Otkriveni su svi detalji doping afere Janika Sinera, oglasio se Umberto Ferara.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Janik Siner i članovi njegovog tima su dobro znali sve o kremi koja je sadržala nedozvoljenu supstancu. Svi su bili upućeni i svjesni da "Trofodermin" sadrži klostebol i da to znači da može da padne na doping testu. Uprkos svemu tome su je koristili i to je potvrdio Umberto Ferara. U pitanju je trener koji je bio u njegovom timu baš kada je došlo do doping afere.

Ferara i Đakomo Naldi su bili članovi Sinerove svite i upravo je fizioterapeut Naldi koristio tu kremu na sebi prije nego što je masirao Janika u sklopu oporavka. Zbog svega toga je Siner postigao dogovor sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA) i suspendovan je na tri mjeseca. "Koristim tu kremu godinama, dobio sam recept od doktora specijaliste zbog hroničnih problema. Bio sam svjestan kazne i uvijek sam bio ekstremno pažljiv sa tom kremom, držao sam je u svom kupatilu. Ništa nisam dao fizioterapeutu Đakomu Naldiju, taj sprej sam ponio sa sobom u Ameriku, jer je meni bio potreban. Sugerisao sam mu da je koristi, zato što se posekao na prstu i nije to zaliječio kako treba, što je zakomplikovalo njegov posao", ispričao je Ferara u intervjuu za italijansku "Gazetu".

Istakao je da je on Naldija upozorio da bude pažljiv. "Bila je prilično jasna komunikacija sa Naldijem u vezi sa prirodom te kreme i da ne postoji nikakva potreba da to dođe u kontakt sa Sinerom. Čak sam išao dotle da sam dozvolio da se koristi samo u mom kupatilu. Naldi nije negirao da je bio informisan o tome, samo da je to zaboravio."

Tvrdi i da se zbog svega toga on našao na žestokom udaru. "Dobra odluka je bila da se sačeka da se oglase ljudi koji su za to kompetentni što ne dovodi u pitanje moj rad. Doživio sam ozbiljan udarac kako na ličnom tako i na profesionalnom nivou kada je moja reputacija u pitanju. Čitao sam članke i komentare koji su bili u potpunoj suprotnosti sa onim što je nezavistan sud donio u presudi 19. avgusta."

"Da li ste sumnjali na to?"

Ferara je dobio direktno pitanje - da li je sumnjao na to da je Naldi bez rukavica masirao Sinera? "Apsolutno ne. Baš zato što sam mu dao jasno upozorenje i zbog toga što on ima svoje vještine. Čim se pojavila vijest o klostebolu, odmah smo povezali sve sa 'Trofoderminom'. Za nekoliko sati smo napravili rekonstrukciju svih koraka i kako je Janik kontaminiran i odmah smo dostavili dokaz kupovine iz jedne apoteke u Bolonji."

Podsjetili su i da u saopštenju Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) stoji da ne postoji nikakvo kršenje bilo kog antidoping pravila. "Tačno tako. Sva saopštenja koja su izdata bila su balansirana i pokazala su da je ITIA odluka donijeta na bazi svih potrebnih procena i saveta od strane pravnog tima. Lako je sada pričati da nikada ne bih dozvolio da se tako nešto ponovi. Samo da se više ne bih oslanjao na druge ljude. Jer je zbog toga ispalo da sam ja postupio loše i sa lošom namerom i tako su me mnogi tretirali."

"Šta mislite o Janiku?"

Posle svega što se dogodilo Siner je otpustio cio tadašnji tim, među njima Feraru i Naldija, a sada je otkrio i šta misli o njemu. "Iako ima samo 23 godine pokazao je veliku zrelost sa načinom na koji je reagovao na sve. Ima radnu etiku, posvećen je, ima cilj i stalno diže ljestvicu. Rad sa njim je bio inspirativan. Sreli smo se u Dohi, pozdravili smo se, mnogo sam i ja patio zbog svega, ali sam shvatio da je to jedan od mogućih epiloga."

Sada Ferara radi sa drugim italijanskim teniserom, Mateom Beretinijem. "Mateo je donio odluku za koju je smatrao da je najbolja za njega. Želim da budem blizu trenera, igrača, da radim to što radim. Osjetio sam da me napadaju svi, da su me na neki način demonizovali. Napali su moju ličnost, prenosili stvari koje nisu istinite i ignorisali su ono što je sud objavio", zaključio je Ferara.