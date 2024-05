Za obezbjeđivanje prolaza po paketu cigareta naplaćuju devet eura od Podgorice do Nikšića i još po šest od grada pod Trebjesom do granice.

Pripadnici takozvanog policijskog narko-kartela pregovarali su sa izvjesnim Strahinjom da im do granice sa Bosnom i Hercegovinom obezbijedi siguran prolaz kombija natovarenih cigaretama, koje bi u Trebinju, kako pišu, preuzeo R. N. zvani Rašo Letva. U tom kontekstu oni pominju i da je to posao izvjesnih Koprivica koje, kako tvrde, za obezbjeđivanje prolaza po paketu cigareta naplaćuju devet eura od Podgorice do Nikšića i još po šest od grada pod Trebjesom do granice, pišu Vijesti.

O tome su, preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, krajem juna 2020. godine razgovarali Vladimir Bajčeta i još neidentifikovani član te ekipe, čiji je nadimak bio Zigi 29.

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, Bajčeta je na Skaju koristio nadima Drug Staljin. On je na saslušanju tvrdio da nije bio korisnik kriptovane aplikacije.

“... Ja ću voziti do gr samo da nam kažu kome da se javimo... Jednom nedeljno napuni se kombi i predam im na gr. brat moj od strica to prebaca... Opušteno čekam da mi se jave na ovo, pa ti pišem. Na jednu stranu on, na drugu neki drugi, ali svakako policija to prati i propusta... Svaki dan ja te kombije srećem, policija samo mahne, pozdravi... Pitaj koliko možemo povlačiti nedeljno, mjesecno... Samo da ti kao ne čini, a lupi cijenu, jer ja ću znati u 10 centi koja je cijena”, piše 21. juna 2020. godine izvjesni Zigi 29.

Nakon toga obrazlaže da im može ostajati sedam ili osam hiljada eura mjesečno:

“Što je sasvim korektno s obzirom da nema rizika... To ti je to. U kombija stane 100 kartona. Jednom nedeljno svi rade... Biće to ok, samo da mi se jave ovi. Kad to moze krenuti?”.

Bajčeti poručuje i da se ne smiju igrati, jer “svi daju devet eura”, a potom objašnjava da je “to ustaljena šema” i da nema odstupanja 10 ili 20 centi...

Nakon što mu taj Podgoričanin piše da strahuje da ih ko ne namjesti, sagovornik mu odgovara:

“Nama treba na Trb. mada ta količina to je svima lagano ustaljeno. A mene da namjeste - ne vjerujem da bi se usudili, nego eto sve je moguće. Sve ću da vidim, imam koga da pitam... Sve ćemo to uvezati kako treba, odavno ja to gledam i njuškam, moja sestra i zet su sa Rankom mnogo dobri, muka me da ih pitam, bolje ovako brate moj, a na to, na ovoj strani niko ne pada da ja znam, sem ko oće da preskače nekoga”...

Konverzaciju nastavljaju sjutradan, kada Bajčeti stiže poruka da na “ove cijene” imaju po 2.000 mjesečno, ali da sve završavaju telefonom.

Zigi ga tada pita i jesu li mu rekli da može 100 (paketa) nedeljno da se uzima, a potom se i žali da se neko već ugradio u cijenu.

“Brate, bio sam prije sa Strahinjom. Na vezi sam sa kupcem, kupac je mog brata drug, neko se već ugradio u cijene. Prevoz do kupca je 9 e PG-NK, i 6 e do kupca. To lično rade Koprivice i rade to sa njihovom robom, oni uzimaju 400 nedeljno i rade transport do Raša letve iz TRB koji sve to kupuje... pa msm bolje išta nego ništa, pa ću kasnije ja pokušati da nam čupnem još makar po 100 nedeljno, to bi bilo sasvim korektno. Eto, to ti je sve 1/1 nema pametovanja, sve to ide ustaljeno već 15 godina i nema odstupanja”, šalje on Bajčeti i pita ga da li da potvrdi sve, prenose Vijesti.

Nakon što Bajčeti objašnjava ko im je kupac cigareta, Zigi 29 piše i da oni koji su u tom poslu “svima daju na ler na sedam dana”...

“Ma brate svakome to daju na ler, baš svakome. Ovi uzimaju po pola milke na ler, niko tu nikoga niti oće, niti može da zajebe, niko to ne želi da upropasti. Brate to je isti čovjek koji kupuje od svih, to je tamo isto državni program, nikoga ne dira, a tršava iz Trb. 3, 4, 5 šlepera mjesečno... Neka pitaju Strahinju, sve mi je Strahinja ispričao od A do Š. Rekao sam mu ja za tebe”...

Rašo Letva je kontroverzni biznismen iz Hercegovine, a sagovornik iz bezbjednosnih krugova kazao je juče za “Vijesti” da je taj Trebinjac već dugo u poslu krijumčarenja cigareta.

Njega u pregovorima oko snabdijevanjem ilegalnim duvanskim proizvodima pominju Zigi i Bajčeta, a u odvojenom čatu punim imenom i prezimenom pominje ga tadašnji policajac Petar Lazović, koji od Ljuba Milovića traži pomoć da Raša Letvu neko “pozdravi u Trebinju”...

Taj Trebinjac nije obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podignutom protiv dvadesetjednočlane kriminalne grupe u kojoj je bilo 12 aktivnih i/ili bivših policajaca.

Pojedince u toj organizovanoj kriminalnoj grupi SDT tereti za šverc 4,3 tone kokaina, pranje oko 7.000.000 eura, ali i za izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja, zloupotrebu službenog položaja...

Tim aktom specijalnih tužilaca obuhvaćeni su Bajčeta, bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, nekadašnji tajni agent Petar Lazović, ali i bivši pomoćnik direktora Uprave policije (UP) Dejan Knežević, bivši i sadašnji službenici UP - Ivan Nikolić, Mileta Ojdanić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Goran Stojanović, Tihomir Adžić i Ivan Mijatović... Optužnicom, koja je nedavno ponovo dostavljena Višem sudu obuhvaćeni su i Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Filip Zindović (Kljajević) i Dražen Milović i šef kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer, kako pišu Vijesti.

Pojedince u toj krimi-ekipi terete se da su po nalogu Milovića i Ojdanića organizovali šverc kokaina iz Ekvadora do država Evropske unije i Turske, novac stečen od kokaina transportovali u Srbiju i Crnu Goru, ali i primjenjivali nasilje i zastrašivali druga lica, nabavljali veće količine oružja i eksplozivnih materija... Terete ih i da su uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, ali i da su novcem stečenim kriminalnom djelatnošću na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori uticali da glasači ne ostvare svoje biračko pravo...

Sudsko vijeće Specijalnog suda u Beogradu juče je donijelo odluku da u nastavku suđenja pripadnicima kriminalne grupe Ljuba Milovića cjelokupan materijal sa Skaja ostaje u spisima predmeta, ali su izdvojili više izvještaja tamošnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova o identifikaciji korisnika te nekada zaštićene aplikacije.

To je saopšteno u nastavku suđenja Milovićevoj kriminalnoj grupi, koju tamošnje vlasti terete za pranje više od šest miliona eura, za koje se sumnja da su stečeni švercom kokaina.

Iz N1 juče su objavili da, na osnovu izdvojenih izvještaja, Tužilaštvo dokazuje da je riječ o optuženima u tom postupku.

Postupajući tužilac Goran Jović kazao je da je Skaj relevantan dokaz i da se protivi izdvajanju cjelokupnog materijala, kao i da je policija na propisan način podatke sa Skaja dostavila Tužilaštvu na CD-ovima.

Referišući se na pozivanje odbrane na presudu Evropskog suda pravde, tužilac je naveo da se pomenuta presuda odnosi na konkretan slučaj korišćenja kriptovanih Encrochat dokaza u Njemačkoj, a ne i na Skaj aplikaciju.

“Mi ni ne znamo šta je to tačno, da li se presuda odnosi na aplikaciju ‘encrochat’ ili na ‘Encrochat’ kompaniju i kako tačno ta aplikacija funkcioniše. U svakom slučaju, ‘encrochat’ i ‘skaj’ nisu iste stvari. U slučaju ‘encrochata’ podaci su dostavljeni u realnom vremenu i za neodređeno krivično delo, što nije slučaj i sa ‘skaj’ dokazima”, prenosi N1.

Pred tim sudom Miloviću se u odsustvu sudi kao vođi grupe optužene za udruživanje radi vršenja krivičnih djela. Optužnica srpskog Tužilaštva za organizovani kriminal detaljno opisuje prevoz više od šest miliona eura u kešu, kamionima iz manjih gradova u Holandiji preko Srbije do Crne Gore, pišu Vijesti.