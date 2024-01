Pitanje kadrovanja u sektoru bezbjednosti i dalje “ljulja” Vladu, iako Pokret Evropa sad (PES) i Demokrate tvrde da kriza vlasti ne postoji i da do njihovog razlaza neće doći.

Izvor: Demokrate

Naime, predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića (Demokrate) o razrješenju šefa policije Zorana Brđanina ni dvije i po sedmice nakon podnošenja premijer Milojko Spajić (PES) nije uvrstio u dnevni red sjednice Vlade, iz koje tvrde - da dokument nisu ni dobili.

Generalni sekretarijat Vlade (GSV) saopštio je “Vijestima” juče nakon podneva da ne može odgovoriti na pitanje kad će biti održana sjednica na kojoj će biti donesena odluka o statusu Brđanina, “budući da Vladi još uvijek nije dostavljen predlog za razrješenje direktora UP”.

GSV navodi da je Poslovnikom Vlade propisano da materijal za razmatranje na sjednici predlagač priprema na način određen tim dokumentom, da se materijal dostavlja Vladi preko GSV-a, uz propratno pismo, kao i da se materijal za razmatranje i odlučivanje podnosi, između ostalog, u obliku rješenja i drugih pojedinačnih akata koje donosi izvršna vlast.

Ta institucija sinoć je poslala “Vijestima” još jedan odgovor, u kom je ponovila da izvršna vlast nije dobila Šaranovićev predlog, ali da ga je ministar dostavio 26. decembra prošle godine njenoj Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja, koja, kako su objasnili, razmatra kadrovska pitanja prije kandidovanja za sjednicu Vlade.

GSV tvrdi da je komisija dva dana kasnije razmotrila predlog i odgodila odlučivanje o njemu dok Šaranović ne dostavi predlog za određivanje vršioca dužnosti (v. d.) šefa policije.

“Svakako, kad Vlada bude odlučivala o ovom pitanju, javnost će biti blagovremeno informisana”, poručuje GSV.

Međutim, Šaranović tvrdi da kadrovska komisija nije razmatrala njegov predlog. On je "Vijestima" sinoć saopštio da je na sjednici komisije kazao da je spreman da predloži ne jednog, već više kandidata za v. d. direktora UP, ali da to može učiniti tek kad se Vlada izjasni o Brđaninu.

"Jer se može desiti da ga Vlada većinom glasova ipak ne razriješi, u šta ne vjerujem. Dakle, kao odgovoran čovjek, u svakom trenutku imam spremne kandidate za v. d. direktora UP, i to ću učiniti kad se isto mjesto uprazni", izjavio je.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je prije toga “Vijestima” da je Šaranović Vladi, odnosno kadrovskoj komisiji, 26. decembra podnio predlog za razrješenje Brđanina, i da je to učinio nakon što na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, održanoj nekoliko dana ranije, nisu usvojena dva izvještaja UP o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.“U odnosu na sve prethodno navedeno, vjerujemo da je riječ o tehničkom propustu GSV-a koji bi morao biti precizan u odgovorima, dok za pitanje kad će se raspravljati o predlogu ministra Šaranovića MUP nije adresa za odgovor”, saopštio je taj resor “Vijestima”, dostavivši dokument koji je Šaranović uputio Vladi krajem decembra.

Predsjednik kadrovske komisije i potpredsjednik Vlade Srđan Pavićević, takođe tvrdi da se to tijelo na prethodnoj sjednici bavilo Šaranovićevim predlogom, i da je odlučeno da to pitanje bude odgođeno dok komisiji ne bude dostavljen i predlog potencijalnog Brđaninovog nasljednika.

“Da bi razrješenje g. Brđanina, koje je neupitno, bilo realizovano, mora da postoji dogovor, odnosno predlog... Čim stigne predlog, odnosno čim bude odlučeno koji će to predlog biti - da li po automatizmu ili po nekom drugom izboru, to će biti proslijeđeno Vladi i na sjednici će biti završeno. Sve je u redu, samo se čeka adekvatna ponuda zamjene g. Brđanina. Čim ta adekvatna ponuda dođe, to će biti na sjednici Vlade kao jedinstven paket”, poručio je juče Pavićević za “Vijesti”.

Tvrdi da nema skrivenih namjera, konfrontacija, nesloge, već da je “samo činjenica u tome da neko ne može biti razriješen dok se ne nađe adekvatna zamjena”.

“Ne može nijedna funkcija da prestane dok ne počne istovremeno za njom druga funkcija nekoga ko će da ga naslijedi”, dodaje Pavićević.

Ministar Šaranović napominje da je aktuelna Vlada razrješavala direktore više uprava, i da u tim slučajevima nije odmah imenovala novog direktora.

"A u nekim upravama nemamo ni danas direktora, dok recimo Upravom prihoda koordinira ministar finansija do izbora v. d. direktora Uprave, sto smo i svojim glasovima podržali", dodaje on.

Ministar je prije nekoliko dana kazao u intervjuu “Vijestima” da je pripremio nekoliko potencijalnih kandidata za tu poziciju, vodeći računa o njihovim kvalifikacijama i sposobnostima. Time je, kako je podvukao, iscrpio sva ovlašćenja koja mu stoje na raspolaganju, budući da stavljanje tačaka na dnevni red sjednice Vlade nije u njegovoj nadležnosti.

Odnosi PES-a i Demokrata “zategli” su se zbog kadrovanja u bezbjednosnom sektoru, a nakon sjednice Vlade početkom decembra na kojoj je ministar pravde Andrej Milović (PES) zatražio hitne smjene u tom dijelu sistema. Dva izvora "Vijesti" iz Demokrata tvrde da do sada nije bilo razgovora s PES-om o tome ko bi trebalo da bude šef policije.

Brđanin je u fotelju prvog policajca vraćen sudskom odlukom od 7. decembra, ali je deset dana kasnije Odbor za bezbjednost i odbranu dao negativno mišljenje na dva njegova izvještaja, što je stvorilo uslove da bude razriješen. On je za direktora policije izabran u avgustu 2021, u mandatu Vlade Zdravka Krivokapića, što znači da mu petogodišnji mandat ističe u avgustu 2026.

Prvi put ga je Vlada Dritana Abazovića razriješila krajem marta prošle godine godine, a Upravni sud je ukinuo tu odluku početkom jula kao nezakonitu. Vlada je ponovila svoju odluku početkom avgusta, a sud je poništio 7. decembra.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je u obrazloženju predloga za razrješenje kao razloge za to naveo operaciju Specijalnog državnog tužilaštva tokom koje je uhapšen bivši pomoćnik direktora UP Dejan Knežević i više policijskih službenika, zbog sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju prestanka mandata direktora policije prije vremena na koje je postavljen, Vlada, na predlog ministra, za vršioca dužnosti određuje jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice UP koji ispunjava uslove za direktora, a najduže do šest mjeseci. U UP je 20 organizacionih jedinica.

Direktora UP, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada, na predlog ministra.

Šaranović: Vlada dužna da na moj predlog odredi privremenog šefa UP

Šaranović kaže da je Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano da će Vlada na predlog ministra odrediti jednog od rukovodilaca za v. d. direktora UP.

"Dakle, Vlada je dužna da to učini na moj predlog. Iako sam u obavezi da saglasno zakonu ponudim jednog kandidata, spreman sam da predložim više kandidata bez obzira što su do sada drugi ministri u okviru svojih nadležnosti na svakoj sjednici Vlade predlagali kandidate za v. d. direktore kao čin vršenja sopstvene nadležnosti. Svi oni su predlagali po jednog kandidata, kojeg niko od nas nije osporio", navodi on.