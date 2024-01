U bolnici, doktori su ustanovili da je dječaku polomljen nos nakon čega mu je postavljena maska na lice. E.E. je uz odgovarajuću terapiju pušten na kućno liječenje.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju Katarina Kljajević je za ovaj medij potvrdila da se incident dogodio i da je saslušala dvije maloljetne osobe.

“Saslušala sam E.E. koji je zadobio teške povrede i S.M., protiv kojeg je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je nanio teške tjelesne povrede. Inače na jednoj strani je bilo nekoliko a na drugoj takođe nekoliko maloljetnika. Saslušala sam ih u prisustvu roditelja. Pokrenut je pripremni postupak protiv ovog maloljetnika, a narednih dana će biti saslušani i ostali maloljetnici i dalje će se preduzimati radnje i mjere, uz dobijenu socijalnu anamnezu od strane stručnih lica Centra za socijalni rad“, kazala je Kljajević.

Otac povrijeđenog dječaka Mervan Erović, koji je iz Bara sa porodicom za novogodišnje praznike došao u Bijelo Polje kod rodbine, kazao je da je njegov sin kritičnog dana sa nekolicinom rođaka bezbrižno provodio vrijeme na jednoj od klupa na Patkovoj otoci, prenosi RTCG.

“Na jednoj od susjednih klupa su bila, kako je moj sin kasnije i ispričao u policiji i tužilaštvu, dvojica takođe maloljetnika koje su poznavali iz viđenja. Iz čista mira jedan od njih mu je kazao što ih gleda, iako je moj sin gledao ispred sebe a ne u njih. Jedan od njih mu kaže da je zašto je došao iz Bara da se „širi“, i da je stigao na njihovu teritoriju. Ta dva dječaka su mu prijetila, a onda su mobilnim telefonom nekoga pozvali nakon čega se pojavila još četvorica njihovih drugara, takođe maloljetnika. Prišli su do moga sina i onda ga je A.S. udario pesnicom u glavu, a A.M. vukao prema zemlji i udarao pesnicama u glavu. Kad je pao udaralo ga je kako kaže više njih besuomučno i umalo je izgubio svijest. Nekako ga je rođak odvukao, a ovi dječaci pobjegli u nepoznatom pravcu“, opisao je incident Erović.