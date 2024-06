Šef kriminalističke policije u Centru bezbjednosti Bar Ilija Vasović, u januaru 2021. godine, sa lažnim diplomatom Stevanom Stivom Simijanovićem, u stanu Miodraga-Dake Davidovića u Podgorici, ugovarao je preuzimanje svih poslova u vezi sa švercom cigareta u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

To piše u transkriptima razgovora koje su tužilaštvo i policija dobili od Europola u junu prošle godine, a u koje je Libertas imao uvid, prenose Vijesti.

Prepiska, koju su preko Skaj aplikacije vodili policajac Vasović i optuženi Mrkić, a koja počinje 6. januara 2021. godine u 17 sati i 21 minut, počinje tako što, navodno, Stevan Simijanović šalje poruku Vasoviću u kojoj ga obavještava da će imati sastanak sa "Vampirom u dogovoru sa Kovrdžavim“. Skrinšot te poruke Vasović šalje Mrkiću i piše:

"Sam odjednom mi ovo napisao“.

Prepiska tog dana, između policajca Vasovića i Mrkića koji mu daje instrukcije kako da razgovara sa Davidovićem, u nastavku je tekla ovako:

Vasović: Snima li taj stručnjak? Da idem? Ako tebe pomene, reću mu samo bez šiptara. Ok. Reći ću Stivu da odma ima od nas na mj nivou

Mrkić: I neka gura pravoslavlje i krst u prvi plan

Vasović: Da osigura srp priču

Mrkić: I da to može par ljudi u Državi

Vasović: Ako Daka pita za tebe

Mrkić: Ti reci ovako

Vasović: Znamo li se. To. Reću kad sam te pitao za njega da si mi rekao da je to neverovatan čovek

Mrkić: Znam da ste radili gorivo zajedno prije 15-20 godina i reci znam da niko nije mogao da vam parira

Vasović: i da imate zaj neprijatelje

Mrkić: Malo mu digni uši

Vasović: Ok

Mrkić: Ne to

Vasović: Sve mi reci

Mrkić: ja nemam neprijatelje

Vasović: Ok

Mrkić: tako

Vasović: Ok

Mrkić: I da ja volim da sam sa njim a ne protiv njega u bilo kom poslu

Vasović: Dobro

Mrkić: ali ne pregoni

Vasović: Dobro

Mrkić: Kažeš rečenicu i pustiš uši da mu rastu. Ne ponavljaj se

Vasović: Ok

Mrkić: A sad ronimo zajedno. O poslu ja nikada ne pričam. Nismo sarađivali

Vasović: Ok. Šta tu da pričam. Ako pita za posao. Kako da Viktora poserem. Persiraću ga

Mrkić: ne bavi se njima. Ako Viktora pomene ti reci da si ti radikalni pravoslavac

Vasović: Ako pita za posao umjereno. Ok. Šta ću mu ja. Koja je priča onda da kažem da nisi radio i da su te progonili. Ok. Ako pita jesi radio Srbij to da. A da me ispijao Krst da smo pili kafu reću mu da neću sa sipt da radim ništa

Mrkić: Reci da nijesam radio i da su me progonili ali reci to su tvoja saznanja za druga ne znaš, Reci da si išao u školu i da hoćeš da budeš policajac pre svega

Vasović: Ok

Mrkić: A pljuga samo u interesu pravoslavlja i jačanja institucija i Države

Vasović: Ok. Da. To sam mislio

Mrkić: A ti guraj o Državi i institucijama

Vasović: da def

Mrkić i Vasović su narednog dana, 7. januara 2021. godine, u 6 sati i 20 minuta ujutro, nastavili pripremu za razgovor sa Dakom Davidovićem tokom cijelog dana. Davidovića u prepisci nazivaju Vampir.

Davidović

Davidovićfoto: Boris Pejović

Vasović: Ja ću pre tog sa stiv. Mir božji hristos se rodi. Ne mogah uć u tel. Bio sa Stivom juče, gde će, ja se ne pitam, valjda tu kod nikića. Ok.

Mrkić: među najsposobnijima u regionu hahha.

Vasović: Ok

Mrkić: i kratko sažeto

Vasović: Nepresušna energija

Mrkić: pusti ga da priča, da tako, radnik krvavi

Vasović: Ok

Mrkić: a ti znaš da smo ja i on sarađivali

Vasović: Lagano ćemo. Da davno nafta

Mrkić: iz operativnih saznanja gorivo uoči referenduma itd.

Vasović: Kad niko nije umio i znao. I samo me int da štitim državni interes i pravoslavlje. Ok. To da. Naravno. Okle odjednom da oće da me upozna. Vidiš zaintigirao si ga. Kad ćeš da sednemo sa stivom. Ja ću pre Dake sa njim sat vremena da mu kažem ono da to sam mislio tačno tako. Stiv će mu reć bez mene neće ništa a ja ću stivu reć da sve imamo spremno da državni program samo bez šiptara

Mrkić: ti se drži strateških priča. Neka Stivi forsira da se radi što pre

Vasović: Ok. Ako pita je li ko radio do sad i kako znam li što ja ću svakako da ćutim ima da cikne kad mu kažem odgovaraću kratko i to šta sam doktorirao mi moramo amenet đedov

Mrkić: kad god zapneš reci Đed je veliki gubitak za sve nas moramo njegovim putem

Vasović: I ustanem i prekrstim

Mrkić: Reci ti njemu

Vasović: Reću mu ja da je moj đed a tatin tetak rođeni pop radojica perišić. Izuću ga je sa tri četri podatka

Mrkić: tvoj prijatelj reci ima tamo 10 hiljada kvm magacina idi u ambasador ili kući kod njega nemoj da te vode đe oni oće tako reci Stivu sad radi u Ženevu pri misiji OEBSA. Neka to gura Stiv. Imam ja te mašine već 10 godina. Već 10 godina mi radimo sa bit coinom

Vasović: Ozbiljno ili fora jel to ok

Mrkić: ljudi su zgrnuli milione

Vasović: Znam da rudare

Mrkić: A sad nema para više

Vasović: Sa tim Bit koinom. Traže mi albanci koliko god. Znam da su pre kupovali na berzi

Vasović i Mrkić su nastavili komunikaciju sjutradan, 8. januara 2021, u 6 sati i 13 minuta:

Mrkić: vampir čim je zagrizao budi oprezan sa vampirom

Vasović: oću

Mrkić: sujetan je

Vasović: Max

Mrkić: umereno ga pohvali

Vasović: Šta će da vidimo kratko pravoslavlje

Mrkić: Reci ti da želiš da radiš da se obračunaš sa kriminalom. Ako pita za Grand prevrni očima i bez komentara, reci znate sve. On voli da ga persiraju. Hahhaa

Vasović: Samo to

Mrkić: drž se Krsta sa tri prsta hahhaha. Blesa umišljena. Ličnost mu je kao telo

Vasović: Čudno se ponaša tikove ima rekao sam ti preko godinu i po ga studiram sve emisije tekstove

Mrkić: stomak dva metra ispred hahhahah sujetan lukav lajav ali muda za odmazdu nema

Vasović: Golija je to

Mrkić: Kad ideš u 13. Ja doručkujem u Ambasador do podne…

Nekoliko sati nakon toga, u 12 sati i 50 minuta, Mrkić pita Vasovića kako teče razgovor sa Stevanom Simijanovićem, sa kojim se Vasović dogovorio da će se vidjeti prije njihovog sastanka sa Davidovićem. Vasović mu se javio u 15 sati i 55 minuta.

Vasović: Ostao sam od 12.30-15.00. Uzeo sam stiva kod tree cane. Dovezao ga je vd dir policije tu ispred. Ja sam bio sa strane, da pricamo, na ulaz u pg smo izašli na pumpu. Preko ct smo za pg. Džip službeni. Ništa. Da. Damjanović. Nismo u kola pričali. I da ću nakon toga sa dritanom da se vidim. Na pumpi smo izašli vani ostavili tel i pričali. Rekao mi je u dog sa dritanom i dakom daka traži da se vidimo oko posla. Nije me vidio.

Mrkić: Ok

Vasović; Rekao sam mu da imam kuma koji zna sve oko posla i da će od nas imati na mjesečnom nivou lovu. I da ću mu ja lično nositi bez posrednika. Da da je. Doću do toga. Nego pišem redom da ne preskočim što prohvatio da bi imao sliku. Rekao sam stivu da imamo sve celu logistiku i da imamo infrastrukturu ali da se nije radilo. Sve si bio u pravu i da me podrži i pristao je. Pružio ruku, krećemo ka njemu, zgrada iza nikića, čeka nas obezbjeđenje, uvodi u lift u podzemnu garažu. Spušta se auto tu ja ostavljam tel i pištolj. Uzimam ulje i krst u ruku. Idemo na sprat 4 stan 15. Otvara mu žena…

Nastavak ove prepiske Libertas će objaviti u narednom tekstu.

Ilija Vasović je i dalje zaposlen u Upravi policije i redovno prima platu. Nakon što je smijenjen sa pozicije šefa kriminalistike u Centru bezbjednosti Bar u aprilu 2021. godine nije raspoređen na drugo radno mjesto. Libertasu nije poznato da se protiv njega vodi istraga ili da je do sada obuhvaćen u nekom od tužilačkih predmeta, kako pišu Vijesti.

Davidović, kontraverzni biznismen, sredinom novembra prošle godine, stavljen je na crnu listu američkog Ministarstva finansija zbog korupcije i zlonamjernih aktivnosti. U odluci o uvođenju sankcija Davidoviću piše da on "decenijama pere novac za kriminalne grupe, jačajući svoj uticaj i oblikujući svoje kriminalno preduzeće koje se bavi švercom cigareta, nafte i oružja u Crnoj Gori". Stejt department je tada objavio da su "njegove koruptivne aktivnosti omogućile napore Rusije da kompromituje nezavisnost demokratskih institucija i pravosuđa zemlje, uključujući napore da utiču na rezultate izbora".

Napisali su i da je Davidović umiješan u „skandal koji je doveo do hapšenja Dragija Raškovskog, generalnog sekretara Vlade Sjeverne Makedonije, ključnog saradnika bivšeg premijera Zorana Zaeva”.

Libertasu nije poznato da se protiv Davidovića vodi istraga ili da je do sada obuhvaćen u nekom od tužilačkih predmeta.

Stevan Simijanović priveden je 8. februara 2021. godine u Nikšiću zbog sumnje da je koristio falsifikovani diplomatski pasoš Sjedinjenih Američkih država.

Nakon privođenja, osnovna tužiteljka u Nikšiću, Ana Doderović, pustila je Simijanovića da se brani sa slobode, a on je 12. februara 2021. napustio Crnu Gori i, preko graničnog prelaza Dobrakovo, prešao u Srbiju.

Simijanović je, nakon promjene vlasti u avgustu 2020. godine, boravio u Crnoj Gori lažno se predstavljajući kao američki diplomata.

On je pokušavao da ostvari saradnju sa ljudima iz bezbjednosnog sektora u Vladi Crne Gore.

Ambasada SAD u Podgorici je zvanično obavijestila crnogorsku policiju da jeste riječ o američkom državljaninu, ali ne i o američkom diplomati koji radi u Ambasadi SAD-a u Beču pri misiji OEBS-a, kako se Simijanović predstavljao i kako je napisano na vizit karti koja je pronađenja kod njega prilikom hapšenja.

Oni su tada odbacili bilo kakvu njegovu povezanost sa američkim državnim poslovima u Crnoj Gori, pišu Vijesti.