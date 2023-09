Crna Gora ima sposobne ljude koji mogu utvrditi i pronaći one koji su naredili kopanje tunela do Višeg suda, uvjerava advokat i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Božo Prelević.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ovakav vid pljačke, smatra on, ukazuje da “mafija sada nema svoje tužioce” jer bi u tom slučaju, kaže on, do dokaza mogli doći na lakši način.

Očigledno je, dodaje, da ovo nisu radili amateri već neko ko raspolaže sa ozbiljnim finansijskim resursima.

“Ta ozbiljnost i ko bi to mogao će i suziti i istragu na njih nekoliko. Baš upravo je i to i odlučnost i novac, i ljudi i bezobziranost, ti koji su kopali mogli su pretpostaviti da bi mogli biti uhapšeni, ali sasvim sigurno bi neko njima obezbijedio i branioce i finansijsku naknadu za zatvor i sve ostalo…to samo diže nivo praga koliko je to moralo koštati”, kazao je za Novu M Prelević.

I dok je odlazeći ministar Filip Adžić obećao brzo pronalaženje krivaca, Prelević poručuje da ovakva istraga zahtijeva vrijeme, prenosi CdM.

“Za pet dana nije moguće utvrditi sve tragove dnk-a, skinuti linije, napraviti ja ne znam koliko je taj depo, morate napraviti inventar, vidite sta nedostaje pa da znate sta je meta, to se mjeri nedeljama nikako danima”, jasan je Prelević.

U javnosti su se, kaže on, mogle čuti kritike na račun Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja je bila dužna obezbijediti kontraobavještajnu zaštitu, odnosno postavlja se pitanje, kaže, “da li se bez znanja Agencije može izdati stan preko puta Višeg suda”.

Mali broj država, objašnjava on, ima takve resurse.

“I u regionu je to svuda moguće, iz takvih stanova se i prisluškuju i tužioci i policajci, sve je to ovdje već bilo, prosto ne postoji dovoljan broj ljudi i sredstava koji bi pokrili sve to”, zaključuje Prelević.

Premijer Abazović je juče nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost kazao da je ANB još 2019. godine obavijestila Viši sud da njihov depo nije bezbjedan, te da je razgovarao sa šefom ANB-a, dodajući da ne treba stvarati utisak da je ove stvari lako predvidjeti.