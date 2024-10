On je uhapšen, a nakon saslušanja u Osnovnom državniom tužilaštvu u Podgorici određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Izvor: MONDO

Policajac E.B. pokazao je jednoj Podgoričanki službenu legitimaciju, naredio joj da izađe iz njenog automobila i pređe u njegovo, a zatim je odvezao do željezničke stanice u Podgorici, dodirivao je i tražio od nje "da joj se pokaže"...

On je uhapšen, a nakon saslušanja u Osnovnom državniom tužilaštvu u Podgorici određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Iz tog tužilaštva objasnili su da ga sumnjiče da je učinio krivično djelo protivpravno lišenje slobode.

"Osumnjičeni je ograničio slobodu kretanja ženskoj osobi, koristeći svoja ovlašćenja i to na način što se legitimisao kao policijski službenik, a onda oštećenoj naložio da izađe iz vozila u kom se nalazila i da sjedne u njegovo vozilo, da bi je zatim odvezao do željezničke stanice u Podgorici, gdje je dodirivao po rukama i tražio 'da joj se pokaže',govoreći da je diskrecija zagarantovana. Kada je oštećena pristala da sa njim razmijeni broj telefona i obećala da će se vidjeti naredne večeri, istu je vratio do njenog vozila", kazali su iz ODT.