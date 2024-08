Dodali su da je on, međutim, prisustvovao treninzima do momenta kada su saznali da je prijavljen, nakon čega mu je to zabranjeno.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Trideset šestogodišnji I.K, uhapšen 31. jula pod sumnjom da je ove godine i ranije iskorišćavao maloljetnike za pornografiju i počinio obljubu nad više djece uzrasta do 14 godina, nije pomoćni trener Košarkaškog kluba „Kotor“, navodi se u odgovorima uprave kluba Pobjedi.

Dodali su da je on, međutim, prisustvovao treninzima do momenta kada su saznali da je prijavljen, nakon čega mu je to zabranjeno.

“Dotični I. K. nije pomoćni trener u klubu niti je to ikad bio. On je kao košarkaški zaljubljenik prisustvovao određenim treninzima kluba uz nadzor nadležnog trenera te kategorije, ponekad i djelimično učestvovao u radu, što nije izolovan slučaj samo u našem klubu. Imate više takvih primjera u košarkaškoj praksi, nerijetko su i roditelji prisutni na tim istim treninzima. Napominjemo da od prvog aprila nije prisustvovao nijednom treningu, niti bilo kakvoj aktivnosti koju je organizovao naš klub”, navodi se u saopštenju KK „Kotor“.

Iz kluba ističu da „kada su ih roditelji informisali da postoje naznake da je I. K. učestvovao u djelima za koje je optužen i da su ga prijavili nadležnim institucijama, istog dana je Upravni odbor zabranio prisustvo I. K. svim aktivnostima KK ‘Kotor’“.

“Želimo da naglasimo da dotični I. K. nikada nije za vrijeme treninga, utakmica ili bilo kojih aktivnosti koje su bile organizovane od strane našeg kluba pokazivao bilo kakve naznake u pravcu djela za koja je optužen”, saopšteno je iz kluba.

No bez obzira da li je uhapšeni I. K. bio pomoćni trener ili nije, činjenica koju su i sami potvrdili iz KK „Kotor“ da je I. K. prisustvovao određenim treninzima uz nadzor nadležnog trenera te kategorije, a ponekad i djelimično učestvovao u radu obavezivala je klub da se odmah nakon hapšenja oglasi i objasni prije svega kotorskoj, a i široj javnosti sve vezano za ovaj slučaj.

Jedan od roditelja, čije dijete je prije četiri, pet godina treniralo košarku u ovom klubu, a koji je želio da ostane anoniman, potvrdio je sve navode Pobjede.

“Taj momak je išao na utakmice sa njima, bio prisutan na treninzima. Znao je često da vodi djecu iz kluba u kino ili na piće u Kotor ili susjedne gradove. Ja mom djetetu to nijesam dozvoljavao kada me pitalo jednom da ide sa njim na piće. Putovao je sa njima kada se išlo na takmičenja, pripreme ili tome slično”, kaže ovaj roditelj.

Sagovornik Pobjede tvrdi da je I. K. godinama prisutan u klubu, te da je i njegovo dijete znalo reći da im je on pomoćni trener.

U cijeloj razmjeni informacija između institucija (kluba, policije, Centra za socijalni rad) I. K. je označavan upravo kao pomoćni trener. Pobjeda nije uspjela da dobije dokumentaciju u kojoj je on zvanično tako i imenovan, ali je među klubom, djecom i roditeljima bio prihvaćen sa tom nezvaničnom funkcijom, koja mu je i omogućavala učešće u životu i radu kluba.

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, roditelji su se obraćali upravi kluba i policiji, ali je cijeli slučaj dobio epilog tek nakon što su se obratili Centru za socijalni rad Kotor, koji je inicirao podnošenje krivične prijave.

Iz Uprave policije je saopšteno da je protiv I. K. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična djela iskorišćavanje djece za pornografiju, nedozvoljene polne radnje i obljuba sa djetetom mlađim od četrnaest godina.