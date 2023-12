Skupština Crne Gore usvojila je prekjuče izmjene i dopune Krivičnog zakonika kojim su uvedena dva nova krivična djela – seksualno uznemiravanje i zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Izvor: Stefan_Stojanovic

Novousvojenom verzijom Krivičnog zakonika propisane su i kazne u slučaju kršenja mjera posebnog nadzora koje izrekne sud ili drugi državni organ, a predviđeno je da počinioci budu kažnjeni novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Iako su mjere posebnog nadzora za počinioce krivičnih djela protiv polne slobode maloljetnika predviđene izmjenama Krivičnog zakonika još prije skoro dvije godine, još se ne primjenjuju, jer nijesu pripremljeni podzakonski akti koji bi to omogućili.

Izmjenama Krivičnog zakonima predviđeno je, između ostalog, da se sa dvije godine zatvora kazni osoba koja učini dostupnim trećem licu video ili drugi snimak, fotografiju, portret, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem, bez pristanka lica na koje se pomenuti snimak odnosi ili čiji je glas snimljen na audio zapisu.

Kazniće se i ko upotrebom računarskog sistema ili na drugi način izradi novi ili preinači postojeći video ili drugi snimak, fotografiju, portret, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem i upotrijebi ili učini dostupnim trećem licu takav snimak. Kazne su predviđene i za počinioca koji prijeti drugoj osobi da će učiniti dostupnim trećem licu njegov video ili fotografiju sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Takođe, kazna do tri godine slijedi za one koji učine takav sadržaj dostupnim većem broju lica posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija ili na drugi način.

“Ako je djelo učinjeno prema djetetu, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Ako djelo učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do četiri godine. Video ili drugi snimci, fotografije, portreti, audio zapisi i spisi, kao i posebni uređaji kojima je učinjeno krivično djelo iz ovog člana će se oduzeti“, navodi se u Krivičnom zakoniku.

U dijelu koje sankcioniše seksualno uznemiravanje, kazna će, navode, biti zatvor do šest mjeseci, a ako to čini nadređeni i do dvije godine.

„Ko seksualno uznemirava drugo lice, kazniće se zatvorom do šest mjeseci. Ko seksualno uznemirava drugo lice kome je nadređen ili koje se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koje je posebno ranjivo zbog dobi, bolesti, invaliditeta, zavisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kazniće se zatvorom do dvije godine. Seksualno uznemiravanje, u smislu ovog člana, je svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode, kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe lica, odnosno kojim se postiže takav učinak, a naročito kad takvo ponašanje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće, zastrašujuće, degradirajuće ili uvredljivo okruženje“, navodi se u Krivičnom zakoniku.