korist protiv pravnu u iznosu od 1. 942.000, 00 eura.

Iz poslovne dokumentacije i finansijske dokumentacije, specijalni tužilac navodi da proizilazi da je tokok 2008. Godine Duško Knežević organizovao kriminalnu grupu, te da to proizilazi iz iskaza odbrane okrivljenih kao i iz iskaza svjedoka saradnika Đorđa Đurđića, piše u obrazloženju optužnice.

Tokom 2008. godine, okrivljeni Duško Knežević je na teritoriji Crne Gore organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala do kraja 2017., čiji su pripadnici postali ostali optuženi, kao i Đorđe Đurđić – svjedok saradnik u ovom predmetu. Okrivljeni su, piše u optužnici, umišljajno podstrekli Biljanu Bašović, izvršni direktor privrednog društva „Global Karbon“, čiji je osnivač Invest banka Montenegro AD Podgorica, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Tako je u decembru 2008., Duško Knežević dono odluku da se 1.000.000, 00 eura koja se nalaze na računu „Global Karbon“ kod IBM banke potiču od osnivačkog uloga uplaćenog od osnivača IBM banke, prenesu na račun nerezidentnog pravnog lica „Mega Gulf Investemnts Holdings Limited“, kod Atlas banke u Moskvi u svrhu zatvaranja kredita koje to pravno lice ima kod Atlas banke u Moskvi, a čiji je rok otplate istekao. Kao osnov za navedeni transfer novca služiti ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti.

Ugovoreno je da će „Mega Gulf“ u ime i za račun „Global Karbon“ navodno kupiti karbon kredite, koji ugovor je služio kao osnov za realizaciju navdene novčane transakcije. Nalog je za prenos ispunila Brankica Bašović, i ovjerila potpisom, te izvršila prenos novčanih sredstava u iznosu od milion eura sa računa „Global Kartbon“ na račun „Mega Gulf“.

U optužnici se navode i krediti koje je odborio Knežević, kada je, radi realizacije kriminalnog plana, donio odluku da IBM banka odobri kredit „Global Karbon“ u iznosu od 500.000 eura, te da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „Global Karbon“ u iznosu od 500.000 eura, a koji će se bez odluke osnivača IBM banke, dati iz osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila uplatila IBM banka pravnom licu „Global Karbon“.