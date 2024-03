Danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje Iliru Đokaju, optuženom za ubistvo Šejle Bakije i ranjavanje njenog oca.

Pred sudskim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, u dokaznom postupku izvšen je uvid u dva video-audio smimka koja su snimljena telefonim Šabana Bakije, oca pokojne Šejle Bakije.

“Sud je neposrednim uvidom u audio-video konstatovao da je snimak sa telefona svjedoka oštećenog Šabana Bakije. Da mu se telefon nalazio u krilu. Da se povremeno na snimku mogu vidjeti sada pokojna Šejla Bakija i optuženi Ilir Đokaj, koji na ovom snimku nije imao povrede na licu. Sud konstatuje da se pri kraju snimka, nakon što svjedok oštećeni Šaban Bakija izgovara: 'pušti majko ne guraj ga, nego pušti ga na mir i ajmo polako. Aj Šeki ti put gore', čuje se repetiranje pištolja, pa se čuju hici. Nakon čega sud konstatuje da pokojna Šejla pada na pod od terase. Nakon toga se na snimku vidi svjedok oštećeni Šaban Bakija koji ima povredu i vidi se krv u predjelu ramena”, naveo je u zapisniku sudija Radovanović nakon odgledanog snimka, prenose Vijesti.

Državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu Ana Radović je nakon odgledanog snimka kazala: “Snimak govori više od hiljadu riječi”.

Nedugo zatim, okrivljenom je pozlilo u sudnici, nakon čega je data pauza. Ubrzo je izveden iz sudnice i sproveden u Urgentni centar da mu se ukaže pomoć.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Ilira Đokaja, optuženog za ubistvo Šejle Bakije (19) i ranjavanja njenog oca Šabana (42), na Karabuškom polju u Tuzima. U optužnici državne tužiteljke mr Ane Radović, se navodi da je Đokaj izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

“Zato što je 30. septembra 2021. godine, oko 15.15 sati, u Tuzima, u naselju Karabuško polje, svjestan svojih djela čija je izvršenja htio, znajući da su njegova djela zabranjena, sa umišljajem lišio života oštećenu Bakija Šejlu. iz niskih pobuda, a nakon toga sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Bakija Šabana. Na način što je na terasi porodične kuće oštećenih, iz bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja oštećene Šejle, koja je odbijala da obnovi nekoliko mjeseci ranije prekinutu vanbračnu zajednicu sa okrivljenim, za koje vrijeme je okrivljeni proganjao oštećenu neposredno i telefonom, saopštavajući joj da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama, iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,65 milimetara, koji je nevlašćeno držao i nosio na javnom mjestu i za koji nije imao izdat oružni list, nakon razgovora tokom kojeg je oštećena B. Š. ponovila svoju volju da ne želi da obnovi zajednicu sa njim i da ga ne voli, u prisustvu oca oštećene, ispalio pet projektila u pravcu Bakija Šejle, koji su je pogodili u predjelu grudnog koša, lijeve ruke i lijeve noge, od kojih projektila je zadobila teške i po život opasne povrede, usljed kojih je istog dana nastupila smrt. Nakon toga, a u trenutku kada mu se oštećeni Bakija Šaban približio u pokušaju da ga uhvati za ruku, okrivljeni pištolj okrenuo prema oštećenom i iz njega ispalio jedan projektil u pravcu grudnog koša oštećenog koji ga je pogodio, nakon čega se udaljio ka svom vozilu marke ''audi'', registarskih oznaka HN, parkiranom ispred kuće. Da bi, pošto je oštećeni Šaban krenuo za njim, okrivljeni, ponovo, ispalio dva projektila, od kojih je jedan projektil oštećenog pogodio u predjelu trbuha i lijeve noge, dok je drugi projektil pogodio u stub na terasi kuće, kojom prilikom je oštećeni zadobio osobito tešku i po život opasnu tjelesnu povredu u vidu strijelne rane ustreline grudnog koša, strijelne rane prostreline trbuha i strijelne rane ustreline lijeve noge”, navodi se u optužnici, pišu Vijesti.

Lješković: Uvrede porodice optuženog i njegove vjere, dovelo je do ove tragedije

U dokaznom postupku danas su dva video snimka, prvi od tridesetak sekundi, a drugi pola sata, u kojima su snimljeni razgovori optuženog Ilira Đokaja sa Šabanom Bakijom i njegovom ćerkom Šejlom.

Šaban Bakija je nekoliko puta rekao da Šejli ništa ne brane i da ide sa Ilirom ako želi i ako ga voli. Potom Šejla Bakija više puta ponavlja da ne želi ništa sa Ilirom Đokajem i da ne zna kako on to ne razumije.

Na samom kraju razgovora otac Šejle Bakije govori:" pušti ga majko, ne guraj ga, nego pušti ga na mir i ajmo. Aj Šeki ti gore". Nakon ovih riječi, čuje se repetiranje pištolja i pucnji.

Punomoćnik oštećene porodicu Bakija, advokatica Tijana Živković je kazala da prikazani snimak u potpunosti opovrgava odbranu okrivljenog.

“Može se zaključiti, das u poslednje riječi sada pokijne Šejle Bakija bile: "hoćeš li me ostaviti na miru, najteže je meni", rekla je advokatica, javljaju Vijesti.

Advokat Srđan Lješković, branilac okrivljenog Ilira Đokaja, je kazao da je 30 minuta spuštene glave i ćutanja na uvrede na račun porodice optuženog i njegove vjere, dovelo do ove tragedije. Dodao je da ne pokušava da opravdava optuženog.

Na prikazanom snimku se čuje da je Šaban Bakija između ostalog rekao: " Života mi, niko joj ni jednom nije zabranio iz kuće da izađe. Ona je zbog tebe htjela da napusti državu. Dao sam stan i rekao eto vam, neću da čujem za svađu"..."stvarno smo na kraju živaca zbog ovoga što radi". Potom je dodao, obraćajući se Đokaju: "Ti si me sam zvao i rekao evo ti je, nismo više zajedno". Šejla Bakija potom kaže: " Neće staviti tačku, on će se opet vrćeti". Njen otac Šaban Bakija govori: "Što nam upadaš u kuću, što prijetiš njoj, to su prijetnje da ona neće biti s drugim osim sa tobom, da nikog ne smije da ima, to si pisao...to su prijetnje".

Lješković je sudu rekao da zbog poštovanja i boli koju je porodica doživjela nije pitao ko je izgovorio Đokaju sledeće riječi:

"Sva Malesija se smije s tobim šta radiš. Nama sutra da kažu da smo je opet ludome dali; Sa ludim ljudima se ne živi; da li da ubijem ovu budalu; ajde postani Turčin, možeš li ti učiniti da postaneš Turčin; prije bih je dala Srbinu jednom iz Zete, nego tebi.