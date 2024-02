Identitet Aleksandra Aca Mijajlovića sa Skaj aplikacije otkriven je zahvaljujući uhapšenom bezbjednjaku Petru Lazoviću, tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: printscreen beraneonline.me

Kako javljaju Vijesti, u njihovim spisma navodi se da je taj osumnjičeni na nekada kriptovanom telefonskom programu sa Ljubom Milovićem pričao o mogućnostima šverca kokaina u Dubai, a onda u priču uvodi Mijajlovića, koji im je potreban zbog informacija.

“Da vidim Aca, on ima tamo jake kombinacije”, piše Lazović 30. novembra 2020. godine.

Mijajlović mu je, piše na Skaju, obećao da će za početak vidjeti šta može da uradi, nakon čega Lazović odbjeglom policajcu saopštava da se taj posao može obaviti preko luke u Bugarskoj i Grčkoj.

Lazović mu tada nudi da posluje s njima i objašnjava mu sa koliko kilograma droge njegovi partneri učestvuju u ukupnom tovaru od pola tone: “Ok, ako ćeš ovih dana mi reci da ubace koliko, Oficir će 60, komita 100... Ovo je nevezano za ovo što sam te pitao sad ako ‘oćeš za Roterdam”.

Nekoliko minuta kasnije i šef kavačkog klana Radoje Zvicer dobija te informacije. Njega o mogućoj novoj švercerskoj ruti izvještava Milović, pišu Vijesti.

“Pitao je Junior ovog što vodi cigare, za vađenje. Nije prije htio da da kontakte dok se nijesu izbori izgubili. Dolazi neki jak za 5-6 dana što vadi u Grčku. Trebalo bi da može tamo i Bugarska. Ne znam je li nam to interesantno... Valja li linija Ekvador - Grčka, nikad to nijesam pričao sa mojima. Kao ima firmu, može izvadit i u Makedoniju da se preuzme”, piše Milović preko kriptovane Skaj aplikacije vođi organizovane kriminalne grupe kavački klan.

Mijajlović se sumnjiči da je počinio krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Tužilaštvo tvrdi da je, između ostalog, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u više navrata naručio i dopremio desetine hiljada paketa cigareta različitih marki, a zatim organizovao njihove čuvanje i prenošenje preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora.

“Određivao je njihovu cijenu, način i uslove plaćanja, te je iste sam ili preko druhih lica dalje rasturao i prodavao”, navodi SDT u dokumentima.

Prepiska

Tužioci objašnjavaju da se Lazović posljednjeg dana novembra 2020. godine, kod sada odbjeglog policajca Milovića interesuje koliko košta “komad u Dubai”.

“Ne znam, to je tamo doživotna robija... Ruku kidaju”, odgovara Milović.

Lazović potom objašnjava da će pomoć tražiti od Aca, jer “on tamo ima jake kombinacije”, a sagovornik mu sugeriše da vidi s njim gdje sve ima pozicije, javljaju Vijesti.

Nekadašnji tajni agent traži pojašnjenje što precizno treba da pita tog Podgoričanina, i dobija odgovor:

“Viđi ima li đe pozicije. Mogu poslati svuda. Đe god idu brodovi iz Ekvadora, ja mogu poslati... Ima li đe vađenje sigurno... Zna on šta to znači... Da li ima kontrolu u neku luku, da mogu iz kutije bezbjedno da izvade... pošiljku robe”, savjetuje Milović.

Sakriven iza nika Oficir, taj bjegunac objašnjava Lazoviću da u tom trenutku “Radi samo Roterdam”, a da su prije toga pošiljke stizale u Istanbulu, Hamburgu i Antverpenu.

Nedugo za tim Lazović preko nekad zaštićene aplikacije piše Mijajloviću, kojem nakon pitanja “Jesi na mreži?”, prosljeđuje prepisku sa Milovićem.

Mijalovića, prema prepiskama sa Skaj aplikacije, zanima i kako se u kontejnere pakuje kokain, a Lazović pojašnjenje za to tražio od Milovića.

“On to šalje u kont sa drugom robom, pa se preuzme cijeli kontjener ili se neđe po brodu pa se iznese?... A reci mi koja se roba šalje sa robom najčešće, koja roba druga uz to”, prenosi Lazović nedoumice Podgoričanina.

Milović im potom objašnjava da se droga pakuje u kontejnere sa drugom robom “suvom”...

Dodaje i da to zavisi od članova ekipe zaduženih za “vađenje”: “Suva kanta... Sve zavisi šta kažu u koju da stavimo. To mora da se usaglasi... Sa ljudima koji vade, u luku u koju stiže teret... Oni daju zeleno svijetlo i mi onda stavljamo”...

Policajac se u posebnom čatu dogovara sa Mijajlovićem, a onda Miloviću prenosi kakve su mogućnosti:

“Jel’ zanimljivo Bugarska i Grčka... Najvjerovatnije ima tu”, pita Lazović.

Od Milovića dobija odgovor: “To bi bilo top”...

Odbjegli policajac piše kolegi da bi pošiljke iz Bugarske morali slati na drugo mjesto: “Al’ to nije problem, organizovali bi”...

Prepisku nastavljaju o Grčkoj, a iste noći Lazović nudi Mijajloviću da odluči da li će, i sa koliko kilograma kokaina učestvovati u narednoj pošiljci koja stiže za račun kavčana...

Tužioci tvrde da iz dosada prikupljenih dokaza, proizilazi osnovana sumnja da je Mijajlović komunicirao sa drugim pripadnicima kriminalne organizacijie, koristeći komunikacionu platformu Skaj.

“Činjenično utemeljenje za ovakav zaključak proizilazi iz sadržine same komunikacije i sa njom saglasnih materijlnih dokaza”, piše u tužilačkim spisima.

Oni pojašnjavaju da su Mijajlovića “ulovili” iz komunikacija koje je vodio sa Petrom Lazovićem i okrivljenim Dejanom Jokićem...

Mijajlović je uhapšen 19. februara, u višemjesečnoj akciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, a u saradnji sa Agencijom Evropske unije za sprovođenje zakona (EUROPOL).

Prema tvrdnjama SDT-a on je jedan od organizatora takozvanog Grand klana. Specijalni tužioci sumnjiče ga da je sa još jednom osobom, na čijoj identifikaciji rade, stvorio kriminalnu organizaciju koja je krijumčarila cigarete, prenose Vijesti.

Članovima kriminalne ekipe Mijajlovića SDT je označilo policajce Milenka Miću Rabrenovića, Radoja Rabrenovića, Dragana Backovića i Mirka Mijuškovića, zatim Dejana Jokića, Goluba Vojinovića, Zorana Žutog Đukanovića i nekoliko osoba na čijoj identifikaciji tužioci rade.

Pripadnici te kriminalne ekipe hapšeni su gotovo istovremeno kada i one koju je, prema tvrdnjama tužilaca, formirao Nikšićanin Milan Rogač.

Članovima te krimi ekipe SDT je označilo njegove sugrađane Milana Vukadinovića i Miletu Simanića. Navodno, ta kriminalna grupa nije u nezakonitom poslu krijumčarenja cigareta sarađivala sa ekipom iz takozvanog Grand klana.

Iz Višeg suda Vijestima je rečeno da je za sve uhapšene pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela, a kao osnov sutkinja je prihvatila opasnost od bjekstva...

Sutkinja Mugoša pojasnila je da svih 11 sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Prema sudskim spisima Backovića terete i za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom krijumčarenje...

Đe ima luka u Makedoniju?

Tokom pregovora oko toga koje su im luke bezbjedne Lazović obavještava Milovića da “može Makedonija”...

“Na šta mu Ljubo Milović odgovara: ‘Đe ima luka u Makedoniju?”...

Prijetnje Medojeviću otkrile dvojicu iz grupe

Tokom identifikacije pripadnika Grand klana, tužiocima su pomogle i prijetnje koje je u februaru 2021. godine prijavio jedan od tadašnjih lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević.

Istražitelji su, listajući prepisku oko tog slučaja, utvrdili da su 8. februara te godine u Specijalnom policijskom odjeljenju saslušvani Dejan Jokić i Golub Vojinović, o čemu su oni i pričali preko kriptovane aplikacije.

“Medo nas je zbog one slike prijavio, da mu je zivot ugrožen... Baš se frka oko toga napravila, ali će bit sve ok... Zvaće nas na razgovor sve u ponedeljak, eventualno utorak, pa dođi do sjutra veče da se dogovorimo oko detalja”, poslao je 6. februara Jokić.

Vojinović mu je odgovorio: “E usta mu majku jbm taman.... Važi brate. Dolazim sjutra veče”, na šta je od Jokića dobio instrukcije da nikome ništa ne pominje - “Jer je ovo još nezvanično”...

Tog Žabljačanina koji boravi u Podgorici zanimalo je i gdje je Medojević podnio prijavu, pa mu Jokić odgovara:

“Ministru policije i u an... Baš se frka napravila, kao da je dato 100 nekom iz Bosne da ga odradi... Klasična priča da se napravi što veća frka... Ma to je ista priča kao ovo za Kneževića i Abazovića što je bil. Medijska frka i na kraj ništa... Sve da bi se prijatelju naudilo”...

Vojinović mu, uz uvrede na račun političara, piše da sve razumije...

Dva dana kasnije Jokić i Vojinović dopisivali su se oko davanja izjave pred Specijalnim policijskim odjeljenjem...

Spremaju jemstvo za puštanje na slobodu

Odbrana uhapšenog Aleksandra Aca Mijajlovića naredne sedmice predložiće Višem sudu da tog osumnjičenog za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta uz jemstvo puste da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

To je “Vijestima” kazao njegov branilac, advokat Zoran Piperović.

Mijajloviću, sedmorici članova kriminalne grupe koju je navodno on formirao, sutkinja za istragu Višeg suda Suzana Mugoša odredila je pritvor do 30 dana.

“Kancelarija će vjerovatno sljedeće sedmice predložiiti jemstvo, iako stoji narativ često, kako je nešto, a tiče se jemstva, preuranjeno. U ZKP-u ništa nije preuranjeno, sve je normirano, ne postoji nigdje odredba koja bi se recimo mogla tumačiti da je za neku radnju potrebno da prođe određeno vrijeme. Sve je kristalno jasno i stav je suda kako će da odreaguje na nešto što se blagovremeno i u skladu sa ZKP-om podnese kao zahtjev”, rekao je Piperović.

On je istakao da je Mijajlović od početka godine svaki peti dan putovao u inostranstvo - najviše sa porodicom ili košarkašima: “Da je htio, mogao je da se ne vrati, jer je imao priliku da sluša tri godine kako će biti uhapšen što je, kao što znate bivši premijer, fantastični Dritan Abazović, stalno isticao”, rekao je Piperović.

Piperović je objasnio da je od svih osnova, po kojima je Specijalno državno tužilaštvo tražilo pritvor, sutkinja prihvatila samo opasnost od bjekstva, pišu Vijesti.

Pohvalio je obrazloženje sutkinje Mugoše, istakavši da je “iskazala visoki stepen profesionalizma, što je najvažnije za svako društvo”.