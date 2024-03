Vještaci su našli da okrivljeni nema nikakvo psihološko i duševno oboljenje, te da nije uticalo na njegovu svijest, odnosno da nije bio neuračunljiv.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Saslušanjem vještaka psihijatra Željka Golubovića, danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje optuženom Iliru Đokaju za ubistvo Šejle Bakije i ranjavanje njenog oca Šabana, pišu Vijesti.

Vještaci su zaključili da se kod Đokaja radi o osobi sa narcističkim crtama ličnosti, to je osoba niže tolerancije na frustraciju, povredljivija, sujetnija i sklona da se lako uvrijedi i da doživi povredu sebe kao ličnosti.

Branilac okrivljenog, advokat Srđan Lješković predložio je da se izvrši novo psihijatrijsko vještačenje okrivljenog. Sud će na narednom glavnom pretresu donijeti odluku o predlogu odbrane.

Nakon što je na prethodnom suđenju pregledan video zapis tragičnog događaja i ubistva, okrivljeni Ilir Đokaj rekao je sudu danas da je njegovoj porodici važno da se poštuje porodica i vjera.

“Ja sam taj dan doživio ono što sam mislio da neću nikada, jer sam vaspitavan da poštujem porodicu i vjeru. Toga dana sam bio ponižen i vrijeđan i shvatio sam da porodica koju sam cijenio, poštovao i volio da me ne smatra dostojna njih i da sam za njih, kako su mi izgovorili, samo 'čovrčuljan, a ne čovjek'. Iako sam se ja trudio na svaki mogući način da ugodim Šejli i njegovoj porodici. To se ogleda u tome da sam prestao da je jedem svinjsko meso i pijem alkohol. Jedino nisam prihvatio da promjenim vjeru. Pritisak je najviše bio zbog toga. Ovoj nesreći su doprinjeli uvrede i na kraju udarac. Ja ću snositi posljedice”, kazao je optuženi Đokaj, prenose Vijesti.

Dodao je da želi pred sudom da iznese ono što se pokušava sakriti a to je da je udaren ispod lijevog oka, tvrdi okrivljeni.

“Sve što sam rekao pred ovim sudom je istina. Nekoliko sekundi prije kraja snimka čuje se tup udarac. To je udarac koji sam dobio ispod oka. Osjetio sam strašan bol, nakon čega sam reagovao i izazvao ovu tragediju za obje porodice”, rekao je Đokaj.

Advokat Srđan Lješković osporio je nalaz tima vještaka i predložio nezavisno psihijatrijsko vještačenje optuženog u nekoj od zemalja regiona. Smatra da tim ljekara vještaka nije vodio računa kako se optuženi osjećao kada su mu upućivane uvrede i da li je to uticalo na njegovo ponašanje koje je dovelo do kobnog događaja.

Dodao je da vještaci nijesu analizirali i tumačili da li je udarac, za koji odbrana tvrdi da je optuženi dobio u predjelu oka, uticao na njegov postupak, prenose Vijesti.

“Prigovaramo ovakvom nalazu i mišljenju, jer postoji više kako formalnih tako i suštinih propusta. Najveći propust je što nema nigdje navoda da su upšte vještaci razgovarali sa okrivljenim detaljno i precizno da bi utvrdili kakva je njegova intrapishička dinamika i ne zna se i dalje kako je on razmišljao i funkcionisao u kritično vrijeme. Oslonili su se na iskaz okrivljenog pred pravosudnim organima koji po svojoj prirodi utvrđuju činjenično stanje a ne intrapsihičku dinamiku. To je zadatak sudskih vještaka i oni to nisu uradili. Bavili su se analiziranjem snimka ali snimak pokazuje kako se ko kretao i šta je ko radio, ali ne pokazuje šta je ko razmišljao, šta je ko osjećao i kako se ko odlučivao šta treba uraditi ili kako uopšte funkcionisati. Danas smo vidjeli da ne mogu detaljno i dovoljno stručno da objasne motivaciju što je od presudne važnosti za procjenu sposobnosti okrviljenog da shvati značaj djela koja preduzima i upravlja njima a posljedično utiče i na pravnu kvalifikaciju djela koje mu se stavlja na teret i samim tim na zaprijećenu sankciju. Povredu oka koju Đokaj zadobija su potpuno previdjeli, odnosno izostavili logičnu i jasnu psihijatrijsku mogućnost da ona njega povrijeđuje ali ne fizički nego psihički i kako to djeluje na njega. Nisu objasnili ni njegovo ponašanje neposredno prije samog djela, zašto ćuti ima spuštenu glavu i ne govori ništa dok traje vrijeđanje njega i verbalni napad na njega“, istakao je advokat Lješković.

Smatra da je problematično uvođenje ljubomore.

“Vještaci govore da su neka osjećanja poput ljubomore normalana osjećanja što nije utemeljeno u struci. Pored toga nije jasno ko je na koga i zašto ljubomoran, a nema nigdje logičnijeg objašnjenja da je Ilir Đokaj ljut na nekoga što brani vezu. Na koga bi on mogao da bude ljubomoran. Manji problem u vještačenju, ali i dalje jeste problem i propust je to što koriste dijagnoze koje ne postoje u klasifikacionom sistemu koji se kod nas koristi i dvije dijagnoze iz iste grupe poremećeja F 43 prevode na naš jezik kao potpuno iste a one nisu iste, ima razlike između njih”, naglasio je advokat Lješković, pišu Vijesti.

“Imamo dinamiku događaja gdje vještaci uopšte ne objašnjavaju kako struktura okrivljenog trpi slijed događaja, vrijeđanje i omalovažavanje njega, onda ne objašanjavaju kakva je bila njegova unutrašnja dinamika, borba sa sobom i ne objašnjavaju zbog čega njegove kočince ponašanja popuštaju. Ne objašnjavaju ni motiv za činjenje ovog djela. Zbog svega gore navedenog tražimo novo vještačenje, jer ovaj nalaz i mišljenje je dao tim klinike za psihijatriju tražite ustanovu van Crne Gore”, kazao je advokat Lješković.

"Tim vještaka medicinske struke je zaključio da je okrivljeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao sposobnost da shvati značaj svog djela i imao je mogućnost da upravlja svojim postupcima, a takođe konstatuju da je okrivljeni imao subjektivni doživljaj posjedovanja pokojne Šejle Bakije, koju i dalje doživljava na izvjestan način kao jednu vrstu stvari, ličnog 'supružničkog posjeda'. Dakle, vještaci su zaključili da je okrivljeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv, a takođe potvrđuju navode iz dispozitiva optužnice da je okrivljeni djelo izvršio iz osjećaja 'ličnog posjedovanja oštećene'. Stoga, obesmišljeni su navodi odbrane da okrivljeni nije vladao svojim postupcima, jer je navodno bio isprovociran i uvrijeđen određenim riječima koje uporno ponavlja na proteklim pretresima, ali smišljeno ne pominje da su te riječi poticale od jedne starice - babe pokojne Šejle, koja ni na koji način nije mogla ugroziti život okrivljenog, da bi on kritične prilike posegao za oružjem. Navodi odbrane da je otac pokojne Šejle fizički napao okrivljenog prije ispaljivanja pet projektila u Šejlu su potpuno deplasirani sadržinom audio-video snimka, koji je odgledan u dokaznom postupku, baš kao i teza odbrane da je otac pokojne Šejle njoj branio vezu sa okrivljenim, jer se iz snimka upravo zaključuje suprotno", kazala je "Vijestima" advokatica Tijana Živković, punomoćnik oštećene porodice Šejle Bakije.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Đokaj lira, optuženog za ubistvo Šejle Bakije (19) i ranjavanja njenog oca Šabana (42), na Karabuškom polju u Tuzima.

U optužnici državne tužiteljke Ane Radović, navodi se da je Đokaj izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, prenose Vijesti.

“Zato što je 30. septembra 2021. godine, oko 15.15 sati, u Tuzima, u naselju Karabuško polje, svjestan svojih djela čija je izvršenja htio, znajući da su njegova djela zabranjena, sa umišljajem lišio života oštećenu Bakija Šejlu. iz niskih pobuda, a nakon toga sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Bakija Šabana. Na način što je na terasi porodične kuće oštećenih, iz bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja oštećene Šejle, koja je odbijala da obnovi nekoliko mjeseci ranije prekinutu vanbračnu zajednicu sa okrivljenim, za koje vrijeme je okrivljeni proganjao oštećenu neposredno i telefonom, saopštavajući joj da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama, iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,65 milimetara, koji je nevlašćeno držao i nosio na javnom mjestu i za koji nije imao izdat oružni list, nakon razgovora tokom kojeg je oštećena B. Š. ponovila svoju volju da ne želi da obnovi zajednicu sa njim i da ga ne voli, u prisustvu oca oštećene, ispalio pet projektila u pravcu Bakija Šejle, koji su je pogodili u predjelu grudnog koša, lijeve ruke i lijeve noge, od kojih projektila je zadobila teške i po život opasne povrede, usljed kojih je istog dana nastupila smrt. Nakon toga, a u trenutku kada mu se oštećeni Bakija Šaban približio u pokušaju da ga uhvati za ruku, okrivljeni pištolj okrenuo prema oštećenom i iz njega ispalio jedan projektil u pravcu grudnog koša oštećenog koji ga je pogodio, nakon čega se udaljio ka svom vozilu marke ''audi'', registarskih oznaka HN, parkiranom ispred kuće. Da bi, pošto je oštećeni Šaban krenuo za njim, okrivljeni, ponovo, ispalio dva projektila, od kojih je jedan projektil oštećenog pogodio u predjelu trbuha i lijeve noge, dok je drugi projektil pogodio u stub na terasi kuće, kojom prilikom je oštećeni zadobio osobito tešku i po život opasnu tjelesnu povredu u vidu strijelne rane ustreline grudnog koša, strijelne rane prostreline trbuha i strijelne rane ustreline lijeve noge”, navodi se u optužnici.