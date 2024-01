Tokom svedočenja, Lalić je o nekretninama Belivuka i Miljkovića u beogradskom naselju Zvezdara, a koji se vode na njihove žene Bojanu i Tanju, rekao da su ih dobili od Radoja Zvicera.

Izvor: Printscreen

„Srđan Lalić je izjavio da ima saznanja da su sve nekretnine u Živka Davidovića organizovane preko Zvicera. Zvicer se angažovao da obezbijedi te nekretnine po subvencionisanoj cijeni i na rate, kao i da je to čuo kako od okrivljenih, tako i od samog Zvicera. Sa šefon kavčana Radojem Zvicerom je komunicirao oko nekih nekretnina kada mu je rekao da njegov dobar prijatelj može da mu pomogne, da ima trenutno stanove na više lokacija, kod Višnjičke Banje i kod „Alfa sitija“, tačnije u Živka Davidovića, gdje je ostalo još nekoliko stanova“, naveo je Srđan lalić u svom iskazu.

Izvor: LIBERTAS/Ustupljene fotografije MONDU



On je dalje istakao da ne zna da li su ti stanovi suštinski u vlasništvu Radoja Zvicera.

„Taj momak koga je Zvicer pominjao, a čijeg se Lalić imena ne sjeća, je možda paravan, ali Lalić u to nije siguran, ali je siguran da je Zvicer posredovao u tome i da je faktički garantovao za te stanove. Takođe, okrivljeni-saradnik je naveo da iako se ne sjeća imena, dopisivao se sa osobom koja je od strane Zvicera predstavljena kao neko sa kim može da se komunicira oko nekretnina, a koja je imala na „Skaju“ nadimak Kličko“, naveo je Lalić.

Stan u Ulici Živka Davidovića koji je kupljen na ime Bojane Belivuk 2016. godine, isplaćen je 2018. godine, dok stan i dva garažna mjesta na istoj adresi kupljenih na ime Tanje Miljković nije isplaćen do kraja, piše Nova.rs.

„Lalić je naveo da mu je nešto oko tog stana pominjao advokat Dejan Lazarević dok je bio u pritvorskoj jedinici. Miljkovići su stan takođe kupili od Zvicera na rate i tako je rješavano. Međutim, Lazarević je Laliću rekao da je Miljković nešto isplatio za taj stan čija je vrijednost bila 150.000 eura, a nešto nije, i da se sada lome koplja hoće li oni to moći da „ispeglaju“ na neki način. Na pitanje tužioca da li je Lazarević možda pominjao Miljkovićevu suprugu da plaća stan, ili je baš pominjao Marka, Lalić je rekao da nije pominjao Miljkovićevu suprugu ali i da ona to i nema od čega da plaća. To je Miljković „kupio“, odnosno dobio u nekom aranžmanu od Radoja Zvicera na rate, ali da ne zna da li je novac za stan uplaćivan ili je na neki drugi način skidan sa zaduženja“, navodi se u optužnici.

Izvor: Printscreen



Takođe, Lalić je naveo i da mu je lično Marko Miljković saopštio da je Radoje Zvicer obezbijedio Markovoj porodici stan od 130 kvadrata u Višnjici, ali ne zna detalje oko nabavke samog stana.

„Mljković je upitao Lalića koje godine mu je rekao da je Zvicer obezbijedio stan njegovim roditeljima, ali Lalić nije mogao da se sjeti, ali se sjeća da mu je to Miljović pričao. Takođe je pitao Lalića i da li je bio u tom stanu, dok je okrivljeni-saradnik rekao da nije bio, ali bi mogao da ga prepozna po kuhinji jer je takva ista kuhinja kupljena i za stan u Ulici Živka Davidovića“, navodi se u iskazu., prenosi Nova.rs

Izvor: FOTO: NENAD KOSTIĆ, ANA PAUNKOVIĆ, STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO



Na pitanje Veljka Belivuka kome se on žalio vezano za stan, Srđan Lalić je rekao da su Belivuk i on o tome razgovarali, i da mu je Belivuk rekao da su ženu htjeli da mu izbace na ulicu, bukvalno tim riječima.

„Belivuk mu je pominjao stan još 2016. godine, kao i po izlasku iz pritvora za „ubistvo na šinama“. Rekao je da su uspjeli da srede neku dokumentaciju da to ne bude oduzeto. Sjeća se da se Belivuk žalio da mu je nakon hapšenja supruga slala neke snimke na telefon u zatvoru, a u pitanju je telefon koji mu je Nebojša Janković obezbijedio, jer je tada bio zatvorski čuvar. Belivuku je supruga poslala na vajberu snimak „ubistva na šinama“, pa pošto je njen telefon bio na mjerama, imala je nekih problema“, istakao je Lalić u iskazu.

Veljko Belivuk ga je upitao kakve veze ima snimak „ubistva na šinama“ sa papirima vezanim za stan u Ulici Živka Davidovića, svjedok je odgovorio da je Belivuk nešto povezao u svojoj glavi da je to bila inicijalna kapisla za provjeru te nekretnine.

„Po Veljkovom rezonovanju to je bio neki okidač da se postavi pitanje oko tog stana, jer im je policija ponovo bila kasnije u kući. Belivuk je upitao Lalića i odakle mu saznanje da je Janković obezbijedio telefon u pritvoru, na šta je Lalić rekao da mu je Janković o tome lično pričao, a ne samo da mu je Janković obezbijedio telefon, već je sređivao i cimere i sve druge pogodnosti u okviru zakonskih mogućnosti. Takođe je i razmenjivao poruke između Miljkovića i Belivuka, a što mu je lično rekao i Belivuk. Obojica su mu pričali da je zato bila čvrsto zatvorena cijela priča, da ništa nije curelo, jer su njih dvojica komunikaciju vodili preko cjedulja i preko Jankovića koji je bio uključen u to djelo“, istakao je Lalić u iskazu, piše Nova.rs

Takođe, na Belivukovo pitanje kako je plaćen stan u Ulici Živka Davidovića koji se vodi na njegovu suprugu Bojanu.

„Lalić je odgovorio da nije siguran da je stan uopšte i plaćen. Lalić je istakao da je to završeno sa Radojem Zvicerom kroz neke kompenzacije. Takođe, lalić je istakao i da u istoj zgradi stanove imaju i Aleksandar Vučeljić, kao i Vlade Draganić, to je ono što svedok sigurno zna, a pretpostavlja da ima još neko od „kavčana“, moguće da je to Miljkovićev kum, odnosno Nikola Stefanović iz „BMW“ servisa“, istakao je Lalić.

Potvrđena optužnica za pranje para

Inače, tokom prošle nedjelje potvrđena je nova optužnica protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga i ostalih optuženih.

Optužnicom su, pored Miljkovića i Belivuka, obuhvaćeni i Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Filip Ivanovski, Marija Milutinov i Snežana Đorđević, zbog više krivičnih djela pranja novca za djela izvršena u periodu od 2015. do 2020. godine.

Okrivljeni pripadnici ozloglašenog klana novac su ulagali u nekretnine, skupocjene predmete, ali i automobile. Prilikom hapšenja kod njih je zaplijenjen novac, ali se pretpostavlja da to nije ni dio novca koji su proteklih godina „zaradili“ činjenjem krivičnih djela.