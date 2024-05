Osoba koja na Skaju piše pod pseudonimom Zigi 29, obavještava nekadašnjeg policajca Vladimira Bajčetu da mu se kupac tih ilegalnih proizvoda sada ne javlja, iako je tvrdio da mu šalju koliko mogu, jer mu “sve odgovara”, pa i cijena.

Izvor: Uprava policije

Članovi navodne kriminalne grupe koju su dominantno činili aktuelni i bivši policajci, tokom više telefonskih dopisivanja konstatuju da izvjesne Koprivice iz Nikšića rukovode švercom cigareta iz Crne Gore ka Bosni i Hercegovini (BiH), ali i upozoravaju da članovi te familije žele da ih izbace iz posla.

Najavljuje da će sve to ispitati sa Strahinjom i potencira da to nije rizičan posao, jer “brate niko tu nikad nije pao samo ako je sve redovno plaćao”...

U daljim prepiskama, međutim, sve svaljuje na Koprivice, optužujući ih da opstruiraju posao.

“Brate to sam tako i stavio i plaćamo Koprivicama skuplje i da ide sa njihovim, a naknadno ćemo još sa Strahinjom, ako ne daj Bože, pada, ali nema šanse, sve je plaćeno”, piše Zigi krajem juna 2020. godine, pišu Vijesti.

U sljedećoj poruci nagovještava da u tom poslu, ipak, nisu dobrodošli:

“Brate, izgleda da Koprivice miniraju, da ne žele da se mi tu ubacimo, rekli su kupcu u trb (Trebinju) da me makne iz kontakata. I evo od juče me Strahinja izbjegava. Neće da me prihvati, kao nije mu stigao zahtjev, pa nije tu u Pg, itd... Vidjeću se ja danas sa njim, smeće špijunsko malo. I to ga lijepo pitam, smeta li mu, nego evo vidjeću ga danas, sve ti odma’ javljam”, navodi on.

Vijesti su juče objavile da su pripadnici te grupe sa istim čovjekom (Strahinjom) pregovarali da im do granice sa Bosnom i Hercegovinom obezbijedi siguran prolaz kombi vozila natovarenih cigaretama.

Te duvanske proizvode, kako pišu, u Trebinju je trebalo da preuzme osoba pod inicijalima R. N. zvana Rašo Letva.

U tom kontekstu pominju da Koprivice za obezbjeđivanje prolaza po paketu cigareta naplaćuju devet eura od Podgorice do Nikšića i još po šest od grada pod Trebjesom do granice.

“Možda on ‘oće da sve to ide preko njega, da se malo ugradi... On se malo kurva, reko’, druže ti se ugrađuješ, na transport imaš 10 e nižu cijenu od nas, daj i nama gurni to, majku mu je..m”...

Nakon nekoliko poruka, Zigi 29 piše Bajčeti da su Koprivice teške na paru, uprkos činjenici da se bave brojnim ilegalnim poslovima od kojih jako zarađuju...

“Brate, oni jako rade i zeleno i bijelo i sadi travu i kamatu i zgrade, ma svašta, ali vole pare, ma u 10 centi sve gledaju”.

Istom sagovorniku potom objašnjava da će naći drugog kupca ako zatreba, pravdajući da ih laže taj glavni čovjek za vezu.

“Brate, mali laže, taj je isti kupac koga sam ja zvao i kome on prodaje i kupac me odjednom makao iz kontakata, jer je čuo da sam ga ja neđe pomenuo, on nešto minira”...

Nakon insistiranja sagovornika da se taj posao konačno završi, Zigi mu poručuje da će sve ubrzo riješiti, ali ubrzo opet govori da nije do njega.

“Brate, jurim čekam, nije do mene, da mogu da odem sve bih riješio ko dlanom o dlan, ovaj mali je i njegov brat od strica, kad je ovo u pitanju, loš... Vjeruj mi da je mali sve zasrao i rekao ovome da ne uzima, uzima od D. i Ž. Lazovića uzima od njih, uzima od svih, od nas kao neće, jer uzima samo od jednog, znači, vjeruj mi da je mali mućak”.

On potom sugeriše Bajčeti da i sam Strahinji pošalje poruku, izvrši pritisak i poruči mu da će “na drugu stranu”, ako oni nisu za saradnju...

“Pošalji mu i ti poruku, pitaj šta je, brate... Jer oni ne vole nikoga i nikome neće da učine... Dako stignemo da riješimo to, uh, ko na iglama sam”...

Zigi nakon toga šalje poruku da za sada nema ništa od posla sa Koprivicama:

“Ne bih volio da se ti naljutiš, pa nikad se dinar ne uzeo. Ali sam ti objasnio da oni to tako rade, banjanska filozofija, brate ili neću biti živ ili ćemo napraviti to, samo su nas držali u neizvjesnosti do zadnjeg momenta i rekli ove nedelje ništa”...

Potom i najavljuje da će sam u akciju: “Od sinoć princip, neće da se javi, a ni njegov drug. Sutra ću preko šume do BiH da se vidim sa par ljudi... kad se vratim javljam ti se”.

9 eura po paketu cigareta uzimaju Koprivice za siguran prolaz kombi vozila od Podgorice do Nikšića. Još šest eura uzmu i za obezbjeđenje ilegalnog tovara od grada pod Trebjesom do granice sa BiH, tvrdi na Skaju jedan od članova takozvanog policijskog kartela, pišu Vijesti.

Trebinjac koji je navodno trebalo da preuzme ilegalne cigarete u BiH, nije obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podignutom protiv 21-člane kriminalne grupe u kojoj je bilo 12 aktivnih ili bivših policajaca.

Pojedince u toj organizaciji terete za šverc 4,3 tone kokaina, pranje oko 7.000.000 eura, ali i za izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja, zloupotrebu službenog položaja...

Tim aktom specijalnih tužilaca obuhvaćeni su Bajčeta, bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, nekadašnji tajni agent Petar Lazović, ali i bivši pomoćnik direktora Uprave policije (UP) Dejan Knežević, bivši i sadašnji službenici UP - Ivan Nikolić, Mileta Ojdanić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Goran Stojanović, Tihomir Adžić i Ivan Mijatović...

Osim njih optuženi su i Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Filip Zindović (Kljajević), Dražen Milović i šef kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer.

Pojedince u toj krimi-ekipi terete se da su po nalogu Milovića i Ojdanića organizovali šverc kokaina iz Ekvadora do država Evropske unije i Turske, novac stečen od kokaina transportovali u Srbiju i Crnu Goru, ali i primjenjivali nasilje i zastrašivali druga lica, nabavljali veće količine oružja i eksplozivnih materija... Terete ih i da su uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, ali i da su novcem stečenim kriminalnom djelatnošću na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori uticali da glasači ne ostvare svoje biračko pravo...

Pripadnici policijskog narkokartela pregovarali su sa izvjesnim Strahinjom da im do granice sa Bosnom i Hercegovinom obezbijedi siguran prolaz kombija natovarenih cigaretama, koje bi u Trebinju preuzela osoba koju zovu Rašo Letva

Ma brate svakome to daju na ler, baš svakome. Ovi uzimaju po pola milke na ler, niko tu nikoga niti oće, niti može da zajebe, niko to ne želi da upropasti. Brate to je isti čovjek koji kupuje od svih, to je tamo isto državni program, nikoga ne dira".

Vladimir Bajčeta, međutim, u optužnici SDT-a pominje se kao osoba zadužena da učestvuje u transportu kokaina iz Ekvadora u Evropu, kao i da pronalazi osobe koje će za potrebe kriminalne organizacije čuvati prljavi novac u Holandiji.

“Da ovim licima obezbjeđuje novac za dolazak i zakup objekata u kojima će se čuvati novac, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora”, piše u aktu Specijalnog tužilaštva.

Navodi se i njegova izjava sa saslušanja, gdje je kazao da “prvi put čuje da je koristio kriptovani telefon”.

“Dalje je istakao da nikada u životu nije koristio kriptovani telefon, kao ni bilo kakvu aplikaciju sa kriptovanom zaštitiom i da prvi put čuje za kodno ime Drug Staljin... U konačnom je naveo da je sa nekim od ovih lica učio u srednjoj policijskoj školi, ali se sa istima nije čuo duži niz godina, te da ga iznenađuje činjenica da je imao bilo kakve veze sa Ekvadorom”...