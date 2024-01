Članovi škaljarskog klana bili ubijeđeni da u svojim redovima imaju izdajicu, sumnja pala na Mileta Radulovića, zvanog Mile Kapetan, kog su u to vrijeme oteli i potom ubili pripadnici kavačkog klana

Izvor: Zorana Jevtić, Dado Đilas, Printscren

Pripadnici škaljarskog klana iz Crne Gore bili su ubijeđeni da u svojim redovima imaju izdajicu, koja je odavala tajne te kriminalne grupe i "namještala" njihove prijatelje i saradnike, a Kurir je ekskluzivno došao u posed prepiske između pripadnika ovog klana, koji pišu da je krtica Mile Radulović, zvani Kapetan, ne sluteći da je u to vrijeme Radulovića kidnapovao kavački klan, odnosno njihovi saradnici iz Beograda Veljko Belivuk i Marko Miljković!

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić, Dado Đilas

Dok se jedna konverzacija, kako se sumnja, vodila u škaljarskoj grupi između Emila Tuzovića, Stefana Đukića, Vukašina Lekića, Saše Borete, ali i njihovog vođe Jovana Vukotića, koji su 15. decembra 2020. upirali prstom u Kapetana, od koga ni traga ni glasa nije bilo skoro dva mjeseca, on je samo šest dana posle toga ubijen u Kotoru, gdje je, kako se sumnja, prebačen iz kuće u Stanojevića rupi u Spužu.

Špijun i izdajnik

Tuzović: Sjeme mu i pleme izdajničko što nam je braću pobio, što prodaje drugove koji su htjeli za njega poginuti. Mi se ne namještamo, nego smo mu objavili rat, da zna da ćemo ga napola otkinut.

Đukić: Ma Vule zna gdje je Fidel (Mile Radulović, prim. aut.), nek mu ide na štek da ga odere ako je sa nama. Vule, oderi ga ako ti je za obraz čast.

Lekić: Šta ste zagrajali, ko da sam ja gdje pošao.

Vukotić: Šta mu žena kaže?

Izvor: screenshot/instagram

Lekić: Znaš da sam ja cijeli život u jedan dres.

Tuzović: Znali smo da je špijun i izdajnik, da nam je Adža (Alan Kožar, prim. aut.) i Daku (Damir Hodžić, prim. aut.)

Saslušana udovica

Kako ranije otkrili izvori iz istrage o ubistvu Radulovića saslušana je i Kapetanova udovica S. R.

,,Ona je potvrdila da je posle nestanka supruga sa njegovog mobilnog telefona dobijala zahtjeve da donosi novac i da je na lokaciju koja joj je rečena odnijela iz više navrata nekoliko stotina hiljada eura kao i dva skupocjena sata'' otkrili su ranije izvori iz istrage.

Preko nje su, kako se vidi u prepiskama, "škaljarci" pokušali da saznaju da li ona zna gdje je Kapetan jer su sumnjali da se krije od njih i sarađuje sa "kavčanima" i navode da im ona "ne djeluje zabrinuto".

Lekić: Žena mu živi u Beogradu

Tuzović: Reci ti nama gdje mu je žena da je ispratimo. Gdje u Beogradu?

Lekić: To je samo takva žena, koja da zna išta i o ovome ubila bi se, jer on ima jedan život za njih, jedan sa nama. Pitala me znam li gdje je, ja reko ne. Kunem ti se Kaže mi nit zna gdje je nit joj se javlja, poruke dvije-tri i to je to. Htjela je da vidi da li ja znam. Meni bi rekla sve, jer nije ona namazana.

Boreta: On će da pobjegne preko negdje daleko

Lekić: Nije ona kriva što je on demon i što se u njega pretvorio

Pripadnici "škaljarskog" klana koji su učesnici u objavljenim konverzacijama pisali su iz zatvorskih ćelija, svi osim Lekića i Vukotića.

Tuzović i Đukić su u zatvoru u Ukrajini zbog pokušaja ubistva vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera u toj državi u maju 2020. godine - podsjeća izvor Kurira i dodaje:

- Saša Boreta takođe je u to vrijeme kad su prepiske nastale boravio u zatvoru zbog optužbi da je ubio inspektora Slavoljuba Šćekića u Crnoj Gori.