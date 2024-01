"Razgovarali smo sa premijerom Milojkom Spajićem. Moguća je rekonstrukcija u fazi. Moguće je da DNP u aprilu ili maju uđe u vladu na poziciju potpredsjednika. "

Rekonstrukcija vlade, naglasio je, je jedan od temeljnih elemenata sporazuma o vlasti. Naveo je da je predviđeno da rekonstrukcija bude obavljena do kraja godine, ali to je krajni rok, i ona može da bude sprovedena i ranije, prenosi RTCG.

"Razgovarali smo sa premijerom Milojkom Spajićem. Moguća je rekonstrukcija u fazi. Moguće je da DNP u aprilu ili maju uđe u vladu na poziciju potpredsjednika. Ja to neću biti, a ko će biti, odlučiće organi DNP-a. Svakako, daćemo odgovornu i profesionalnu osobu. Ako dođe do toga, a vjerujem, na osnovu našeg razgovora sa premijerom, da će to biti zaokruženo", rekao je Knežević.

On je rekao da po pitanju resora, raspodjela je definisana sporazumom. Tri ministarstva koja dolaze iz kvote ZBCG pripadaju NSD a mjesto potpredsjednika i resor saobraćaja pridapaju DNP.

Knežević je potvrdio da je Nik Đeljošaj, čelnik Albanskog foruma, predlagao i da Bošnjačka stranka uđe u vladu, ali je važno o tome detaljno razgovarati, samo sada bez deklaracija i rezolucija o raznim pitanjima.

"Ne znam zašto nijesu i u oktobru bili dio vladajuće koalicije. Ja imam dobru saradnju sa Ervinom Ibrahimovićem", kazao je čelnik DNP-a, ističući da to pitanje treba pažljivo sagledati, prenosi RTCG.