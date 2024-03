Advokati Do Kvona u Crnoj Gori tvrde da ni Sjedinjene Američke Države (SAD) ni Južna Koreja nemaju mogućnost da se žale na odluku Višeg suda u Podgorici da kralj kripto-valuta bude izručen matičnoj državi.

Izvor: YouTube/screenshot/PUJO.RS/Coinage

SAD su najavile da će se žaliti na odluku Višeg suda da Do Kvon bude izručen Južnoj Koreji. Odluka je donijeta u četvrtak, a rok za žalbu advokatima Do Kvona ističe u ponedjeljak. Ako se oni ne budu žalili, odluka postaje pravosnažna i Do Kvon može biti izručen odmah nakon isteka tog roka, pišu Vijesti.

“SAD nastavljaju da traže izručenje Do Kvona u skladu s relevantnim međunarodnim i bilateralnim sporazumima i crnogorskim zakonom. SAD cijene saradnju crnogorskih vlasti u obezbjeđivanju vladavine prava za sve pojedince”, saopštilo je preksinoć američko Ministarstvo pravde, prenosi Blumberg.

Međutim, advokati Goran Rodić i Marija Radulović rekli su u saopštenju “Vijestima” da prema Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji reguliše proceduru ekstradicionog postupka, ni SAD ni Južna Koreja nemaju mogućnost ni pravo na izjavljivanje žalbe na odluku Višeg suda.

“I Evropska konvencija o ekstradiciji, kao i konvencija o izdavanju krivaca između Crne Gore i Amerike, propisuju da se procedura ekstradicionog postupka vodi po domaćem zakonu (Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)”, objasnili su.

Viši sud je u srijedu odlučio da Do Kvon bude izručen Južnoj Koreji, nakon što je Apelacioni sud u utorak poništio prethodno rješenje o izručenju SAD. Viši sud je 22. februara donio odluku da južnokorejski državljanin bude izručen SAD, koje ga optužuju za kriminalno udruživanje i druga krivična djela. Izručenje Do Kvona, koji se nalazi na izdržavanju četvoromjesečne kazne za falsifikovanje isprava u Crnoj Gori, tražila je i Južna Koreja zbog sličnih krivičnih djela, ali je Viši sud tada odbio zahtjev te države. Do Kvonu kazna ističe 23. marta, kako pišu Vijesti.

Pravo na žalbu nema ni crnogorsko tužilaštvo. Podgoričko Više tužilaštvo uložilo je žalbu na rješenje Višeg suda, kojim je bilo odlučeno da se Do Kvon izruči SAD, ali je Apelacioni sud žalbu odbio jer “državni tužilac nije ovlašćen” za to.

U svojoj četvrtoj odluci u ovom predmetu, Viši sud je prihvatio argumente Apelacionog suda i Do Kvonovih branilaca da je molba SAD za izručenje “kralja kripto-valuta” stigla nakon takvog zahtjeva Južne Koreje, ali, odbijajući američku molbu, pominje i dokument od 4. aprila 2023. godine, koji je od početka imao u spisima, a kojim je zaista traženo izručenje Do Kvona u SAD.

Prema Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim pravima i konvencijskom pravu, datum podnošenja molbe o izručenju jedan je od kriterijuma na osnovu kojih se odlučuje koja država ima prvenstvo za izručenje, ako je takav zahtjev podnijelo više država.

Američke i južnokorejske vlasti istraživale su Do Kvona zbog njegove uloge u jednoj od najvećih katastrofa u istoriji kripto-valuta. U maju 2022. godine, potonula je vrijednost dvije kripto-valute koje je stvorio, TerraUSD i Luna, što je, prema pisanju američkih medija, izbrisalo 40 milijardi dolara sa tržišta kripto-valuta i pokrenulo lančanu reakciju koja je gurnula druge digitalne kripto-kompanije u bankrot. Investitori širom svijeta izgubili su svoje ušteđevine. Istragom je zaključeno da je Do Kvon lagao investitore i sumnjalo se da krije bogatstvo, pišu Vijesti.

Iz Ambasade SAD u Podgorici juče nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” povodom žalbe na novu odluku Višeg suda.

Ni Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore nije željelo da komentariše odluku ni kako će to uticati na odnose SAD i Crne Gore.

“Još nijesmo dobili zvanično obavještenje od Crne Gore”, saopštilo je Ministarstvo pravde Južne Koreje putem tekstualne poruke, dodajući da će ministarstvo preduzeti neophodne korake zajedno sa crnogorskim vlastima čim stignu odgovarajući dokumenti.

Suđenje Do Kvonu po tužbi američke Komisije za hartije od vijednosti (SEC) zakazano je za 25. mart u Njujorku, a njegove navodne žrtve vode protiv njega i građanski postupak pred sudom u Njujorku.