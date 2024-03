Južnokorejski državljanin, kripto-tajkun Do Kvon juče još nije bio dobio rješenje Višeg suda o svom izručenju Južnoj Koreji na jeziku koji razumije, zbog čega se rok za žalbu odlaže.

Advokati Do Kvona od predsjednika Višeg suda traže hitne mjere kako bi njihov branjenik dobio rješenje o izručenju Južnoj Koreji na engleskom jeziku

Odluka Višeg suda donijeta je u četvrtak , a rok žalbe je tri dana od prijema rješenja, pravo žalbe imaju branioci Do Kvona, a najavljena je i žalba SAD-a iako na to nemaju pravo, kako tvrde advokati, navode iz portala Vijesti.

Goran Rodić i Marija Radulović uputili su juče predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću zahtjev za dostavljanje odluke na jeziku koji on razumije, odnosno engleskom jeziku, navodeći da ih je klijent obavijestio da ga nije dobio.

U njihovom zahtjevu navedeno je da su im službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili da ni njima nije dostavljeno to rješenje na engleskom jeziku kako bi se uručilo Do Kvonu. Oni su zatražili da Savić hitno preduzme mjere iz svoje nadležnosti kako bi se rješenje Višeg suda na engleskom jeziku uručilo njihovom klijentu, saznaju Vijesti.

To znači da odluka o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji ne može postati pravosnažna dok ne istekne rok za njegovu žalbu, a u slučaju da je podnese, o njoj mora odlučiti Apelacioni sud. Procedura ekstradicionog postupka vodi se po domaćem zakonu, odnosno Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i niko nema pravo na žalbu osim samog Do Kvona.

Viši sud je u srijedu odlučio da Do Kvon bude izručen Južnoj Koreji, nakon što je Apelacioni sud u utorak poništio prethodno rješenje o izručenju SAD. Viši sud je 22. februara donio odluku da južnokorejski državljanin bude izručen SAD, koje ga optužuju za kriminalno udruživanje i druga krivična djela. Izručenje Do Kvona, koji se nalazi na izdržavanju četvoromjesečne kazne za falsifikovanje isprava u Crnoj Gori, tražila je i Južna Koreja zbog sličnih krivičnih djela, ali je Viši sud tada odbio zahtjev te države. Do Kvonu kazna ističe 23. marta.

Američke i južnokorejske vlasti istraživale su Do Kvona zbog njegove uloge u jednoj od najvećih katastrofa u istoriji kripto-valuta. U maju 2022. godine, potonula je vrijednost dvije kripto-valute koje je stvorio, TerraUSD i Luna, što je, prema pisanju američkih medija, izbrisalo 40 milijardi dolara sa tržišta kripto-valuta i pokrenulo lančanu reakciju koja je gurnula druge digitalne kripto-kompanije u bankrot. Investitori širom svijeta izgubili su svoje ušteđevine. Istragom je zaključeno da je Do Kvon lagao investitore i sumnjalo se da krije bogatstvo, pišu Vijesti.