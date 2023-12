Šef kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer angažovao je saradnike iz policije da omoguće njegovoj supruzi dobijanje dozvole za oružje i izbrišu je sa liste bezbjednosno interesantnih lica (BIL).

Taj zadatak preuzeo je tadašnji neformalni vođa policijskog Tima za operativnu podršku Petar Lazović, kontaktirajući više osoba kako bi izašao u susret tom odbjeglom Kotoraninu.

Sada uhapšeni policajac tada je preko vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj Ivana Mašulovića i tadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Enisa Bakovića urgira da se taj posao okonča u korist njegovog partnera, prenose Vijesti.

Vijesti nemaju informaciju da li mu je i ko pomagao u tom poslu i da li se Lazoviću uopšte izašlo u susret, uprkos poslatim pitanjima Upravi policije.

“Profesore kako ste, imam jednu molbu za Vas, jer imam slobodu. Tamara Zvicer, žena ovog Zvicera što je ranjen u Ukrajinu skoro, je dolje kod Banićevića podnijela zahtjev za nabavku oružja (oće da ima u kući regularan pištolj, uliva joj sigurnost) i sad su je odbili, nema smetnji osim što mu je žena, a ne bi bila jedina koja je to dobila, desetine ima. Pa bi podnijela zahtjev opet, a Vi da pomognete, da kažete Goranu da joj odobri, jer nemam slobodu sa njim. Oni su veliki Crnogorci i za Crnu Goru do groba”, piše u poruci koju je Lazović poslao Mašuloviću.

Potom tu telefonsku poruku, putem kriptovane aplikacije, prosljeđuje Zviceru, novembra 2020. godine. Šalje mu i i Mašulovićev odgovor, iz kog proizilazi da će zvati Banićevića i Lazovića povratno informisati.

Ovaj mu se zahvaljuje, uz poruku da ne bi pitao da ne zaslužuju: “Znate i sami, i vaši i naši prijatelji”...

Podatke o tome crnogorskim istražiteljima dostavila je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona (EUROPOL), nakon što su u martu 2021. godine “krekovali” zaštićenu Skaj aplikaciju...

U komunikaciji sa Zvicerom, pet dana prije nego je donijeto odbijajuće rješenje, Lazović krivicu svaljuje na tadašnjeg načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi Gorana Banićevića.

Iz Uprave policije nijesu odgovorili na to da li su i kada Tamari Zvicer izdali dozvolu za nošenje oružja, uprkos negativnom rješenju broj 23-UPI-220/20-11487, donijetom 10. novembra 2020. godine.

“Imam dvije stvari. Prva je da su mi odbili ženu, jer je BIL. Može li se to skinuti i dati to oružje, pošto su davali i drugima”, piše Zvicer 5. novembra Lazoviću, odnosno pet dana prije nego je rješenje zvanično napisano...

Tadašnji policajac se pravda, što čini i narednih dana tokom prepiske oko izdavanja dozvole Zvicerovoj supruzi.

“Sad ću da zovem to. Debili. Nisu mogli, to je neko iz KO, jer smo mi dali pozitivno mišljenje, jer nema djela. To je kotorska operativna... Sad sam poslao za T da pitam je li stavljeno BIL”, piše mu on.

Zvicer mu odgovara da jeste, da je to učinio Veljović (Veselin), mimo njihovog znanja...

Sada uhapšeni Veselin Veljović u to vrijeme bio je direktor Uprave policije.

“Jesi vidio ovo za ženu mi, je li BIL. Da miču ta go*na. Ima li ko da završi to za oružje?”, pita Zvicer kasnije tog dana.

“To je do ovog dolje Banićevića. Sad ću da probam nešto”, odgovara policajac, nakon čega od šefa kavčana dobija poruku:

“Neka skida smrad jedan, treći put ga zoveš”.

Lazović mu šalje fotografisan ekran telefona poruke koju je, kako tvrdi, poslao Mašuloviću, a potom i poruke poslate Bakoviću.

“Sad ću ja reći ocu Tamarinom neka preda u ponedeljak, a onda ću njima reći da sam te sreo i da si rekao da to nije tvoj nivo, niti te zanima”...

Nakon proslijeđenih poruka, Zviceru piše i da će on lično zvati Banićevića kada mu Mašulović javi.

“Biće da nije to ispratio, da su to sektoraši...”, piše Lazović. Zvicer mu objašnjava da njegova supruga nije dobila rješenje, već da ju je neka žena iz policije o tome obavijestila...

Sjutradan, šef kavčana šalje da je rješenje napisano: “Odbili su ženu za oružje. Kažu u Kotor oni su filijala i samo im vrate iz PG”.

Lazović objašnjava da sjedi sa Miloradom Žižićem i da su oni poslali da ne spore da joj se izda dozvola.

“Mićko je sa mnom sad. Mi smo poslali da ne sporimo ništa, jer nemamo za nju bilo kakva saznanja. Zvali ovog Banićevića, rekao je da je dobijen dopis da se ospori svima koji su predali i problem zašto je tako, zbog Sloba, Slobove žene i nekog što čuva Sloba koji je dobio... A onda moguće da pokrenu pretrese ovi kurtoni iz SKP. I da ovo što bude na odobrenje uzmu na provjeru. Što te tiče BIL-a, nema je na listi. Bila, makli smo je onda, nema plavu potjernicu, makli smo joj notifikaciju”, raportira policajac šefu klana.

Od njega dobija odgovor: “Neka uzimaju oni na provjeru kad je regularno, nego koga da vidimo da pogura tu dozvolu”. Lazović se nakon toga ostrvio na Bakovića,

“Nikoga sad, jer je to kod Bakovića gli*avog, moramo to sačekat da vidimo ko će biti, jer su oni sad namjerno pokrenuli tu priču oko T i sad, kao, zato što se Slobo šetao po PG sa oružjem... ali evo vidjećemo”, objašnjava mu policajac, prenose Vijesti.

Zvicer mu otpisuje da Slobo nije šetao sa dozvolom...

“Znam ja da nije, ali ovi iz SKP to forsiraju, vidjećemo šta će desiti, oće li sad sve, te smrde, prepale se”, odgovara mu.

Prepiska o dozvoli za držanje oružja nastavlja se i narednih dana, a Zvicer ponovo, krajem tog mjeseca, dok Lazoviću maltene naređuje da skloni policiju iz Kotora, jer se njegova ekipa koju je spremio za izvršenje krivičnog djela prepala, traži od tog policajca da završi dozvolu Tamari.

Tog dana šalje mu i fotografije prigušivača koji mu je kupio, nakon čega Lazović traži da to i plati, što Zvicer odbija.

“Neću brate to. Moji hirovi, pa samo mi reci koliko... Tvoj pištolj kod mene, oćeš da ti ga T pošaljem, nov je, samo jedan okvir ispalio da ga probam, obrušeni br”, pita Lazović šefa kavčana 25. novembra.

“Kad dozvolu završiš, onda”, odgovara mu Zvicer, a policajac mu piše da će tada da je časti regularan pištolj, a da je taj za njega.

“Oćeš ozb. da pošaljem T p010 nov. A kad dobije, šta si mislio da joj kupiš”, pita policajac.

“Ne brate, fala ti kao da si poslao, samo da tu dozvolu dobije”, odgovara mu Zvicer.

“Dobiće, moraće mi to uradit”, odgovara policajac, a potom ponovo pita Zvicera koji je pištolj mislio da kupi svojoj supruzi i poručuje mu da ga čeka taj koji je htio njega da časti...

“Ja ti nisam poklonio da bi mi ti vraćao, jer onda nije to to”, odgovara mu Zvicer.

“A ne brate, na dar, bila je čast kad poklone stari Crnogorci. Ja imam od tebe, ti od mene. Nije bitno šta je, nego od koga je”, piše policajac.

Insistira da mu Zvicer kaže koji je pištolj planirao da kupi za suprugu, kako bi on to učinio.

“Vidjeću kad dođe dozvola, pusti to časti ti”, odgovara mi Kotoranin.

Krajem novembra te godine, sad Lazović traži od Zvicera da mu pošalje rješenje kojim je njegova supruga odbijena za dozvolu, a nakon par dana i da mu pošalje njenu izjavu, a onda mu piše:

“Goran Banićević, ja ga zvao da vidim šta je sporno oko Tamare. Ja rekoh ne znam te, ali milo mi je što si Crnogorac i da šklempa mrzim, jer mrzi mene i moje drugove. Tebe ishvalio posle toga”.

Zvicer mu, uz pogrdne kvalifikacije na račun Banićevića, odgovara da ga taj načelnik dobro poznaje i da mu je prije 20 godina prijetio da će mu podmetnuti heroin.

“Zna on mene dobro, to je pi*da jedna. Reko mi prije 20 g da će mi ubaciti 20 gr žutog u auto. Pa sam mu reko - sad, pa za navijek, uradi li mi neko to, tebe na kuću udaram”, piše Zvicer.

Uprava polciije nije odgovorila na pitanja da li su, i ako jesu, kada, Tamari Zvicer izdali dozvolu za nošenje oružja, uprkos negativnom rješenju.

Bez odgovora ostalo je i pitanje ko je izdao to rješenje i na koji način su otklonjene bezbjednosne smetnje, kao i pitanje da li je i ako jeste kada, po čijem nalogu i sa kojim obrazloženjem izbrisana sa liste bezbjednosno interesantnih osoba.

Nisu odgovorili ni na pitanje, s obzirom na to,da Zakon o oružju to ne tretira, da li Uprava policije ima poseban pravilnik po kome se dozvola za nošenje oružja izdaje “velikim Crnogorcima”...