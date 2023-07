Kriptovana komunikacija otkriva da se Lazović kleo na vjernost optuženom narko-bosu i njegove karakterne osobine upoređivao sa očevim. "Nećemo se nikad dat, kad je bog uz nas, nije bitno ko je protiv nas!... Tu sam ti za sve, k’o mlađi brat", poručivao je policajac.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Brate, ne daj se. Mi svi s tobom đe god i šta god.

Tako se policajac Petar Lazović kune na vjernost optuženom narko-bosu Darku Šariću u telefonskoj prepisci, na dan kada je Pljevljak iznio završne riječi pred beogradskim sudom koji ga tereti za pranje prljavo stečenog novca, kako saopštavaju Vijesti.

On u kriptovanoj kumunikaciji ne krije da je opčinjen njime i u više navrata ga upoređuje sa svojim ocem, tadašnjim pomoćnikom direktora Uprave policije sa borbu protiv organizaovanog kriminala i korupcije Zoranom Lazovićem.

“Previše si ti dobra uradio da bog ne nagradi. Dva najsličnija čovjeka ste ti i Zn!”, piše Lazović, a onda šalje ispravku - “Z*”.

Prema dokumentaciji u koju Vijesti imaju uvid, mlađi Lazović piše inicijal “Z” kada govori o svom ocu.

Nakon što ga pita za ishod suđenja, on Šariću šalje očevu fotografiju sa sastanka iz Uprave policije i pita: “Možemo li što pomoći, da mu kažem”...

“... Jesi umoran, treba li ti nešto ovamo? Ili tvojima? Nećemo se nikad dat, kad je bog uz nas, nije bitno ko je protiv nas!... Tu sam ti za sve, k’o mlađi brat... Tu ako nešto osjetiš ili ti nešto jave, ja sam ti dostupan stalno... bilo oko čega, nije bitno”, piše policajac.

Šifrovanu komunikaciju uhapšenog tajnog agenta sa narko-bosovima iz Pljevalja i Kotora i odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem, dekodirali su pripadnici Europola, odakle su je i dostavili crnogorskim istražiteljima, kako saznaju Vijesti.

I Milović - Oficir na Skaju, poručuje da je Šariću tu za sve što treba: “Evo te Oficir pozdravlja, Ljubo. On ti kaže za sve što ti treba, tu ti je kao brat... To je čovjek bez greške! Pravi brat, a tebe mnogo poštuje. Tebe i Borna (Radoje Zvicer)”.

Istog dana, 16. jula 2020. godine, uhapšeni bezbjednjak obavještava Darka Šarića da na razgovor u policiju dolazi Tamara Zvicer, supruga vođe kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera, kako saopštavaju Vijesti.

“Brat kako si, šta radiš?”, piše službenik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Šariću.

Nakon što su međusobno razmijenili pitanja o zdravlju, policajac Pljevljaku poručuje:

“Mi standardno. Borba non stop, sjutra mi dolazi na razgovor Raleva žena”, obavještava ga Lazović.

Iz transkripata se zaključuje da Šarić traži, ali i dobija pojašnjenje “ko je Raleva žena”...

“Zvicerova žena. Tamara. Ja ga Komita zovem... Da, Komitu kroz Ljuba i tebe sam zavolio, vi ste rekli da je brat - i to je to! Poručio sam mu ja juče dolazi na razgovor kod nas i ja ću da je čekam, da ne brine, jer to mu ja kao da je neko od vas tu. I ti mu reci slobodno da može da se osloni kao na brata. Slobodno kao da mu ti kažeš, kao da kod tebe dolazi i kad je nešto hitno daj mu moj kontakt. Pa da mu pišem kad mu Tamara bude kod mene, da ne brine, da bude u toku non stop... A za tvoje sve što treba, bilo kad, to je glupo pričat”, nudi taj službenik SBPOK i nekadašnji tajni agent, kako saznaju Vijesti.

Lazović je tog dana sa Šarićem razmijenio na desetine poruka, a između ostalog ga obavještava koji “škaljarci” bi mu se krvi napili (policijacu), ali i gdje je i sa kim, mjesec ranije bio sada pokojni Alan Kožar:

“Mrzimo ih isto. Kožar, Dedović (Igor), Stamatović (Stevan), Hodžić (Damir) su mi pisali one porn. Krvi bi mi se napili što im bijem i mučim vojsku. Kožar bio sad skoro na Kosovo kod liridona Dona Keljmendija. Dona mu radio papire nove, kosu je Kožar radio”.

Sva četvorica vođa i članova škaljarskog klana koje je pomenuo ubijena su u narednih nekoliko mjeseci. Kožar sedam dana kasnije, Hodžić u oktobru 2020. godine, a Dedović i Stamatović u januaru 2021. godine.

Policajac tada šalje fotografiju na kojoj se vidi kako u šumi, ruku vezanih na leđa, u ponižavajućem položaju, leži muška osoba koja na sebi ima sivu trenerku, preko glave navučenu kapu...

“Gledaj ove njihove”, piše Lazović, a komentar prati i nekoliko smajli emotikona.

“Doći ćeš nam brzo ako bog da, pa ću ti puštat da vidiš te hajduke”.

Nakon nje šalje još jednu fotografiju, uz propratne poruke:

“Ovo sam govno mic’o što je kometarisao Komitu”, a potom objašnjava čiju fotografiju mu je poslao:

“Ovo je Dalibor Tomović Daba. Njemu sam otvorio kriptu i dopisivao se sa Igorom Vukotićem, tek posle 2 sata je provalio. Napisao Dabi kako mi treba je*at mater, da više nikog ne napanem od njih... I ja mu se slikam i pošalje mu ku**c i napišem - pi*ka bio ako mi ne je*eš mater, i on sagori”, hvali se tim ukratko policajac.

Šariću odgovara da on nije “napaljen kao oni”, da ne izlazi, ne pije...

“Treniram, pucam i čuvam Z. Ne idem na more, ne idem na planinu, 5-6 kola mijenjam, a dobro sam oprezan. Odmaraj brat, prihvatio me Komita, reci mu sve što treba, tu sam mu kao brat. I što ga interesuje sjutra oko Tamare, sve što bude trebalo tu sam. Kad god piši, ja sam u pogon 24h... I Ljubo te voli i poštuje i pravi je drug”.

Nekoliko dana kasnije, izvještava Šarića da je jedan od uhapšenih zbog ubistva Podgoričanina Saše Klikovca. rekao da je “Kožar poslao pare”.

“Ali evo, neće više”, piše policajac dva dana poslije likvidacije Kožara u Grčkoj.

“Ja garantujem neke u CG, posle izbora. Mora malo i tu. Rekao sam mu ja već, pričao sam sa Bornom. I rekao Bornu da ću da učestvujem za ture. A starom sam rekao posle izbora da će morat’ past neki. Da zna. I da je Komita brat naš pravi. I tvoj. I ja sam sa Ljub dogovorio da vidi sa Komitom, oćemo i ja i Ljub... Nećemo se izlagat đe ne bude moralo, ali da učestvujemo...”, piše Lazović 25. jula 2020. godine, a onda, istog dana, traži od Pljevljaka da, ako može, pomogne Milovića kroz posao:

“Videćeš da ne griješim, to ti je kao Komita momak... Ok, nego ti kažem - ne da mu praviš mjesto, nego se spojite pa zajedno jači, da se pomažete. Što više sigurnih, to bolje”, govori.

Pljevljaku, uz najavu da će svog odvesti oca u Pljevlja prije izbora, govori da mu je već rekao da je pomogao Komiti - Zviceru.

“I da ću mu pomoći oko ovog sve. On se malo plaši za mene, ali on razumije, jer zna da su neprijatelji i naši”, piše Lazović, a onda i komentariše da su Pljevljak i “stari vuk” stara garda.

“Mi mlađa moramo slijedit. Ne smijemo se povući nikom”, poručuje uz konstataciju da je “malo više nagrdio ove”.

“Ali nisam pogriješio, jer su ološi i rekao da ću sa Ljub sve pomoći Komiti, što ja mogu”...

Nekadašnji tajni agent uhapšen je 18. jula 2022. godine, a SDT ga tereti ga da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, privremeno raspoređen u policijski SBPOKK, radio za mafiju, umjesto protiv nje.

Milović i Zvicer u bjekstvu su, kako saznaju Vijesti.

“Nema predaje, ima drugo poluvrijeme, pa produžeci...”

Početkom jula 2020. godine policajca poručuje Šariću da mu je tu kao mlađi brat, “bez rezerve”.

“U boga se nadamo svi. Znam da je tebi najteže, plus neizvjesnot, plus što su te lagali... ali što god treba da se pomogne i može, ti reci. Tu sam ti kao mlađi brat, bez rezerve. Ja da ti kažem ne daj se, bori se, neću jer bi to bilo kao da pile uči orla, jer si sam po sebi borac, što si pokazao. I nema predaje, ima drugo poluvrijeme, pa produžeci i tek penali”.

Ko nije tvoj prijatelj, nije ni moj

Lazovića je sredinom avgusta 2020. godine zanimalo da od Šarića čuje “kakva je situacija” sa Milanom Milovcem zvanim Cigla, jer je, kako piše, taj Zagrepčanin pozdravio njega i njegovog oca Zorana.

U jednoj od poruka on Pljevljaku govori da je zaboravio da mu kaže da Ljubo ima kontakt sa Ciglom, kao i “Petar iz Zagreba”.

“Kakva je situacija sa njim... Nego, jel te uvrijedio, to te pitam, jer me poz preko Ljub i tatu itd... A Petar iz ZG sa njim dobar, i zato sam i ja mislio da je i dalje sa tobom. Znam samo prije neđe da sam čuo da si se ljutio na Ciglu, jer preko tvoje riječi nešto Željka Bojanića, a što se mene tiče, nema me što pozdravljat. I Pera poštujem zbog tebe. Boli me k za njega, svi mi ga zbog tebe poštovali, tako da što se tiče mene, neka je zdravo. Nema me što više pozdravljat. A sa njim si me ti upoznao 2008. kad si sina dobio. U PV kad smo ja i Z bili”, piše on.

Potom poručuje da je mislio da je Cigla i dalje sa Šarićem, ali i da se 95 odsto “tih ljudi” poštuje zaslugom Pljevljaka.

“Za svakog mi tako reci i za CG i bilo đe. Ko nije tvoj prijatelj, nije ni moj odma. Nema tu gatanja... E je*eš brate, takav nikad nije ni volio tebe kao tebe, nego ono što si ti i što imaš”, piše mu on.

Cigla, nekadašnji blizak Šarićev saradnik ubijen je ubijen 12. januara 2021. godine u Ekvadoru, kako navode Vijesti.