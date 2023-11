Jedna učenica Osnovne škole u Beogradu bila je žrtva brutalnog vršnjačkog nasilja zbog čega je završila na operacionom stolu.

Jedna djevojčica koja ide u sedmi razred Osnovne škole "Jovan Dučić" na Novom Beogradu je žrtva vršnjačkog nasilja zbog kojeg je morala da ide na operaciju. Ona je sada dobro i može da se vrati u školu, ali se plaši nasilnika, prenosi "Blic".

"Moju ćerku je školski drug šutnuo u glavu tako jako da joj je polomio nos. Samo dan nakon toga prijetio je razredu da “ima spisak” i da će sve da ih pobije", rekla je M.S, majka djevojčice.

Dečak koji je udario djevojčicu i dalje ide u školu. On ju je šutnuo u glavu i tom prilikom joj je nanio teške tjelesne povrede, a kako majka žrtve saznaje, on za to djelo nije kažnjen.

Majka je opisala detalje napada. Kaže da joj nije drago da njena ćerka i nasilnik sjede zajedno u istoj učionici.

"To se dogodilo 2. novembra, nakon škole. Dječak je šutnuo u glavu, a ona je od siline udarca pala na zemlju. Krenula je da teče krv. Tu je bilo još djece koja su joj odmah pomogla, a zatim su pozvali nas. Odmah smo je odveli u Tiršovu, koja je, po službenoj dužnosti, obavijestila policiju", kaže majka.

Ustanovljeno je pregledima da djevojčica ima prelom kostiju nosa. Ona se boji da se njena ćerka vrati u školu iako je trenutno bolje po mišljenju lekara.

"Moje dijete danima nije moglo ni da jede ni da pije, a ni da diše kako treba. Kada je puštena na kućno liječenje, dane je većinom prespavala. Ona se i dalje oporavlja, a ljekar je na poslednjoj kontroli rekao da već ove nedelje može da se vrati u školu. Samo dan nakon što joj je nanio teške tjelesne povrede, ovaj dječak je još jednu djevojčicu udario pesnicom u glavu. Već sjutradan je dječaku iz njihovog razreda prijetio da će da ga prebije.

Jednoj djevojčici je rekao 'Ti si sledeća', a kako sam čula od drugih roditelja, prijetio je odjeljenju da ima spisak i oružje kući i da će sve da ih pobije. Ovaj dječak je nama roditeljima još odranije poznat, maltretira djecu još od drugog razreda. Jednom dječaku je ranije pesnicom 'zatvorio' oko, djevojčicu ošamario... Mi, roditelji, smo non-stop na vezi i svi smo jako uplašeni. Pogotovo nakon ovih poslednjih prijetnji. Plašim se da je pošaljem u školu, a boje se i roditelji druge djece. Nikome nije svejedno. Dječak očigledno ima neki problem i tome se mora stati na put", rekla je majka.

