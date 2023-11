Pre tačno četiri godine, 1. novembra 2019. godine, u Beogradu je ubijen Ljubomir Marković Kića, jedan od vođa navijačke grupe "Alkatraz".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Ljubomir Marković Kića/Privatna arhiva

Ljubomir Marković Kića je bio jedan od uticajnijih vođa Partizanove navijačke grupe "Alkatraz" i ubijen je na današnji dan prije četiri godine, 1. novembra 2019. godine u balonu. Ubijen je pri izlasku iz balona u kojem je igrao fudbal.

Ubistvo se dogodilo u Ulici Grčić Milenka u Beogradu. Ubistvu su svjedočili njegovi prijatelji, prolaznici, a sve su snimile i sigurnosne kamere.

"Maskirani napadač sa kapuljačom na glavi prišao je Markoviću koji je bio na semaforu i čekao da sa prijateljima pređe ulicu. Marković je u trenutku pogledao u levu stranu i vidio svog ubicu i počeo da trči. Nije poznato da li je vođa navijača vidio oružje u ruci napadača ili je pak prepoznao svog ubicu. Marković je uspjeo da pretrči ulicu, ali su ga hitci pogodili i pao je kao pokošen na benzinsku pumpu, gdje mu je ubica hladnokrvno prišao i overio ga sa dva hica u glavu", kaže izvor blizak istrazi.

Napadač je nakon toga u crnom BMW X5 šabačkih registarskih oznaka pobjegao u pratnji saučesnika koji je bio za volanom džipa. Napadač i saučesnik su se spustili ulicom Grčić Milenka ka Ustaničkoj odakle im se gubi svaki trag.

"Do danas zvanično nisu otkrivena imena osumnjičenih za Markovićevu likvidaciju i niko nije lišen slobode zbog tog krivičnog djela, iako je o tome bilo reči na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kojima se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu za sedam likvidacija", podsjeća izvor.

O ubistvu Ljubomira Markovića Kiće su govorili tokom suđenja svjedoci-saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin. Hrvatin je rekao da je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića odgovoran za ovo ubistvo.

"Da bi zauzeli to mesto na tribini, on (prim aut. Marko Miljković) je bio ubijeđen da mora da se pomjeri, da se smakne Kića. Onako usput mi je spomenuo da je on predložio da se Kića ubije. Nije mi mnogo pričao o detaljima, usput mi je ispričao da je lično stajao u blizini pumpe u Grčića Milenka, i mislim da mi je rekao da je Marko Budimir bio s njim. Znam da je rekao da je gledao odatle", ispričao je Hrvatin i objasnio da je sve to saznao nekoliko mjeseci posle Kićinog ubistva.

U vreme kada je ovaj navijač ubijen, on je još bio u pritvoru. Na suđenju je objasnio da mu je rečeno "da je to najbolji način da se zastraše sve ostale frakcije na Partizanovoj tribini koja je bila razbijena".

Ko je bio Ljubomir Marković Kića?

Ljubomir Kića Marković je bio dobro poznat u navijačkim krugovima. Javnosti je postao poznat i zbog ubistva Brisa Tatona, zbog čega je hapšen i jedan je od 14 navijača Partizana koji su optuženi da su kao saizvršioci počinili teško ubistvo, jer su 17. septembra 2009. na Obilićevom vencu, na smrt pretukli Tatona, neposredno pred održavanje fudbalske utakmice Partizan-Tuluz.

Marković je prvobitno zbog ubistva Tatona osuđen na 30 godina zatvora, kazna mu je potom smanjena na 15, a sa robije je izašao pola godine prije smrti. Dok jedni izvori navode da se on posle toga smirio i odlučio da živi mirnijim životom, prema drugima, on se ponovo aktivirao u navijačkoj grupi “Alkatraz”.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:41 Navijači Partizana u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO/Kurir)