Danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu gdje su svjedočile četiri djevojke koje su navodno u bašti restorana na stadionu Partizana vidjele jedinu živu žrtvu ove kriminalne grupe.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Nemanja Nikolić

Danas je u Specijalnom sudu nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su optuženi za sedam ubistva,a, otmice, trgovinu drogom i oružjem, kao i za silovanje. Pred sudskim većem danas su iskaze dale tri djevojke, J.V, D.V, D.J i K.M. koje su negirale da poznaju muškarca I.S. koji je, kako se sumnja, silovan i pretučen u restoranu na stadionu Partizana.

Nakon njihovih svjedočenja, za riječ se javio Veljko Belivuk. On je iznio nekoliko stvari koje su njemu bile sumnjive u svjedočenju I.S, jedine žive žrtve klana Belivuk-Miljković.

"Krenuo bih s nečim što mi je zaparalo uši. Veze tužilaštva i I. S. su mnogo dublje, rekao je ovdje da se savjetovao samo sa advokaticom, ali je svaki odgovor počinjao rečenicom 'poštovano tužilaštvo mogu li da odgovorim'. To mi je malo čudno. Šta god da pitamo I. S, treba mu period da se zalaufa osim kada ga pitamo da li ga je tužilaštvo učilo šta da kaže", rekao je Belivuk.

Belivuk je potom krenuo da analizira iskaz I. S. u kom je rekao da je došao dan prije nego što je otet, da je šetao Beogradom jer “voli Beograd”. Potom je nastavio.

"Međutim, na pitanja ovdje juče kaže da je 7. avgusta bio kod kuće, ne osuđuje nas niti oslobađa to, ali je konfuzno. Kaže onda da je došao gradskim prevozom i da se spustio da se slika, a ako pogledate visinski stadion Partizana je iznad Mostara. Onda posle priča da je šetao po Kalemegdanu i htio da ide da slika grob Mande glumca. Posle drugačije priča gdje se i kako šetao. Međutim, na moje pitanje kada ga pitam gdje se nalazio grob Mande, kaže da ne zna. Suma sumarum, prvi put obilazi Kalemegdan i želi na Mandin grob, ali ne zna gdje je, drugi put samo šeta pa hvata neki prevoz. Svašta smo ovdje čuli", dodao je Belivuk.

Nakon toga se osvrnuo na ranac koji je I.S. rekao da nosi sa sobom, a da ga potom pred sudom nikada nije pominjao. Prema riječima Belivuka, "prešao je na sočnije stvari".

"Sada ću preći na malo sočnije. Prvi put priča da je otmica bila u oktobru, posle kaže malo posle sredine avgusta, a onda u nastavku kao iz topa ispucava da se dobro sjeća da je to bilo 8, 9. i 10. avgusta 2021. Juče je rekao da je kući na telefonu video da je 11. avgust 2020. Što vama to ranije nije rekao? Sve u svemu, imamo pet različitih datuma, čak pominje i 2021. kada smo mi već bili u pritvoru. Kaže da ide na sve utakmice Partizana, svuda po Srbiji, a onda na vaše pitanje sudija, kaže da ne ide. Ovdje nije imao stres sudija, niko mu nije pominjao Srđana Lalića i neke druge stvari, nije morao da plače. A sad vezano za primjećivanje krvi i fekalija na trenerci. Kada opisuje mučenje, kaže da je tu krv primijetio na stadionu, a posle da je primijetio kod Vrčina", naveo je Belivuk.

Prema optužnici, I.S. je nakon otmice, mučenja i prebijanja silovana na stadionu Partizana. Belivuk smatra da je u tom iskazu "sve konfuzno".

"Što se tiče gdje ga vode posle navodne otmice, sve je konfuzno. U maju 2021. priča da ga uvode kroz gvozdena vrata, da ga vezuju za gvozdenu stolicu u restoranu, u junu priča da ga vode u garažu blizu stadiona a u oktobru u pomoćnu prostoriju na stadionu. Posle pred sudu priča da je samo otet i odveden u bunker, a posle da je garaža sva u bijelom, ispod Istoka u sastavu bašte restorana i da se vidi ta garaža iz sobe sa rešetkama i da je tamo bio i jedan auto i metalna stolica. Imamo šest različitih iskaza, imam veliku dilemu i ne znam šta da radim. Da vas ne zamaram time gdje je odveden, ali ne znam, priča o garaži između Sjevera i Istoka, a da vam kažem tu nema ništa. Onda priča o nekoj sobi sa rešetkama, možda je to ona prostorija gdje su dvosjed, trosjed i kroz ta obična vrata ne bi mogla da prođu kola, pa ja uopšte ne znam gdje je ta garaža", rekao je Belivuk.

Nakon toga se osvrnuo na dio iskaza u kojem je I.S. naveo da su mu odmah uzeli mobilni telefon. Belivuk je tvrdio da je I.S. tu dao tri različita iskaza.

"Kaže u jednoj izjavi da je vezan bio u garaži, potom u sklopu restorana. Vezano za boravak u garaži, kaže da je bio tu dva ili tri sata i da ga tu biju. Posle kaže da je u garaži bio 20 minuta, a kada ga ja pitam, kaže 6 ili 7 sati. Vezano za krevet, kaže da je vezan za metalnu konstrukciju dok je silovan, ali nikako taj krevet nije mogao da opiše. Vidjećete na slikama, to je krevet od kuvane bukve", ističe Belivuk.

Belivuk je nastavio da iznosi primjedbe na svjedočenje I.S. Belivuk smatra da je I.S. različito govorio o osobama koje su ga tukle i maltretirale, navodno na stadionu Partizana i da je u tom smislu pominjao Milovana Tadića Miksu, Borisa Karapandžića ali i ljude sa fantomkama.

"Smiješno je kada I. S. kaže da je Miksa ušao i rekao: 'Ja sam Milovan Tadić Miksa, jesi li došao mene da namjestiš'. Posle priča da su došle 'tri djevojke koje može da vidi samo na televiziji' i da su došle sa sedam ili osam muškaraca", rekao je Belivuk.

Podsjetimo, djevojke koje su danas saslušane su one koje je I.S. spomenuo u svom iskazu. One su, prema njegovim riječima, bile na stadionu kad je on bio tamo zatočen, a Belivuk se osvrnuo takođe i na dio iskaza gdje je I.S. naveo da je jednom rukom bio vezan za krevet, drugom za radijator i da ga je tada silovao Aleksa Šejić.

"Čuli smo od sve tri da nisu vidjele ništa neobično, dvije su rekle da su ga vidjele, jedna čak da zna da je dolazio tu da prespava što je tačno. I. S. je objašnjavao juče i da je dolazio na utakmicu u vrijeme korone, a svi znamo da tada nije bilo, ne zna šta priča, ja sam mu toliko puta davao pare za hranu. Pričao je prvo kako je bio, da izvinete, raskrečen a posle da je ležao na boku. Ako nekog raščerečite tako on može da leži na leđima ili stomaku, nikako na boku. Onda priča ovdje kako je kod kuće navikao da skine trenerku i da je složi pored kreveta, priča kako je sam skinuo trenerku, a posle priča kako mu je Šejić rukom skinuo trenerku. U tužilaštvu je rekao, da dok je ležao u krevetu u trenutku silovanja, neko već leži pored njega a da je neko sjeo na krevet. Kada sam ga pitao, da li je neko ležao već pored njega, rekao je da nije", zaključio je Belivuk prvi dio svojih primjedbi.