Advo­ka­ti od­bra­ne ospo­ra­va­li su ove do­ka­ze

Izvor: Starsport

Pre­gle­da­ne su na­red­be su­di­je za pret­hod­ni po­stu­pak od 25. de­cem­bra 2020. godine za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je Velj­ka Be­li­vu­ka, kao i za Zdrav­ka Ra­do­je­vi­ća, ko­ji je ubi­jen u Ri­to­pe­ku u no­vem­bru 2020. godine. Za­tim je sud pre­gle­dao istu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se od­no­si na op­tu­že­nog Mar­ka Milj­ko­vi­ća i ubi­je­nog Mi­la­na Lje­po­je, kao i za osta­le op­tu­že­ne.

"Vi­di­mo da je tu­ži­la­štvo pri­ku­plja­lo do­ka­ze pro­tiv Zdrav­ka Ra­do­je­vi­ća zbog sum­nje da je tr­go­vao nar­ko­ti­ci­ma, a on­da se ti izvješta­ji ko­ri­ste pro­tiv okri­vlje­nih. Za­to sta­vljam pred­log da se iz­dvo­je", kazao je je­dan od bra­ni­la­ca Ni­ko­la Jer­ko­vić.

"Sve je pred­u­ze­to po za­ko­nu i li­stin­zi ko­ji su do­bi­je­ni su za­ko­ni­ti", re­kao je tu­ži­lac.

Sud je iz­vr­šio uvid u te­le­fon­ske ko­mu­ni­ka­ci­je Velj­ka Be­li­vu­ka, Sr­đa­na La­li­ća, Ne­boj­še Jan­ko­vi­ća ali i N. N. oso­ba pod na­dim­ci­ma Bo­ske i Taj­son, od ma­ja 2020. godine do fe­bru­a­ra, od­no­sno ju­na 2021. godine, ka­da su op­tu­že­ni već uve­li­ko bi­li u pri­tvo­ru, kao i u ko­mu­ni­ka­ci­je ubi­je­nog Alek­san­dra Gli­go­ri­je­vi­ća, prenosi RTCG.

"Ima­mo i na­red­bu za Velj­ka Be­li­vu­ka od 9. ja­nu­a­ra 2021. do 2022. godine, ka­da je on već bio u pri­tvo­ru. Tra­že se ba­zne sta­ni­ce u vrije­me nji­ho­vog hap­še­nja. To je do­kaz da okri­vlje­ni uop­šte nije­su ko­ri­sti­li mo­bil­ne te­le­fo­ne ko­ji im se op­tu­žni­com sta­vlja­ju na te­ret, iz­ja­vio je advo­kat De­jan La­za­re­vić.

"Ni­je­dan od ovih bro­je­va te­le­fo­na ni­je moj. Oni na­sta­vlja­ju da me pra­te dok sam u pri­tvo­ru, to ne­ma ve­ze sa mnom", saopštio je Be­li­vuk.

I op­tu­že­ni Mar­ko i Mi­loš Bu­di­mir, Mar­ko Milj­ko­vić, Vla­di­mir Grek, Ne­boj­ša Jan­ko­vić po­re­kli su da su bro­je­vi te­le­fo­na ko­ji sud ima u pred­me­tu nji­ho­vi.

U te­le­fo­ni­ma op­tu­že­nih na­đe­na je ko­mu­ni­ka­ci­ja na apli­ka­ci­ji "Skaj”, piše RTCG.

De­ši­fro­va­njem krip­to­va­nih po­ru­ka na­đe­ne su fo­to­gra­fi­je una­ka­že­nih tije­la nji­ho­vih pro­tiv­ni­ka ko­ji su, ka­ko se ve­ru­je, ubi­je­ni u ku­ći u Ri­to­pe­ku. Ta ko­mu­ni­ka­ci­ja pred­sta­vlja ključ­ne do­ka­ze pro­tiv ove kri­mi­nal­ne gru­pe.