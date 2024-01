Brđanin je u fotelju prvog policajca vraćen sudskom odlukom od 7. decembra, ali je deset dana kasnije Odbor za bezbjednost i odbranu dao negativno mišljenje na dva njegova ranija izvještaja, što je stvorilo uslove da bude razriješen.

Izvor: MINA YouTube/ Screenshot

Šef policije Zoran Brđanin trenutno je na toj poziciji u punom mandatu i postoji prostor za dogovor i razgovor sa njim, ali smatram da sve treba raditi u skladu sa zakonima Crne Gore.

To je premijer i lider Pokreta Evroipa sad Milojko Spajić kazao na otvaranju puta Mateševo-Kolašin. "Vijesti" su prethodno nezvanično saznale da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović (Demokrate), zatražio na sjednici Vlade da se hitno razmotri njegov predlog o razrješenju Brđanina, poručujući da se nerješavanjem tog pitanja čuva šef policije, prenose Vijesti.

"Ne bih volio da se igram galimatijasa kojeg se igrala 43. Vlada, mislim da postoji prostor i za dogovor i razgovor sa Brđaninom, kao i načini koji su civilizovani evropskoj i demokratskoj praksi. Tako da treba raditi sve u skladu sa zakonima ove države", naveo je on, pišu Vijesti.

Predlog Šaranovića je podnesen 26. decembra prošle godine, ali ga Spajić još nije uvrstio u dnevni red sjednice Vlade.

Više mjeseci traje tihi sukub između Demokrata i Pokreta Evropa sad o kadrovanju u bezbjednosnom sektoru.

Iz PES-a su poručivali da osobe koje su pokrivale kjlučne pozicije u tom sektoru za vrijeme Vlade Dritana Abazovića moraju da idu.

Iz Demokrata, čiji je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, saopštavali su da im niko neće nametati svoja rješenja jer im to pravo pripada po koalicionom sporazumu.

Odnosi PES-a i Demokrata "zategli" su se zbog kadrovanja u bezbjednosnom sektoru, a nakon sjednice Vlade početkom decembra na kojoj je ministar pravde Andrej Milović (PES) zatražio hitne smjene u tom dijelu sistema.

Brđanin je u fotelju prvog policajca vraćen sudskom odlukom od 7. decembra, ali je deset dana kasnije Odbor za bezbjednost i odbranu dao negativno mišljenje na dva njegova ranija izvještaja, što je stvorilo uslove da bude razriješen. On je za direktora policije izabran u avgustu 2021, u mandatu Vlade Zdravka Krivokapića, što znači da mu petogodišnji mandat ističe u avgustu 2026.

Prvi put ga je Vlada Dritana Abazovića razriješila krajem marta prošle godine godine, a Upravni sud je ukinuo tu odluku početkom jula kao nezakonitu. Vlada je ponovila svoju odluku početkom avgusta, a sud je poništio 7. decembra.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je u obrazloženju predloga za razrješenje kao razloge za to naveo operaciju Specijalnog državnog tužilaštva tokom koje je uhapšen bivši pomoćnik direktora UP Dejan Knežević i više policijskih službenika, zbog sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, prenose Vijesti

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju prestanka mandata direktora policije prije vremena na koje je postavljen, Vlada, na predlog ministra, za vršioca dužnosti određuje jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice UP koji ispunjava uslove za direktora, a najduže do šest mjeseci. U UP je 20 organizacionih jedinica.

Direktora UP, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada, na predlog ministra.

Predlog je podnesen prije mjesec dana - 26. decembra prošle godine, ali premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) još ga ne uvrštava u dnevni red sjednice Vlade.