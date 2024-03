O tome su, preko nekad zaštićene Skaj aplikacije, razgovarali Kotoranin čiji identitet nije pomenut u spisima Specijalnog državnog tužilaštva i Baranin Stefan Janković.

Izvor: Kurir/ MUP Srbije

Pripadnici barske ćelije škaljarskog klana brinuli su da njihov nekadašnji šef Mile Radulović ne progovori o tome gdje su zakopavali ubijene, pa u tom kontekstu raspravljaju i koliki vremenski period je potreban da se raspadne tijelo.

O tome su, preko nekad zaštićene Skaj aplikacije, razgovarali Kotoranin čiji identitet nije pomenut u spisima Specijalnog državnog tužilaštva i Baranin Stefan Janković.

Iz prepiski koju oba klana vode u kontinuitetu, mjesecima - kavčani dok love tog Kotoranina, a škaljarci dok sa njim dogovaraju kako da se spasi, proizlazi da je riječ o poznatom crnogorskom sportisti, bliskom škaljarcima, pišu Vijesti.

Njih dvojica razgovor su vodili dva mjeseca nakon što su kavčani oteli i pod svojom kontrolom držali Radulovića.

Iz njihove komunikacije, koja je dostavljena crnogorskim istražiteljima, proizlazi da su škaljarci tek tada ukapirali da je Radulović namještao saradnike iz svog klana.

“Trkač je... Nisam mog’o spavat sinoć od muke što nam je čovjek učinio, sebi ne mogu doć. Neke poruke sam gledao što je taj pas slao da se završi Serdar (Jovan Vukotić), ne znam sa kim je pričao, ali ja sam rek’o Fantom i ako je nešto mislio, Fantom ne zna istinu. Ovaj je izmanipulisao sve. Zato sam upirao da ne ideš niđe, nisam ti mogao reć jer mi ne bi vjerovao ovo. Jer kad je Joko (Jovan Jovanović) nestao, pitao sam te kome da vjerujem, ti si mi rekao samo Generalu (Mile Radulović)”, piše taj Kotoranin 15. decembra 2020. godine, kako prenose Vijesti.

Janković mu odgovara da se ni on nije nadao, i da mu je Radulović nekoliko dana prije toga pisao za Serdara, te da je tada ukapirao da nisu čista posla.

“Moj brate ko se nadao, tek prije par dana on piše meni za Serdara. Ja vidim nešto nije OK al’ navlačim da vidim priču i vidim plan njegov. Zovem sve zov drugove i to im kažem, i svi se složimo da to nije on, ili, i ako jes’ da je poludio. Đe to da radimo, šanse nema. I ja kažem - ajde napisaćemo mu dođi, imaš tri dana, ako ne dođeš završili smo priču. Čo’ek kulira. Ja rekoh ljudi ovo je neka mutljavina. On nas je prodao ili je poludio, daj da spržimo tel. ako nas je izdao imaće nekog u tel. i eto, imao je”, napisao je taj Baranin.

Prepisku nastavljaju sjutradan, kada razgovaraju o mogućnosti da Radulović bude svjedok saradnik tužilaštva protiv njih.

Ista tema brine ih i dva dana kasnije, kada raspravljaju i da li će morati da uklanjaju tijelo:

“Nešto kažu da će General da bude svjedok... Što je ovo brate, je li moguće to. Znaš li ti što? Možda dezinformacija brate. Znaš kako, razmišljam o svemu, jer ne mogu da vjerujem, razumiješ. Jer ako to još bude, onda nas je zakopao moj brate. J***o nam je majku svima, od prvog do zadnjeg. Eto tako, j***o nam je majku. A ne mogu da vjerujem brate da će to da napravi sa toliko para i sve, zna se što znači brate moj to, da mu i porodica i sve strada. Razumiješ... Ne znam više ništa kunem ti se, poslije svega što nam je napravio. Bitno je da ne zna đe su ljudi zakopani... A ostalo ne može ništa. Riječ protiv riječi, samo da nema dokaza. J***m li mu sve, nikad to ne bi povjerovao da će nam čovjek napravit”, piše Kotoranin, kako prenose Vijesti.

Tada poručuje Jankoviću da ga izvjesni Fedor izluđuje pričom da, ako je to istina, moraju ići:

“Da mičemo ono gore, znaš što da ti ne pišem. Đe smo bili zajedno”

Odgovara mu i da “ima godinu i po”, a potom piše:

“A biće se raspao ako je mislio. Ali ako bude, moramo to micat, jer on zna sve. Samljet sve i gotovo. E o čemu mi moramo mislit sad, pa ovo je ludilo. Ajde da vidimo sve što će se dešavat pa javljaj da znamo, da možemo micat to da nas ne zakopa. Riječ njegova protiv naše, a oće li nas uvalit u govna, oće, da nas spakuju u istragu”...

Janković i Trkač nedugo nakon toga voda bizaran razgovor - raspravljaju koliko je vremena potrebno da se raspadne tijelo.

Kotoranin piše da je čitao o tome i da misli da je za to potrebno četiri mjeseca.

“Pa i ja misim brate moj, čitao sam o tome, za četri mjeseca se raspane. Ovo je godina i po prošlo... Pa tako sam čitao brate, komplet da se tjelo raspane, još je napunjem kisjelinom bio, što još prije rastvara... Samo je bitno da on ne zna pozicije. To je bitno brate moj. Nije nas mog’o izdat bolji čovjek za njih, znaš. On sve zna. A zakleo bi se u njega bio, eto toliko sam mu vjerovao. Ali posije Joka sam ga provalio”, piše Kotoranin, kako prenose Vijesti.

Dodao je i da posjeduje poruke koje dokazuju da je Radulović namjestio Jovana Jovanovića i Rista Mijanovića.

“Ne bi ti ja pričao to napamet, zato sam upirao da ne ideš niđe, u nikakve akcije, jer bi te namjestio. U nikakve akcije. Kao što je Joka namjestio da ide u Španiju, u akciju na Igora Božovića i spakovali ga.

Jankoviću objašnjava i koga je sve Radulović namjestio do tada.

“Brate ovo ti je ovako, ovo nije od sad, on je Gileta namjestio u Marbelju, pa onda je krenuo dalje. Pa Kokija i Kikija i Mićka htio sve na gomilu, pa je mene htio onda zakopat’, pa onda Daku, zeta i Lazu, pa Joka, pa Rista, pa ovog Zvonceta. Sve je planski radio. Svaki pokret je proračunao... Brate, bio je on tamo sigurno i centrirao sve, sram ga bilo. Onakovog čovjeka da namjesti. Bolesnik... Ali ćemo moć osvetit. Ja ću uzeti ovo brate, RPG i sve spremit”, poručuje Kotoranin.

Odmah nakon toga piše da mu nije jasno kako Radulović nije javio Radoju Zviceru da će u Ukrajini pucati na njega, a potom razmjenjuju informacije kako je kome od kavčana i njihovih saradnika iz Beograda nadimak na Skaju, pišu Vijesti.

“On je sa njima u full, pa vidiš što rade ta smeća... Bruka... Pa ovo je sprdnja, ovakve izdaje se ne pamti u kriminal da se desilo... A kleli smo se u njega”, piše on.

Konstatuje i da im je to velika škola:

“I samo bolje može biti ja mislim, gore nema đe. Sad samo se treba organizovat dobro pripremit i tajnost stroga mora bit.”

Radulović je namamljen u zamku i otet 14. oktobra 2020. godine, pa brutalno ubijen.

Kotoranin konstatuje da je Radulović htio da ubije svakoga od njih: “Svakoga zapamti. I vas i nas i svakoga”.

“Jesi vidio brate što je sve imao, moj brate, sve zlotvore. A neće ti Velja odrat’ kavčane. Kakvi. Nema ti od toga ništa. Pa što nije nest’o koji kavčanin? Što je lagao za Žutoga (Radoje Živković) da je ubijen, a nije ubijen. Uzeo pare za djelo. Uzeo pare ovima za Ukrajinu za slobodu. Nikome nije davao od vas ništa, pomagao nije, a radio pun gas, 10 tura je izbacio u zadnja dva mjeseca. Zato njemu je Risto (Mijanović) smetao jer mu je znao svaki ubačaj, a ništa nije javljao nikome. A ovamo je pričao da nema ništa i da mu Jovica pos’o uzima. Sve nam je oteo. Meni puške, snajpere, RPG, da ti ne pričam. Svakome je dužan, samo je gledao da nas ojadi sve i zakopa bez centa. Kiću 200 kila hašiša uzeo ovaj njegov i nije platio... Prije mi je dvije uzeo SSG i jednu G3, da treba za BG, i RPG za BG i jedan za PG. I poslali smo to goe, sve je lagao, sve manipulisao”, piše Trkač, kako prenose Vijesti.

Tada konstatuje i da je moguće da je Radulović organizovao da njegova ekipa u Podgorici ubije Vukotića, a da je pripadnicima svog klana lagao da čekaju Nikolu Spasojevića.

Jankoviću poručuje i da je dobro prošao kad ga Radulović nije namjestio “dok je išao na teren”.

“Kao mene što je. Sreća velika brate. Na sve je spreman bio”...

Dok se dopisuju oko toga što im je sve Radulović učinio, Kotoranin govori Jankoviću i kako se jedan od njegovih saboraca sprema za potencijalni napad kavčana.

“Dondo nosi bombu, ako ga ko napane da se raznese sa njima. Sam je dole kukavac. Dao sam mu pancir i onaj 357... Rekao mi je neće mi niko oči vadit’. Dobro i kaže. Rekao sam mu odma da puca, ali odma. Da ne čeka nikoga. Našao sam dva RPG sada, sa po dva punjenja. Moram ih kupit’, da imamo to brate. Jer on misli da mi sad nemamo, da nam je sve uzeo. Što kažeš ti brate, moramo to imat”, piše Trkač, prenose Vijesti.

Sa Jankovićem tada komentariše i informaciju koju im je dao Radulović - “da je zakopan Fidel”, pa mu odgovara da je to nemoguće i da je Kapetan sve špijao kavčanima:

“Smeće jedno pokvareno”.

Fidel je jedno od kodnih imena koje je na nekad kriptovanoj Skaj aplikaciji koristio jedan od vođa zločinačke organizacije kavački klan, Slobodan Kašćelan.

“To su gluposti što pričaju. Đe zakopan, on je još živ i još oće zlo da čini. Sad su poludjeli zbog kontakta, što se zna sve. Pa puštao je glasovne poruke prije tri dana. Zlotvor veliki”, piše Kotoranin.