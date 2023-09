Slučaj „Tunel“ je najproblematičniji slučaj koji će, ukoliko se riješi, dati odgovore na brojne probleme koje je Crna Gora imala vezano za organizovani kriminal u prethodnih dvadeset godina. To je kazao danas u Nikšiću predsjednik Vlade Dritan Abazović.

„To je suština priče. To prevazilazi tunel i mnoge druge tunele iz prethodnog perioda, tako da ne mogu da tvrdim, da me pogrešno ne interpretirate da je to to, ali ne treba ni tu sumnju tek tako odbaciti“, kazao je Abazović i dodao da su na dobrom tragu da otkriju počinioce, pišu Vijesti.